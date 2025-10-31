¡ÚÀ¾Éð½êÂôS.C.¡Û¡Ö¤Ù¤ëー¤Ë¤ã¡×¤¬Í·¤Ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ªÀ¾Éð½êÂô£Ó.£Ã.¡¡£¶¼þÇ¯¥µ¥ó¥¯¥¹¥Õ¥§¥¢
À¾Éð½êÂôS.C.¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó£¶¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï6¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤ò³«ºÅ¡£½êÂô»Ô½Ð¿È¤Îºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ö±©ÅÄ¿µÇ·²ðÅê¼ê¡×¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ã¥»ー¥¸Æ°²è¡¢Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢£±£±·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£³Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î£³Æü´Ö¤Ï¡¢¥Ù¥ëー¥Ê¥Éー¥à¤Ç³«ºÅ¤Î¡ÖLIONS THANKS FESTA 2025¡×¤Î´ÑÍ÷¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤â³«ºÅ¡££±£±·î£³Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ëー¥Ê¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤Ù¤ëー¤Ë¤ã¡×¤¬ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃå¤ÆÀ¾Éð½êÂôS.C.¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÀ¾Éð½êÂô£Ó.£Ã.¥µ¥ó¥¯¥¹¥Õ¥§¥¢ÆÃÊÌ´ë²è¡¡¥Ù¥ëー¥Ê¥Éー¥à£±£±·î£²£³Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡ËLIONS THANKS FESTA 2025 ¥¹¥¿¥ó¥É´ÑÍ÷¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥Ú¥¢¡Ë¤Ê¤É¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÅö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¡ä
¢£²ñ´ü¡§£±£±·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£³Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¢£²ñ¾ì¡§À¾Éð½êÂô£Ó.£Ã.5³¬¡áÆÃÀß²ñ¾ì
²ñ´üÃæ¡¢ÂÐ¾ÝÇä¾ì¤Ë¤Æ1¥ì¥·ー¥ÈÀÇ¹þ3,300±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¤¢¤²¤Ç¡¢¡ÖLIONS¡¡THANKS¡¡FESTA¡¡2025¡×¥¹¥¿¥ó¥É´ÑÍ÷¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥Ú¥¢¡Ë¤Ê¤É¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÅö¤¿¤ë¡ÖÀ¾Éð½êÂô£Ó.£Ã.¥µ¥ó¥¯¥¹¥Õ¥§¥¢ÃêÁª²ñ¡×¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ªÇã¤¤¤¢¤²»þ¤Ë³ÆÂÐ¾ÝÇä¾ì¤Ç¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë»²²Ã·ô¤ò¡¢5³¬¡áÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤Ù¤ëー¤Ë¤ã¡×¤¬¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¡ãÀ¾Éð½êÂôS.C.¤Ë¡Ö¤Ù¤ëー¤Ë¤ã¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡¡¡Ö¤Ù¤ëー¤Ë¤ã¡×¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¡ä
¡ÖLIONS THANKS FESTA 2025¡×¥¹¥¿¥ó¥É´ÑÍ÷¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ëー¥Ê¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤Ù¤ëー¤Ë¤ã¡×¤¬¡¢Í·¤Ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¤Ù¤ëー¤Ë¤ã¡×¤ÏÀ¾Éð½êÂôS.C.½éÅÐ¾ì¡£¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Î¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡Ö¤Ù¤ëー¤Ë¤ã¡×¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¾ÜºÙ
¢£Æü»þ¡§11·î£³Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
£±²óÌÜ¡§Àµ¸á¤«¤é¡¡£²²óÌÜ¡§¸á¸å£±»þ¤«¤é¡¡£³²óÌÜ¡§¸á¸å£³»þ¤«¤é¡¡¢¨³Æ²óÌó£±£µÊ¬
¢£²ñ¾ì¡§À¾Éð½êÂô£Ó.£Ã.5³¬¡áÆÃÀß²ñ¾ì
¡ÚÀ¾Éð½êÂôS.C.¡¡£¶¼þÇ¯¥µ¥ó¥¯¥¹¥Õ¥§¥¢ÆÃÊÌ´ë²è¡Û
¢£²ñ´ü¡§£±£±·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£³Æü(·î¡¦½Ë)¤Þ¤Ç ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£²ñ¾ì¡§£µ³¬¡áÆÃÀß²ñ¾ì
¢£Å¹ÊÞHP¡§https://www.sogo-seibu.jp/tokorozawa/topics/251103-event