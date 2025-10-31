11月14日(金)より【TVアニメ『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』POP UP STORE in マルイ】の開催が決定！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2025年11月14日(金)より【TVアニメ『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』POP UP STORE in マルイ】を開催致します。
イベント概要
TRIGGER新規描き下ろしのチャイナドレスをまとったパンティやストッキングたちのイラストを使用したグッズが登場します。
【開催日時】
2025年11月14日(金)～11月24日(月・祝)
【開催場所】
新宿マルイ メン 8F
商品情報
TVアニメ『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』 ジオラマアクリルスタンド チャイナver.
価格：各1,650円 (税込)
TVアニメ『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』 クリアファイル チャイナver.
価格：550円 (税込)
TVアニメ『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』 アクリルジオラマ チャイナver.
価格：3,850円 (税込)
TVアニメ『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』 Tシャツ チャイナver.
価格：4,400円 (税込)
TVアニメ『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』 アクリルキーホルダー チャイナver.
価格：各1,100円 (税込)
TVアニメ『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』 ステッカー vol.1 チャイナver.
価格：各660円 (税込)
TVアニメ『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』 ステッカー vol.2
価格：各550円 (税込)
TVアニメ『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』 トレーディング缶バッジ チャイナver.
価格：550円 (税込)
TVアニメ『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』 トレーディングアクリルキーホルダー vol.1
価格：770円 (税込)
TVアニメ『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』 トレーディングミニブロマイドセット vol.1
価格：550円 (税込)
お買い上げ特典
【特典】イラストカード（全5種）
期間中、対象商品を1会計2,200円（税込）お買い上げごとに【イラストカード（全5種）】をランダムで1枚差し上げます。
さらに、エポスカードでのお買い上げもしくはご提示で、ランダムでもう1枚差し上げます。
※無くなり次第終了致します
※配布は10枚までとさせていただきます
最新情報はコチラをチェック！
・イベント特設HP
https://bushiroad-creative.com/topics/92260/
・ブシロードクリエイティブ公式HP
https://bushiroad-creative.com/
・ブシロードクリエイティブ公式X
@bushi_creative(https://x.com/bushi_creative)
記事内画像をご使用いただく際は、 権利表記の記載をお願いいたします。
(C)TRIGGER・今石洋之／NPSG製作委員会