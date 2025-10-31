＜　デタリキZ 特別防衛局隊員の日常　＞6周年ありがとう(ハート)公式生放送 11/6(木) 20:30～配信決定&前夜祭イベント開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、PC（ブラウザ版）/DMM GAMESストア（android向けアプリ）/ DMM GAME PLAYERで配信中のフル3D美少女RPG『デタリキZ 特別防衛局隊員の日常（以下デタリキZ）』にて、10月31日(金)から6周年記念前夜祭を開催、そして11月6日(木)20時30分より、デタリキZ 6周年記念公式生放送の配信決定をお知らせいたします。

▼10/31(金) ～ デタリキZ 6周年記念 前夜祭イベント開催！

デタリキZ、6周年記念記念の前夜祭はオトクなイベント＆キャンペーンが盛り沢山、ご新規さま＆カムバックの皆さま限定キャンペーンも同時開催、ぜひお楽しみください！

10/29(水)～開催【デタリキZ6周年 前夜祭】概要

1）命の洗濯(ハート)心安らぐリフレクソロジースタンプガチャ

・ルスク＆咲良がメンズエステに初挑戦(ハート)

2）6周年記念！最大100連 毎日無料10連ガチャ

・限定コス6点追加のプレミアムガチャ

期間中、最大100回、毎日10連の無料ガチャ開催！

3）復刻！ドキドキ秘密の桃源郷ステップアップガチャ

・全38キャラが湯上がりバスタオルで登場の復刻ガチャ開催！

4）ご新規＆カムバック応援キャンペーン

・ご新規様、およびカムバックユーザー限定キャンペーン同時開催！

5）全任務消費AP 1/2キャンペーン

5）6周年記念スペシャルログインボーナス

【命の洗濯(ハート)心安らぐリフレクソロジーガチャ】期間：10/29(水)15時～11/12(水) 23時59分

【6周年記念1日1回無料10連ガチャ】期間：10/31日(金) 4時～11/18(火) 3時59分

ご新規様＆カムバック応援キャンペーン期間：10/31(金) 4時～12/10(水) 3時59分

【復刻！ドキドキ秘密の桃源郷ステップアップガチャ】期間：10/31(金) 0時～11/12(水) 23時59分

▼11/6(木) 20時30分～「6周年記念 デタリキZ公式生放送」配信！

皆様のおかげで、デタリキZが6周年を迎えることになりました。感謝の気持ちを込め、今年も6周年記念の公式生放送を配信します。今回の生放送では今後のアップデートやイベント情報、出演声優様に加え、6周年のスペシャルゲストも登場、ミニゲームコーナーなど盛りだくさんの内容でお送りいたします。

また、プレゼントコーナーでは特製の限定リアルグッズのプレゼントや、番組放送中のXでのリポスト数に応じて大量にジェムを獲得できるキャンペーンを実施、是非ご参加ください！

【放送時間】11月6日(木) 20時30分～22時30分

【YouTube Live番組視聴ページ】

https://www.youtube.com/live/4Hx0gQvREtk

【ニコニコ生放送 番組視聴ページ】

https://live.nicovideo.jp/watch/lv349014604

※本番組内ではニコニコ動画のプレミアム会員様限定のアイテムの配付はございません。

～出演者情報(敬称略)～

■MC：アメリカザリガニ 平井善之

■カラー(CV:潮谷篭愛) ■レイン(CV:あかしゆき) ■園乃 (CV: 羽島小梅) ■浜村 リカ(CV:松岡侑里)

■開発スタッフ：ししとうＰ

■「デタリキZ 特別防衛局隊員の日常」公式

【デタリキ公式サイト】

https://dmmcn.detarikiz.com/detarikiz.html(https://dmmcn.detarikiz.com/detarikiz.html)

【DMM GAMES版ゲームページ】

http://games.dmm.com/detail/detarikiz/(http://games.dmm.com/detail/detarikiz/)

【公式Xアカウント】

https://x.com/Detariki(https://x.com/Detariki)

■「デタリキZ 特別防衛局隊員の日常」とは

「空からパンツが降ってきた！？」

本ゲームはDMM GAMESのPC/Android/DMM GAME PLAYER、およびAppStore/GooglePlayで展開中のフル3Dで描かれる本格RPGです。宇宙からやってきた謎の生命体を処理する「特別防衛局の新米班長」として、個性的な班員達と任務をこなしていく中、宇宙規模で起こる様々な事件に巻き込まれていきます。班員達はジャマーと呼ばれる召喚獣を召喚することで戦います。班員とジャマーを育成し、無数の組み合わせを武器に自分だけの最強編成を作り上げましょう！お着替えでは360°回転カメラで急接近したり下から覗いたり、様々な楽しみ方ができます。原作に長谷見沙貴氏、キャラクターデザインに神崎かるな氏、健やか牛乳氏を迎えた、進化した3Dグラフィックゲームを堪能しましょう！！

▼プロモーションムービー公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cUPmQcQuzEw ]

▼製品概要

タイトル：デタリキZ 特別防衛局隊員の日常

プラットフォーム： PC(ブラウザ, DMM GAME PLAYER)／DMM GAMESストア／App Store／Google Play

権利表記：(C)2019 EXNOA LLC

※画面は開発中のものです

※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。