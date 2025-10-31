¡ÖÂè1²ó¥ë¥Óー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーBL¾®ÀâÂç¾Þ¡×¼õ¾ÞºîÏ¢Â³´©¹ÔÂè2ÃÆÈ¯Çä¡ª¡¡4¤«·î4ºîÉÊ¤òÏ¢Â³´©¹ÔÃæ¡ª¡ª

³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ë¥Óー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーBL¾®ÀâÂç¾Þ¡×½é¤Î¼õ¾Þºî¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£


10·îÈ¯Çä¡Ø¹Ó¤¯¤ìÎµ¤¬¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢11·î´©¡¢12·î´©¡¢¤½¤·¤Æ1·î´©¤È¡¢


4¤«·îÏ¢Â³¤Ç4ºîÉÊ¤òÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£



ËÜÆü¡¢Ï¢Â³´©¹ÔÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ø°­ÌòÎáÂ©¤Î¸î±ÒÌò¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£


10·î1ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¹Ó¤¯¤ìÎµ¤¬¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢£Âè1²ó¥ë¥Óー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーBL¾®ÀâÂç¾Þ¼õ¾ÞºîÏ¢Â³´©¹ÔÆÃ½¸¥Úー¥¸¡§https://ruby.kadokawa.co.jp/news/special/entry-13481.html



¡Ú11·î´©¡Û¡ÔÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡Õ¡Ø°­ÌòÎáÂ©¤Î¸î±ÒÌò¡Ù


·øÊªµ³»Î¡ß°­ÌòÎáÂ©¡£·ù¤ï¤ì¤«¤é¤ÎÇ®°¦¡£°¦¤¬´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹ÄË²÷µÕÅ¾BL¡ª

¡Öµ®Êý¤ò¡¢·ÚÊÎ¤·¤Þ¤¹¡×――¸ø¼ßÎáÂ©¥¢¥Ù


¥¤¥ë¤Î¸î±ÒÇ¤Ì³¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿Âè»°µ³»ÎÃÄ¤Î


µ³»Î¥«¥¤¥ó¤Ï¡¢ÃåÇ¤Áá¡¹¥¢¥Ù¥¤¥ë¤Ë¤½¤¦¹ð


¤²¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÈà¤Ï¡¢²¦½÷¤Îº§Ìó¼Ô¤Ê¤¬¤é¡¢


Èà½÷¤ò³²¤½¤¦¤È¤·¤¿ºá¤Çº§ÌóÇË´þ¤µ¤ì¡¢ÊÕ


¶­ÃÏ¤ØÄÉÊü¤µ¤ì¤ë¡Ö°­ÌòÎáÂ©¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£


¸î±ÒÃæ¡¢Éã¿Æ¤ÎºËÁê¤«¤é¤Î»ÉµÒ¤ËÌ¿¤òÁÀ¤ï


¤ì¤ëÉÔ²º¤µ¤ÏÍ­¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢ÊÕ¶­¤Ç¤Ï°­É¾¤È


¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¿¿·õ¤ËÎÎÃÏ·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¢¥Ù¥¤


¥ë¤Ë¹â·é¤Ê¿Í´ÖÀ­¤ò´¶¤¸¡¢¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ


¤¤¤¯¥«¥¤¥ó¡£Èà¤Î¼«¿È¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¤À¤¼Î¤Æ¿Í


¤Î¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤¬Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤º¡¢¥«¥¤¥ó¤Ï¥¢


¥Ù¥¤¥ë¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¥¢¥Ù¥¤¥ë¤ÎÌ¿¤ò


ÁÀ¤¦ËÅÎ¬¤¬¡¢ÈÝ±þ¤â¤Ê¤¯Èà¤é¤ò½±¤¤――!?


