新潮社Webマンガサイト「くらげバンチ」12周年記念！ 5大スペシャル企画進行中

新潮社の運営するWebマンガサイト「くらげバンチ」は今年で12周年を迎えます。


これを記念する5大企画として、新連載6作品スタート・豪華読切20連弾・『少女終末旅行』つくみず先生描き下ろしイラスト掲載・計100名に当たる読者プレゼント・第2回くらげバンチ作画漫画賞を実施いたします。


「くらげバンチ」は、”ゆったり、リラックス。でもけっこう刺激的。”というコンセプトのもとスタートし、注目作を生み出してきました。


そんな「くらげバンチ」が12周年を迎えたことを記念し、長年応援してくださった皆さまに感謝を込めて、5大企画を実施いたします。






詳細はこちらから！▶　https://kuragebunch.com/info/entry/2025/12anniversary/　



【企画その１.】豪華新連載6本立て！



本日10/31(金)にスタートする新連載第一弾はこちら！


『漫画8050』原作：林真理子 漫画：佐久間力




「引きこもり」息子を抱えた家族の絶望と再生を描いた林真理子先生の「小説8050」を、佐久間力先生が12周年新連載攻勢第1弾としてコミカライズ。


優秀だったはずの息子が突然引きこもり７年――。


娘の縁談をきっかけに動き出す家族の時間を力強く緻密なタッチ描いた「引きこもり100万人時代」の【今】をぜひご覧いただければと思います。



今後の新連載スケジュールは以下の通りです。


11/7(金) スタート：『古葉くんは恋がワカらない』正青コム


11/11(火) スタート：『景虎君はもどれない』雪本愁二


11/21(金) スタート：『異世界帰りの元勇者　～女神の力で持ち帰ったアイテムで現代ダンジョンをソロ攻略するはずが何故かパーティーを組んでます～』原作：さとう　漫画：YUI


11/28(金) スタート：『怪異の介護』コイケナツキ


12/19(金) スタート：『ブラガール』うめ（小沢高広・妹尾朝子）


詳細：https://kuragebunch.com/info/entry/2025/12anniversary1/



【企画その２.】年末まで駆け抜けろ！記念読切 怒涛の20連弾！



豪華執筆陣は、東元俊哉、豊田悠、奥谷通教、井田ヒロト、藤栄道彦、篠丸のどか ほか。



【企画その３.】『少女終末旅行』つくみず先生最新情報



12周年記念描き下ろしイラスト掲載！そして、2026年連作短編スタート！


詳細：https://kuragebunch.com/info/entry/tsukumizu.2025



【企画その４.】Wプレゼントキャンペーン



連載作家陣による直筆サイン色紙と、オリジナルTシャツ＆ステッカーが合計100名様に当たる！


詳細：https://kuragebunch.com/info/entry/2025/12anniversary4/



【企画その５.】第２回くらげバンチ作画漫画賞 開催決定！



今回の課題はプロット＆イメージイラスト。


課題１.：プロット『今日から始める幼なじみ』帯屋ミドリ先生＆イメージイラスト『女騎士とケモミミの子』たーぼえんじん先生


課題１.：プロット『悪女アリシアの救国レシピ』田井ノエル先生＆イメージイラスト『彼方よりの花嫁』片倉みっき先生



Xからでも直接応募可能です。


詳細：https://kuragebunch.com/info/entry/sakuga2



くらげバンチとは…




「くらげバンチ」は、2013年10月より運営を開始した新潮社のWebマンガサイト。”ゆったり、リラックス。でもけっこう刺激的”そんなマンガを集めていこうとスタートしました。


これからも数々の才能と読者の皆さんとの良い架け橋となれるよう漫画を発信しつづける「くらげバンチ」、引き続きご期待ください。



