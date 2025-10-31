【GELATO PIQUE CAFE meets PEANUTS】スヌーピーと仲間たちがピケカフェスイーツとしてフィーチャーされ初登場！マグボトルなどの雑貨も多数ラインアップ＜11月7日(金)～＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュフードラボ(代表取締役社長：近藤広幸、本社：東京都千代田区)が運営するgelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ）は、世代を超え世界中で愛され続けている「PEANUTS」との初コラボレーションフェア【GELATO PIQUE CAFE meets PEANUTS】を11月7日(金)～12月7日(日)の期間展開いたします。

“寝る前の甘いものってなんでこんなにおいしいのだろう？”

ジェラートピケのルームウェアを着てアイスを頬張る姿や、リラックスした姿などスヌーピーと仲間たちが過ごす、おやすみ前の至福のひととき。

ピケカフェらしいやさしい色合いの世界観で、カフェメニューにはスヌーピーやチャーリー・ブラウンの大好きな食材やテイストをテーマにしたスイーツが並び、雑貨には遊び心いっぱいの表情や仕草が散りばめられています。

さらに11月7日(金)～11月19日(水)の期間、表参道ヒルズ店限定で当コラボレーションの世界観を存分に楽しめる店頭特別ラッピング装飾の実施や、店舗限定コラボレーションアートラテを販売いたします。

見て、味わって、手に取って。スヌーピーたちと過ごす、ほっこり笑顔が広がる幸せなひとときをお楽しみください。

・カフェメニューラインアップ

スヌーピー/ボーダーホイップクレープ

\1,340

スヌーピーの大好物“チョコチップクッキー”をモチーフにした、遊び心あふれるクレープ。ベリーコンポートの甘酸っぱさとチョコレートソースの濃厚な味わいに、砕いたガトーショコラを混ぜ込んだふんわりクリームを重ねました。さらに香ばしい全粒粉ビスケットを忍ばせることで、ザクっとした食感がアクセントに。

トッピングにはブルーのバニラジェラートと、ホワイト×ブルーのホイップをたっぷり。仕上げにホワイトチョコソースとクッキークランチを散らし、トップにスヌーピーのイラストが描かれたモナカを飾りました。見た目も味わいも、スヌーピーの世界観を楽しめる一品です。

チャーリー・ブラウン/ボーダーホイップクレープ

\1,340

チャーリー・ブラウンの大好物“ピーナッツバターサンド”をイメージして作った、香ばしさとフルーティーな味わいを楽しめるクレープ。トロピカルソースの鮮やかな酸味に、ふんわり軽いホイップを重ね、たっぷりのバナナとピーナッツクリームを合わせました。さらに砕いたアーモンドと全粒粉ビスケットを散りばめ、食感のアクセントもプラス。

仕上げにはチョコホイップ×ホイップクリームをのせ、その上から濃厚なピーナッツソースと香ばしいアーモンドをトッピング。中にはきな粉と焦がしキャラメルを隠し味に加えたピーナッツバタージェラートを入れ、トップにチャーリー・ブラウンのイラスト入りモナカを飾りました。

スヌーピーとピーナッツ・ギャング/ジェラートサンデー

\980

スヌーピーと仲間たちの楽しげな世界をイメージした、見た目もかわいいジェラートサンデー。カップの中にはブルーバニラジェラート、あまおう苺をたっぷり使ったストロベリーマーブルジェラート、そして香ばしいピーナッツバタージェラートの3種類を贅沢に盛り付けました。

ふんわり軽いホイップクリームをたっぷりのせ、カラフルなチョコスプレーで仕上げることで、見た目にもワクワク感をプラス。トップにスヌーピーの仲間たちが描かれたモナカをトッピングし、味わいと遊び心の両方を楽しめるサンデーに仕上げました。

画像左：スヌーピー/ボーダーホイップラテ（ICED）

\890

画像右：スヌーピー/もこもこマシュマロラテ（HOT）

\920

ミルクとコーヒーに香ばしいブリュレシロップを合わせ、一口ごとにやさしい甘さとほろ苦さが広がるスヌーピードリンク。アイスとホットからお選びいただけ、気分に合わせて楽しめます。

アイスには、ホワイト×ブルーのふんわりホイップクリームにホワイトチョコソースとクッキークランチをのせ、スヌーピーのイラスト入りモナカを飾って華やかに。ホットには、とろけるチビマシュマロと濃厚なホワイトチョコソース、クッキークランチの食感が合わさり、さらにスヌーピーのイラスト入りマシュマロで可愛らしさをプラス。見た目も味わいも楽しめる、特別な一杯です。