¤·¤«¤·¡¢¥«¥¤¥ó¤¬¥¢¥Ù¥¤¥ë¤ò°¦¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢


±¿Ì¿¤¬Âç¤­¤¯ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ――¡£





¡Ø°­ÌòÎáÂ©¤Î¸î±ÒÌò¡Ù


Ãø¡§ÀÖºäÌÀ¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§¤ß¤º¤«¤Í¤ê¤ç¤¦


È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î31Æü


²Á³Ê¡§1595±ß¡ÊËÜÂÎ1450±ß¡ÜÀÇ¡Ë


ISBN¡§9784048116770


È¯¹Ô¡§KADOKAWA¡Ê¥ë¥ÓーÊ¸¸Ë¡Ë


¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://ruby.kadokawa.co.jp/product/322507000119.html




¡Ú10·î´©¡Û¡ÔÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡Õ¹Ó¤¯¤ìÎµ¤¬¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤


ÉÔÂ½¤Ê³¤·³¾¯¾­¡ß¥Ä¥ó¥Ç¥ì¶õ·³¾¯¾­¤Î¥±¥ó¥«¥Ã¥×¥ë

ÈôÎµ¤Î¥ê¥¢¥ó¤È³¤Îµ¤Î¥ô¥¡¥ë¥Ï¥ë¥È¤Ï¡¢¶¦¤Ë²¦¹ñ¤ò¼é¸î¤¹¤ë¶õ·³¤È³¤·³¤ÎÁÐÍã¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¸Ø¤ê¹â¤¤Îµ¤Î°ìÂ²¤Ç¤¢¤ë¡£


¤À¤¬¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥ê¥¢¥ó¤ÈËÛÊü¤Ê¥ô¥¡¥ë¥Ï¥ë¥È¤ÎÁêÀ­¤ÏºÇ°­¤Ç¡¢²ñ¤¨¤Ð²¥¤ê¹ç¤¤¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Û¤É¸±°­¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£


¤·¤«¤·¡¢ÈôÎµ¤ÎÎÏ¤¬¼å¤Þ¤ë¿··î¤ÎÌë¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ó¤ÏÃÆ¤ß¤Ç¥ô¥¡¥ë¥Ï¥ë¥È¤È°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£


°ÊÍè¡¢¥ê¥¢¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ô¥¡¥ë¥Ï¥ë¥È¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£


ÉÔ¹¬¤Ê»ö¸Î¤È³ä¤êÀÚ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥ê¥¢¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹çÆ±±é½¬¤Ç³¤·³¤Î·³´Ï¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢»×¤¤¤¬¤±¤º¿¿Ùõ¤Ë»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¥ô¥¡¥ë¥Ï¥ë¥È¤Ë¡¢½ù¡¹¤Ëµ¤»ý¤Á¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤¸¡Ä¡©





¡Ø¹Ó¤¯¤ìÎµ¤¬¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¡Ù


Ãø¡§±ó´ÖÀéÁá¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§½©µÈ¤·¤Þ


È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î01Æü


²Á³Ê¡§1595±ß¡ÊËÜÂÎ1450±ß¡ÜÀÇ¡Ë


ISBN¡§9784048116510


È¯¹Ô¡§KADOKAWA¡Ê¥ë¥ÓーÊ¸¸Ë¡Ë


¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://ruby.kadokawa.co.jp/product/322506000122.html




12·î¡¦1·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¼õ¾Þºî¤Ï¤³¤Á¤é¡ª

¡Ú12·î´©¡Û


¡ÔÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡Õ²µ½÷¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥â¥ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë²¦»Ò¤¬¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤·¤¿


Ãø¡§Æ£¸¶¥Á¥ï»Ò¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§ËÓ·î¥à¥ó¥¯



¡Ú1·î´©¡Û


¡ÔÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡ÕÅÄ¼Ë¤ÎÎµµ³»Î¸«½¬¤¤¤ÏÄëÅÔ¤Î¶õ¤Ç°¦¤ò¼í¤ë～Âç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¿¤éÄëÅÔ¤Î³Ø±¡¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿～


Ãø¡§¤Î¤ê¤Î¤ê¤Î¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§±ûÀî¤ß¤Ï¤é



¥ë¥ÓーÊ¸¸Ë¤È¤Ï

¥ë¥Ó―Ê¸¸Ë¡ÊËè·î1Æüº¢È¯Çä¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÁÏ´©33¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Üー¥¤¥º¥é¥Ö¾®Àâ¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¿¥¯¥ß¤¯¤ó¥·¥êー¥º¡Ù¡Ø¶ËÆ»¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¥Ñ¤Ç°¦ºÊ²È¡Ù¡ØÉÙ»Î¸«ÆóÃúÌÜ¸ò¶Á³ÚÃÄ¡Ù¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¥·¥êー¥º¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



