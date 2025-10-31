【U-NEXT】2025年11月の新着配信ラインナップを発表！U-NEXTオリジナル『芸人キャノンボール2025』を独占配信

株式会社 U-NEXT

動画配信サービスU-NEXTが2025年11月に配信する注目作をお知らせいたします。

9年の時を経てついに待望の復活となった『芸人キャノンボール2025』をU-NEXTオリジナルとして独占配信。そのほか、『ジュラシック・ワールド／復活の大地』『ルノワール』『イエロージャケッツ シーズン３』『ラストサマー 初恋の再生』など注目作品やスポーツを配信いたします。

2025年11月の注目コンテンツ

TV番組・エンタメ

芸人キャノンボール2025

2016年にTBS系列で2度にわたり放送された『芸人キャノンボール』が、9年の時を経てついに待望の復活。第3弾となる今作は、台風一過の9月6日(土)に初回放送時と同じ富士松展望台から収録をスタート。千原ジュニア、くっきー！、後藤輝基、小籔千豊、田村淳、FUJIWARA（原西孝幸・藤本敏史）、田中卓志、有吉弘行、おぎやはぎ（小木博明・矢作兼）、劇団ひとり、川島明、ノブ、津田篤宏、濱家隆一と、人気お笑い芸人が勢ぞろいしている。

【配信開始日】11月28日(金)

【配信形態】月額会員 視聴無料

洋画

ジュラシック・ワールド／復活の大地

『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』から5年後を舞台に、大ヒットシリーズの新たな冒険を描く。スカーレット・ヨハンソンがシリーズ初の女性主人公を熱演。『ジュラシック・パーク』のデヴィッド・コープが28年ぶりに手掛けた脚本は、迫力満点のアクションが満載。公開から31日間で興行収入45億円を突破する大ヒット作となった。

【配信開始日】配信中 ※レンタル配信は11月12日（水）開始

【配信形態】レンタル配信 399円（税込）／2日間

購入版 2750円（税込）／視聴期限なし

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0237760 ※配信開始日よりアクセス可

邦画

ルノワール

長編デビュー作『PLAN 75』（22）でカンヌ国際映画祭カメラドール特別表彰のほか、国内外で高い評価を得た早川千絵監督の3年ぶりの最新作『ルノワール』。本作は、11歳の少女が、大人の世界を覗きながら、人々の心の痛みに触れていくまでを繊細な筆致で描いた、あるひと夏の物語。少女の視点から浮かび上がるさまざまな感情のきらめきに、誰もが心を掻き立てられる。主演・鈴木唯の瑞々しい演技をはじめ、石田ひかり、リリー・フランキー、中島歩、河合優実、坂東龍汰ら実力派俳優が集結。

【配信開始日】11月12日（水）

【配信形態】レンタル配信 399円（税込）／2日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0237781 ※配信開始日よりアクセス可

海外ドラマ

イエロージャケッツ シーズン３

遭難した女子サッカーチームのサバイバルと、25年後の生存メンバーに巻き起こる怪異を描く、2022年度エミー賞7部門にノミネートを果たしたホラーサスペンスの新シーズン。食糧不足の冬を越すため始まった"犠牲者選び"で、過去編のサバイバルは前シーズン以上の波乱の展開を迎える。また、現在編では前シーズンから続投のメラニー・リンスキー、クリスティーナ・リッチ、タウニー・サイプレス、イライジャ・ウッドに加え、新登場の生存者役に、映画『ミリオンダラー・ベイビー』のヒラリー・スワンクがシリーズ初参戦。本シーズンのラストで選ばれる“クイーン”が、シーズン1第1話に登場する犠牲者で、長編にわたって回収される伏線にも目が離せない。

