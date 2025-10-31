DMM GAMESによる3D放置RPG『宝石姫Reincarnation』において新宝石姫エメラルド(影星)登場！新宝石姫ピックアップ宝石譚開催!

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにおいて、2025年10月31日(金)より 3D放置RPG『宝石姫Reincarnation』にて、新宝石姫エメラルド(影星)が登場いたしました。合わせて新宝石姫ピックアップの宝石譚イベント開催中です。



▼公式サイト：https://jewepri-re.com/


▼公式X：https://x.com/JewePri_RE


▼新宝石姫エメラルド(影星)登場！




2025年10月31日(金)より、人気宝石姫エメラルドがエメラルド(影星)として新たに登場！


新イラスト、新シナリオ、新性能の宝石姫としての登場となります！



最大13000％まで自身のHPを増加！


法外なHPと味方のダメージ引き受けでPT全体を守る新時代のタンク！



エメラルド(影星)の登場を記念して、期間限定のマジェスティフェスも開催中です。



▼【マジェスティフェス】エメラルド(影星)登場！！




極大星霊くじ&御神託発生チャンスの豪華ガチャ！


さらに初回STEPは1000ジェムで引けるうえに御神託が確定で発生！


マジェスティフェス限定宝石姫のエメラルド(影星)をGET＆ランクアップの大チャンスです！



▼「宝石譚　明日への一歩」を開催




2025年10月31日(金)00:00 ～ 2025年11月14日(金)23:59までの間、


『宝石譚 明日への一歩』イベントを開催いたします。


本イベントではセラフィナイト、アクアオーラ、エメラルド(影星)などの人気宝石姫が登場。


宝石姫たちの掛け合いをお楽しみください。


さらに、今回は宝石譚に参加するだけでフェス限定宝石姫「ピンクエピドート」を全員にプレゼント！！


また、ピンクエピドートをLRまでランクアップできる分を獲得可能なミッションが新登場！


ミッションをクリアするだけで計4体ものピンクエピドートがGETできます♪



～あらすじ～


救星主とセラフィナイトとアクアオーラは薬を隣村に届けて欲しいと頼まれる。


しかし、道中には魔晶の目撃情報が......。


セラフィナイトは薬を届けるために奮闘する。




▼宝石姫Reincarnationとは？


登録者数80万人を超える宝石姫の完全新作。宝石姫達との新たなる物語がはじまります。


育成素材や経験値は、放置で入手できるのに、宝石姫が可愛くて見逃せない3D放置RPGです。


ライトユーザーでも楽しめるオートバトルを搭載し、やりこみ要素も満載ですので、皆様に楽しんで頂けるような作品となっております。



▼各アプリストアで配信中！


・App Store版


https://apps.apple.com/jp/app/id1616123814(https://apps.apple.com/jp/app/id1616123814)


・Google Play版


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.jewelprincess(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.jewelprincess)



▼製品概要


タイトル：宝石姫Reincarnation


ジャンル：目が離せなくなる放置ゲーム


プラットフォーム：PC (ブラウザ版、DMM GAME PLAYER版) / App Store / Google Play/SPブラウザ


権利表記：(C)️2022 EXNOA LLC


販売価格：基本無料 (一部アプリ内課金有り)


Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。