画像左：チャーリー・ブラウン/ボーダーホイップラテ（ICED）

\890

画像右：チャーリー・ブラウン/もこもこマシュマロラテ（HOT）

\920

ミルクとコーヒーに、バターのコクが香るピーナッツバタークリームを合わせ、まろやかで深みのある甘さが楽しめるドリンク。アイスとホットのどちらでもお楽しみいただけます。

アイスには、チョコホイップ×ホイップクリームを重ね、砕いたアーモンドとピーナッツソースをトッピング。仕上げにチャーリー・ブラウンのイラスト入りモナカを飾り、見た目も味わいも贅沢に。ホットには、ふんわり溶けるチビマシュマロとピーナッツソース、香ばしいアーモンドをのせ、チャーリー・ブラウンのイラスト入りマシュマロを添えました。

今回のコラボレーションでは、ピケカフェならではのやさしい世界観をまとったPEANUTSの仲間たちが雑貨になって登場します。

スヌーピーは、ジェラート ピケを象徴するブルーの2ボーダーのルームウェアを持った愛らしい姿や、枕を抱えて眠そうにあくびをしています。チャーリー・ブラウンは美味しそうにアイスをほおばる姿で登場し、サリーはピンクの2ボーダーのルームウェアを着てリラックスした表情を見せています。

ここでしか出会えない、特別なアートをお楽しみください。

・商品ラインアップ

【PEANUTS】オリジナルアート マグボトル

各\3,630

カラー：ライトブルー/キャメル

スヌーピーとチャーリー・ブラウンのデザインをあしらった限定デザインのマグボトル。

広めの飲み口は飲み物をそのまま味わうのはもちろん、氷も入れやすく使いやすさ抜群。お手入れも簡単で、日常使いにぴったりのアイテムです。見た目のかわいさと実用性を兼ね備えた、特別なマグボトルに仕上がりました。

【PEANUTS】オリジナルアート マグカップ

各\2,970

カラー：ライトブルー/キャメル

PEANUTSの世界観を日常で楽しめる、コラボレーション限定のマグカップが登場します。

ブルーとブラウン、それぞれ異なるカラーを内側にあしらい外側とのコントラストが目を引くデザインに仕上げました。形はアメリカで長く愛され続けているクラシックなダイナーマグ型。ほどよい厚みと安定感のあるフォルムは手に馴染みやすく、毎日のコーヒーやティータイムを特別にしてくれます。

【PEANUTS】オリジナルアート キャンバスミニトートバッグ

\3,960

カラー：オフホワイト

コンパクトながら使いやすさにこだわったキャンバスミニトートバックが登場します。

丸底仕様で見た目以上に収納力があり、内側には500mlペットボトルや、同時に登場するPEANUTS マグボトルを立てて収納できる便利なボトルホルダーを備えました。さらに内ポケット付きで、小物や鍵もすっきり整理。日常使いはもちろん、ちょっとしたお出かけにも活躍するアイテムです。

【PEANUTS】オリジナルアート バンダナ

\1,540

カラー：ブルー

ジェラート ピケのルームウェアを身にまとったピーナッツ・ギャングの、のびやかで自由な姿を描いたバンダナ。

ハンカチとしてはもちろん、首元にスカーフとして巻いたり、バッグのアクセントにしたりとアレンジ自在。どの角度から見ても愛らしいキャラクターたちが目を惹く、日常に遊び心を添える一枚です。

【PEANUTS】オリジナルアート アクリルキーチェーン

各\1,980

カラー：ライトブルー/キャメル/ライム/ライトピンク

どこか懐かしい質感が魅力の、表面に凹凸を施したアクリルキーチェーン。

スヌーピーやチャーリー・ブラウン、サリーたちの愛らしい姿が映えるデザインで、バッグや小物に添えるだけで賑やかに。丸型カラビナ仕様で付け外しも簡単なので、同時発売のキャンバスミニトートの持ち手に付けて、コーディネートのアクセントとしてもお楽しみいただけます。

【PEANUTS】オリジナルアート ダイカットステッカー

各\880

カラー：ライトブルー/ホワイト/ブルー

ジェラート ピケのアイテムを身にまとったピーナッツ・ギャングや、アイスクリームを頬張るスヌーピーなど、特別なオリジナルアートで仕上げたダイカットステッカー。今回のコレクションのキーアートとなるスヌーピーのデザインは、スマホケースにも収まるコンパクトなサイズ感。ピーナッツ・ギャング集合デザインや、アイスクリームカップの横にちょこんと座るベアとスヌーピーの愛らしいアートは、PCやタブレットにぴったりのサイズ仕様。表情豊かで自由気ままなキャラクターたちが、お気に入りのアイテムを彩るアクセントとして活躍してくれます。