【配信開始日】11月7日（金）

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0240389 ※配信開始日よりアクセス可

韓国ドラマ

ラストサマー 初恋の再生

韓国放送と同日の11月1日（土）23時より独占配信。本作は夏の間だけ共に暮らす双子の兄弟と、幼いころに共に過ごした女性の初恋と再会を描くラブロマンス。

【配信開始日】11月1日（木）

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0242580 ※配信開始日よりアクセス可

新着配信ラインナップ

洋画

11月1日（土）

成功したオタク

11月5日（水）

カップルズ レストア版

ACIDE／アシッド

リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界

サスカッチ・サンセット

11月6日（木）

罪深き少年たち

11月8日（土）

マリウポリの20日間

11月12日（水）

フォーチュンクッキー

ジュラシック・ワールド／復活の大地

11月15日（土）

カラーパープル（2023）【独占】



11月22日（土）

DitO【独占】

11月26日（水）

裸の銃を持つ男

邦画

11月1日（土）

Awesome SV リーグを闘った四人の記録【独占】

キャンドルスティック【独占】

11月5日（水）

年少日記【独占】

無名の人生

11月7日（金）

ぶぶ漬けどうどす

11月12日（水）

ルノワール

11月19日（水）

か「」く「」し「」ご「」と「【独占】

ドールハウス

11月25日（火）

若武者【独占】

海外ドラマ

11月3日（月）

I LOVE LA【独占】



ハリー・ポッター：ウィザーズ・オブ・ベイキング シーズン２【独占】

11月5日（水）

S.W.A.T.シーズン7

11月7日（金）

イエロージャケッツ シーズン３【独占】

11月14日（金）

ナイン・ボディーズ【独占】

プリズン・アイランド 占拠された島

11月21日（金）

1923 シーズン２【独占】

11月30日（日）

グッド・ドクター 名医の条件 ザ・ファイナル【独占】



韓流・アジア

11月1日（土）

タリミファミリー～恋もお金もクリーンに！【独占】

ラストサマー 初恋の再生【独占】

11月12日（水）

SUITS／スーツ〈韓国版〉

配信中

優しい女 プ・セミ【独占】



国内ドラマ

11月1日（土）

坂の上の赤い屋根

11月30日（日）

無能の鷹

配信中

おいしい離婚届けます

すべての恋が終わるとしても

娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？

アニメ

11月1日（土）

湾岸ミッドナイト

11月16日（日）※ライブ配信

ミュージカル『新テニスの王子様』The Fifth Stage【独占】

11月28日（金）

たべっ子どうぶつ THE MOVIE【独占】

配信中

ある日、お姫様になってしまった件について【先行】

『ワンパンマン』第３期【先行】

悪食令嬢と狂血公爵【先行】

無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～【先行】

劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX【独占】

「キングダム」第6シリーズ

3年Z組銀八先生



キッズ

11月1日（土）

ニャニがニャンだーニャンダーかめん

11月3日（月）

ウルトラヒーローズ THE LIVE ～オメガ・アーク・ブレーザー 新世代ヒーロー集結～ in博品館劇場【独占】

リトルエンジェル シーズン９

11月10日（月）

快獣ブースカ

ミラーマン

ウルトラマンA

ウルトラマンタロウ

ジャンボーグA

ファイヤーマン

ウルトラマンレオ

恐竜探険隊ボーンフリー

ウルトラマン８０

ウルトラマンG

ウルトラマン超闘士激伝

ココメロン ～英語でうたってまなぼう～ シーズン２

11月24日（月）

リトルエンジェル シーズン１０

11月27日（木）

バスのバスター シーズン２

11月28日（金）

仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者



TV番組・エンタメ

11月1日（土）

マユリカの東京友錠生活

11月28日（金）

芸人キャノンボール2025【独占】

配信中

Unpretty Rapstar : HIP POP Princess【独占】

HIP POP Princess Another Cypher

タクうま～タクシー運転手さん一番うまい店に連れてって！～

バカリズムのちょっとバカりハカってみた！

ミュージックカプセル

ドキュメンタリー

11月1日（土）

〈衝撃の映像・太平洋戦争〉 終局の本土空爆

〈衝撃の映像・太平洋戦争〉 地獄の戦場 硫黄島

古代の宇宙人 シーズン13

11月5日（水）

カイリー・ミノーグ：ヴィデオ・キルド・ザ・ラジオ・スター

11月12日（水）

ロビー・ウィリアムス：ヴィデオ・キルド・ザ・ラジオ・スター

11月15日（土）

リフォーム大再生！ゾンビハウス シーズン4

11月19日（水）

フレディ・マーキュリー：華麗なるクイーンのヴォーカリスト

11月20日（木）

サバイビング・オハイオ・ステート / 性虐待被害者たちの闘い【独占】

11月26日（水）

ビージーズ物語

11月27日（木）

エニグマ / 性の狭間で生きた二人【独占】

11月28日（金）

バック・トゥ・ザ・フロンティア -開拓時代で暮らしてみたら-【独占】

ボブ・ディラン＆ザ・バンド／ダウン・イン・ザ・フラッド ～1965-1975 地下室とビッグ・ピンクの時代～



音楽・ライブ ※ライブ配信（一部を除く）

11月1日（土）

JAM Project「GET OVER -JAM PROJECT THE LIVE-」【独占】

中森明菜 Best Performance on NHK in September, Vol.1 ※アーカイブ配信

11月6日（木）

デビュー25周年記念 山内惠介コンサートツアー2025【独占】

Superfly Hall Tour 2025"Amazing Session"【独占】

11月8日（土）

矢沢永吉『EIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME「Do It！YAZAWA 2025」』

11月12日（水）

冨岡 愛「TOMIOKA AI ASIA TOUR 2025 " 愛's CREAM "」【独占】

11月14日（金）

郷ひろみ「Hiromi Go Concert Tour 2025 “70 YEARS a GO！”」【独占】

11月15日（土）

RIP SLYME TOUR 2025「DANCE FLOOR MASSIVE FINAL」

中森明菜 Best Performance on NHK in September, Vol.2

スポーツ ※ライブ配信

＜サッカー＞

配信中

プレミアリーグ【独占】

ラ・リーガ

エールディヴィジ【独占】

Women's Super League【独占】

＜格闘技＞

11月2日（日）

宗明建設Presents DEEP 128 IMPACT

11月3日（月）

RIZIN LANDMARK 12 in KOBE

11月16日（日）

ONE 173：スーパーボン VS 野杁

UFC 322:デラ・マダレナ vs. マハチェフ

11月23日（日）

UFCファイトナイト・カタール：ツァルキャン vs. フッカー

＜ゴルフ＞

11月13日（木）

DPワールドツアー選手権【独占】

11月27日（木）

JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ【独占】

＜テニス＞

11月9日（日）

Nitto ATPファイナルズ【独占】

11月18日（火）

デビスカップ Finals【独占】

＜バレー＞※J SPORTSバレーボールパック対象

配信中

2025-26大同生命SV.LEAGUE

＜バスケ＞

配信中

りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON

