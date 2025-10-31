DMM、旅行予約サイト「DMM旅行予約」を本格提供開始

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）は、日常生活に寄り添う各種サービスを展開する「DMM Lifestyle」の新ラインナップとして、2025年7月より試験提供を行っていた「DMM旅行予約」の本格提供を開始いたしました。

本サービスは、通信インフラと旅行を融合させた“新しい旅行のかたち”として、ビジネス・レジャー双方のニーズに応える旅行予約サイトです。ホテル・航空券・レンタカー・eSIMなどをまとめて手配できる利便性と、DMM会員向けの特典キャンペーンを組み合わせ、日常から非日常までの多様なシーンでシームレスな旅行体験を提供します。

ホテルと航空券予約においては、このたび新たな連携先パートナーとしてグローバルオンライン旅行サービスプロバイダー「Trip.com」（トリップドットコム）の日本法人である株式会社 Trip.com International Travel Japan（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高田 智之、以下Trip.com）を迎えました。

■幅広い旅のスタイルに対応した旅行予約サイト「DMM旅行予約」

「旅行の準備ぜんぶここで。」をコンセプトに、ホテル・航空券・レンタカー・eSIMをまとめて手配できる旅行予約サイトです。ビジネスからレジャーまで、国内外を問わず幅広い旅のスタイルに対応し、DMM会員向けのポイント還元や特典キャンペーンも展開予定です。

また、ホテルおよび航空券予約ではグローバルオンライン旅行サービスプロバイダー「Trip.com」と連携し、シームレスなサービスを提供してまいります。

URL：https://plus.dmm.com/travel/

■サービスの特徴

＜旅行準備をワンストップで完結＞

国内外のホテル予約に加え、航空券・レンタカー・eSIMなどの手配も可能。ユーザーはスムーズに旅行計画を立てることができます。

＜通信×旅行の新しいスタンダード＞

「DMMモバイル Plus」の各種eSIMを利用でき、旅行先でも安定した通信環境を確保。旅先での“つながる安心”を提供し、快適な移動・滞在体験を実現します。

＜ビジネス・レジャー双方に対応＞

東京・新大阪・名古屋など主要都市の駅周辺ホテルを特集し、ビジネス出張者にも便利な構成に。

加えて、東京ディズニーリゾートやユニバーサル・スタジオ・ジャパンなど観光需要に応えるレジャー特集も掲載しています。

＜DMM会員限定特典との連携＞

「DMM光 Plus」や「DMMモバイル Plus」の契約者を対象とした旅行割引やキャンペーンなど、DMM会員の皆さまが日常的におトクにサービスを利用できる仕組みを強化しています。

■今後の展開

今後は、DMMの会員基盤（約5,000万人）を活用し、通信・旅行・決済・ポイントサービス等を横断するライフスタイル経済圏を拡充します。旅行予約を入口に、宿泊・観光・通信など複数サービスを接続し、生活のあらゆる接点でDMM会員がおトクに利用できるエコシステムを形成してまいります。

また、DMM会員限定で旅行予約と他サービスを組み合わせたお得なキャンペーンやセットプランを随時実施予定です。たとえば「DMM光 Plus」や「DMMモバイル Plus」との契約で旅行割引が適用されるプランなど、通信や他のDMMサービスと横断した付加価値を提供していきます。

さらに、宿泊・観光・交通・地域事業者との協業も積極的に推進し、「地域経済の活性化への貢献」と「デジタルによる旅行体験価値の向上」の両立を目指します。

■「DMM Lifestyle」について

「DMM Lifestyle」は、DMMがインターネット・モバイル・トラベルなどの日常生活に密着した領域を中心に展開するサービス群です。光回線・モバイル通信・クレジットカード・ポイントプログラムなど、暮らしを支えるサービスを統合し、「日常をより便利に、非日常をより楽しく」するエコシステムの構築を目指しています。

＜DMM Lifestyle 公式サイト＞

https://lifestyle.dmm.com

■現在「DMM lifestyle」で提供している主なサービス

＜固定回線サービス＞

複数の光回線サービスを取り揃え、ライフスタイルに合わせて最適な通信環境をお選びいただけます。

DMM光 Plusサービスサイト：https://plus.dmm.com/hikari-plus/

＜モバイルサービス＞

eSIMなど、利便性の高いデータ通信を提供しています。

DMMモバイル Plusサービスサイト：https://plus.dmm.com/sim-gigaplan/

＜旅行予約サービス＞

宿泊予約を中心に、幅広い旅行プランをご案内。日常から特別な旅までをサポートします。

DMM旅行予約サービスサイト：https://plus.dmm.com/travel/

■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

・企業サイト：https://dmm-corp.com/

・プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

・公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

■Trip.com（トリップドットコム）について

Trip.com は、39 の国と地域の 24言語および 35 の現地通貨に対応した国際的なワンストップトラベルサービスプロバイダーです。世界 220 の国と地域にある 150 万軒以上のホテルと、3,400 の空港を発着する 640 社以上の航空会社のフライトそして 20 万以上のアトラクションや現地ツアー商品を網羅した巨大なネットワークを有する Trip.com は、24時間年中無休の世界水準の多言語カスタマーサービスに加え、エジンバラ、東京、ソウルに設置されているカスタマーサービスセンターから、世界中の何百万人もの旅行者が作る「最高の旅行体験」をお手伝いしています。URL: https://jp.trip.com