表参道ヒルズ店限定店頭特別ラッピング

ジェラート ピケ カフェ 表参道ヒルズ店が、11月7日(金)～11月19日(水)の期間限定でPEANUTSの世界に包まれた特別仕様に変身します。店内はスヌーピーや仲間たちのアートを散りばめた可愛らしい装飾で彩られ、訪れるだけで心が弾む空間に。

さらに、表参道ヒルズ店だけで楽しめるキャラクターアートラテ（全４種）も登場。お好みのデザインを選んでオーダーできるラテは、カフェタイムをより特別な時間にしてくれます。

期間限定のPEANUTSの世界を、ピケカフェならではのやさしい味わいとともにお楽しみください。

PEANUTSキャラクターアートラテ（全４種）ICED/HOT

\760

※表記は全て税込み価格です。

※カフェメニューは各店舗、各日数量限定となります。

※物販商品は在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。

■カフェメニュー販売期間：2025年11月７日(金)～2025年12月7日(日)

■カフェメニュー販売店舗：ジェラート ピケ カフェ全店

≪gelato pique cafe≫

・玉川高島屋S・C店

・表参道ヒルズ店

・ルミネ立川店

・三井アウトレットパーク 幕張店

・御殿場プレミアム・アウトレット店

・佐野プレミアム・アウトレット

・神戸三田プレミアム・アウトレット店

・三井アウトレットパーク 大阪門真店

・松坂屋名古屋店

・mozoワンダーシティ店

・三井アウトレットパーク 北陸小矢部店

・金沢フォーラス店

・香林坊アトリオ店

・沖縄アウトレット あしびなー店

≪gelato pique cafe creperie≫

・アトレ恵比寿店

・御殿場プレミアム・アウトレット店

・三井アウトレットパーク 木更津店

・三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店

・ルミネ池袋店

・三井アウトレットパーク 仙台港店

・酒々井プレミアム・アウトレット店

・土岐プレミアム・アウトレット店

・鳥栖プレミアム・アウトレット店

■表参道店限定店頭特別ラッピング詳細

開催店舗：表参道ヒルズ店

開催期間：2025年11月７日(金)～2025年11月19日(水)

■物販発売日

‧店舗：2025年11月7日(金) 各商業施設営業開始時間より発売

‧各オンラインサイトおよびアプリ：2025年11月7日(金)12:00(正午)より発売

■物販販路（店舗）

・ジェラート ピケ カフェ全店

■物販販路（オンライン及びアプリ）

・gelato piqueオフィシャルオンラインストア ( https://gelatopique.com/)

・USAGI ONLINE ( https://usagi-online.com/)

・マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」( https://app.mashstore.jp/qxSO/uxx4q4oh)

PEANUTS 75周年について

しあわせは...75年。1950年、チャーリー・ブラウンやスヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングが初めて世の中に紹介されました。以来75年、PEANUTSは世界的な現象となり、受賞歴のあるアニメーション・コンテンツ、ステージショーやライブ体験、注目のコラボレーション、リテールプログラムを世界中で展開しています。芸術家、音楽家、哲学者、そしてファンは、70年以上にわたってチャールズ・シュルツ氏の創作にインスピレーションを受けてきました。そして、人間の経験をとても美しく、かつシンプルに表してくれる、この愛すべきキャラクターたちに終わりはありません。

【「ピーナッツ」とは】

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp



ジェラート ピケ カフェ

“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわったルームウェアを展開する「ジェラート ピケ」から誕生したカフェブランド。「コンフォートフード」をコンセプトに、お客様一人ひとりの健康と笑顔を一番大切にし、厳選された素材の料理と飲み物を、アイディアの詰まった心地よい空間のもとでお届けしています。

ホームページ Instagram オンラインストア

株式会社マッシュフードラボ

ファッションやビューティーブランドを多数展開するマッシュグループにおいて、生きるよろこびに直結する食の分野でも、お客さまを笑顔にしたい。

そんな想いで、美味しさにフォーカスしながら、毎日カラダにいいものを取り入れる食習慣を提案。素材にこだわるのはもちろん、サービスや空間のトータルプロデュースで、さまざまな美味しい・楽しい・美しいをお届けしています。

https://www.mashfoodlab.com/