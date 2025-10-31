【セサミストリートマーケット】「VINTAGE SKETCH」定番人気のスケッチシリーズがリニューアル！新たな描きおこしアートとレトロポップなカラーリングに注目のラインアップ〈11月6日(木)〉

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社：東京都千代田区／代表取締役社長：近藤広幸)が展開する物販・カフェ・ワークショップを複合した世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」では、開業当初より好評を博してきた“スケッチシリーズ”をリニューアルいたします。新作の「VINTAGE SKETCH」シリーズは11月6日(木)よりセサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店およびオフィシャルオンラインストアにて発売いたします。

セサミストリートマーケットを代表する人気のスケッチシリーズが、満を持してリニューアル！

既存のヴィンテージライクな線画タッチはそのままに、明るくレトロポップなカラーリングと、新たに描きおこしたキャラクターたちのポージングで、どこか懐かしくも新鮮な表情に仕上げた「VINTAGE SKETCH」シリーズ。今回はエルモ、クッキーモンスター、オスカーに加え、ゾーイとグローバーが仲間入りし、カラーバリエーションもさらに豊富に。また、親子で楽しめるスウェットプルオーバーをはじめ、ポーチチャーム、キーホルダー、PC・タブレットケースといった、新たなアイテムが加わった充実のラインアップも見どころのひとつです。

セサミストリートらしいポップさとヴィンテージの世界観がマッチした、新たな魅力あふれるスケッチシリーズをお楽しみください。

・商品ラインアップ

裏毛プルオーバー

（左より：レッド（エルモ）、ライトブルー（クッキーモンスター）、グリーン（オスカー）、ネイビー（グローバー）、パープル（ゾーイ））

全5種

大人：\8,910／キッズ：\5,940

【サイズ展開】キッズ：100, 120／大人：M, L

ヴィンテージタッチの描きおこしアートをフロントにあしらった裏毛プルオーバー。

レッド、ライトブルー、グリーン、パープルの全5色と豊富なカラー展開で、色選びも楽しめるラインアップです。明るいレトロポップなカラーリングは、デニムやシンプルなボトムスと合わせるだけで着こなしが決まります。

キッズサイズ・大人サイズともに展開し、親子や家族でおそろいはもちろん、色違いのリンクコーディネートもお楽しみいただけます。

刺繍チャームポーチ

（左上より時計回り：レッド（エルモ）、グリーン（オスカー）、パープル（ゾーイ）、ネイビー（グローバー）、ライトブルー（クッキーモンスター））

全5種／\2,750

キャラクターたちを刺繍であしらった、ふわふわとしたぬいぐるみのような手触りが特徴的なチャームポーチ。マチ付きで見た目以上の収納力があり、リップやイヤホンなどの小物を入れるのにぴったりのアイテムです。

バッグに取り付けてチャームとしてもお楽しみいただけます。

ラバーキーチェーン

（左上より時計回り：ネイビー（グローバー）、パープル（ゾーイ）、ライトブルー（クッキーモンスター）、レッド（エルモ）、グリーン（オスカー））

全5種／\1,650

ヴィンテージライクな線画タッチが丁寧に再現された、ラバーキーチェーンが新登場。

厚みのあるラバーが存在感たっぷりで、バッグや鍵にはもちろん、同シリーズのマグボトルにつけてアレンジを楽しむのもおすすめです。

タブレットケース

（左より：レッド（エルモ）、グリーン（オスカー）、ライトブルー（クッキーモンスター））

全3種／\3,850

ふわふわとしたワッペン刺繍が目を惹く、ポップなデザインのタブレットケースが初登場。11インチまでのタブレットに対応しており、バッグへの出し入れもしやすいサイズ感です。

タブレットはもちろん、ケーブルやモバイルバッテリーなどのガジェット類をまとめて収納するのもおすすめです。

※対応サイズはメーカーや商品によって規格が異なりますので、ご注意ください。

PCバッグ

\4,950

キャラクターたちが集合したヴィンテージ風アートと、落ち着いたバイカラーのカラーリングが遊び心のあるデザインのPCバッグ。大きめのサイズ感とクッション性のある素材で、ノートパソコンやタブレットをしっかりと保護しながら収納できます。

フロントにはポケットも付いており、充電ケーブルやマウスなどの小物類もまとめて持ち運べます。

スケッチトートバッグ

（左上より時計回り：ライトブルー（クッキーモンスター）、レッド（エルモ）、パープル（ゾーイ）、グリーン（オスカー）、ネイビー（グローバー））

全5種／\2,750

ヴィンテージ感あふれるキャラクターの描きおこしアートを大胆にプリントしたトートバッグ。内側には便利なポケット付きで、かさばりがちな小物もすっきり収納できます。

お買い物用バッグやサブバッグとして使いやすい、持ち歩きにちょうど良いサイズ感もポイントです。

マグボトル

（左より：ネイビー（グローバー）、レッド（エルモ）、パープル（ゾーイ））

全3種／\3,630

マットな質感が大人でも持ちやすいデザインのマグボトル。500mlのたっぷり容量で、保冷・保温もしっかり備わった、デザイン性と実用性を兼ね備えたアイテムです。

バッグに収納しやすい便利なサイズ感に加え、取り出しやすい持ち手付きで、アウトドアやレジャーにもぴったりです。

ソックス

（左より：レッド（エルモ）、ライトブルー（クッキーモンスター）、パープル（ゾーイ）、ネイビー（グローバー）、グリーン（オスカー））

全5種／\1,760

ポップなカラーリングが魅力の、デイリーに活躍するソックス。ヴィンテージタッチで描かれたキャラクターたちと豊富なカラーバリエーションが、コーディネートのアクセントになります。

同シリーズのスウェットプルオーバーとお揃いでコーディネートするのもおすすめです。

ハンドタオル

（左より時計回り：レッド（エルモ）、ネイビー（グローバー）、グリーン（オスカー）、ライトブルー（クッキーモンスター）、パープル（ゾーイ））

全5種／\1,320

今治で織られた上質な手触りが魅力のハンドタオル。

バッグやポケットに入れて持ち運びやすいサイズ感で、毎日使いたくなるアイテムです。

※表記は全て税込み価格

■発売日：

・店舗 2025年11月6日（木）

・オフィシャルオンラインストア 2025年11月6日（木）12:00(正午)

■店舗所在地：

セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目1 サンシャインシティ 専門店街アルパ1階



セサミストリートマーケット アーバンドック ららぽーと豊洲店

〒135-0061東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドック ららぽーと豊洲 サウスポート1階 区画番号1791

■オフィシャルオンラインストア

「VINTAGE SKETCH」商品一覧（2025年10月31日（金）12:00公開）

https://sesamestreetmarket.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&pgi=SE251027cookiemonster&plan=SE251027cookiemonster(https://sesamestreetmarket.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&pgi=SE251027cookiemonster&plan=SE251027cookiemonster)

「セサミストリートマーケット」について

<ブランド名＞

SESAME STREET MARKET（セサミストリートマーケット）

＜コンセプト＞

ー Discover Sesame Street World ー

カフェ・物販・ワークショップの3つの業態を中心に構成された世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア・セサミストリートマーケットは『セサミストリート』を通して未知の世界や普段触れることのないものへの発見や気づきが広がる空間です。

カフェでくつろぎ、ショッピングを楽しみ、遊びながら感性を育み、誰もが思わず笑顔になる場所を提案します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



・「株式会社マッシュスタイルラボ」について



「私たちの発想を形にし、人々に幸せを届ける。」という企業理念のもと、ファッション、ビューティー、フード、デザイン、不動産など多岐にわたる事業を展開しているマッシュグループのファッション事業を担っています。1998年にグラフィックデザイン会社として設立し、2005年にファッション事業へ参入。ファッションブランド「SNIDEL」をはじめルームウェアブランド「gelato pique」など全20ブランドを、国内のみならず、アジアを中心にアメリカなど世界へ事業を展開しています。みんなが同じ服を着なくていい。誰かのためではなく、自分のために、自分が笑顔になれるものを着ればいい。そんな想いで、明確なコンセプトのもと、個性の違うブランドが次々に生まれています。

URL：https://www.ms-lab.com/

・「セサミストリート」について

セサミストリートは、1969年に誕生した先駆的な子ども向け教育番組で、現在は190以上の国と地域で展開しています。公民権運動の時代、ジョーン・ガンツ・クーニーとロイド・モリセットによって生み出されたこの番組は、にぎやかな街並みを舞台に、音楽やかわいらしいパペットたち、アニメーションを織り交ぜながら、就学前に必要な基礎学力はもちろん、思いやりや優しさ、インクルージョンといったメッセージを伝えてきました。エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーといった愛らしいキャラクターたちが活躍し、識字能力や計算力、社会性、文化理解を育むための入念な研究に基づく教育コンテンツを通じて、世界中で幼児向けコンテンツの模範として高く評価されています。セサミストリートは、国際的な非営利団体セサミワークショップによって制作されています。

・「セサミワークショップ」について

セサミワークショップは、「セサミストリート」をはじめ様々な活動を世界中で展開している非営利団体です。50年以上にわたり、教育、メディア、研究の３つを融合させ、心や感性を豊かにする楽しい体験を創出してきました。すべての子どもたちがかしこく、たくましく、やさしく育つよう支援するという理念を掲げ、世代を超えて親しまれるキャラクターや番組、コミュニティーへのアウトリーチ活動を通じて、190以上の国や地域で良質な教育を届けています。

HP: www.sesameworkshop.org, www.sesamestreetjapan.org

その他、Instagram, X, Facebook, TikTokでも情報を発信しています。