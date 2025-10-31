DMM GAMESによる3D放置RPG『宝石姫Reincarnation』において新宝石姫エメラルド(影星)登場！新宝石姫ピックアップ宝石譚開催!
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにおいて、2025年10月31日(金)より 3D放置RPG『宝石姫Reincarnation』にて、新宝石姫エメラルド(影星)が登場いたしました。合わせて新宝石姫ピックアップの宝石譚イベント開催中です。
▼公式サイト：https://jewepri-re.com/(https://jewepri-re.com/)
▼公式X：https://x.com/JewePri_RE
▼新宝石姫エメラルド(影星)登場！
2025年10月31日(金)より、人気宝石姫エメラルドがエメラルド(影星)として新たに登場！
新イラスト、新シナリオ、新性能の宝石姫としての登場となります！
最大13000％まで自身のHPを増加！
法外なHPと味方のダメージ引き受けでPT全体を守る新時代のタンク！
エメラルド(影星)の登場を記念して、期間限定のマジェスティフェスも開催中です。
▼【マジェスティフェス】エメラルド(影星)登場！！
極大星霊くじ&御神託発生チャンスの豪華ガチャ！
さらに初回STEPは1000ジェムで引けるうえに御神託が確定で発生！
マジェスティフェス限定宝石姫のエメラルド(影星)をGET＆ランクアップの大チャンスです！
▼「宝石譚 明日への一歩」を開催
2025年10月31日(金)00:00 ～ 2025年11月14日(金)23:59までの間、
『宝石譚 明日への一歩』イベントを開催いたします。
本イベントではセラフィナイト、アクアオーラ、エメラルド(影星)などの人気宝石姫が登場。
宝石姫たちの掛け合いをお楽しみください。
さらに、今回は宝石譚に参加するだけでフェス限定宝石姫「ピンクエピドート」を全員にプレゼント！！
また、ピンクエピドートをLRまでランクアップできる分を獲得可能なミッションが新登場！
ミッションをクリアするだけで計4体ものピンクエピドートがGETできます♪
～あらすじ～
救星主とセラフィナイトとアクアオーラは薬を隣村に届けて欲しいと頼まれる。
しかし、道中には魔晶の目撃情報が......。
セラフィナイトは薬を届けるために奮闘する。
▼宝石姫Reincarnationとは？
登録者数80万人を超える宝石姫の完全新作。宝石姫達との新たなる物語がはじまります。
育成素材や経験値は、放置で入手できるのに、宝石姫が可愛くて見逃せない3D放置RPGです。
ライトユーザーでも楽しめるオートバトルを搭載し、やりこみ要素も満載ですので、皆様に楽しんで頂けるような作品となっております。
