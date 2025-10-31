¡ÖÂè1²ó¥ë¥Óー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーBL¾®ÀâÂç¾Þ¡×¼õ¾ÞºîÏ¢Â³´©¹ÔÂè2ÃÆÈ¯Çä¡ª¡¡4¤«·î4ºîÉÊ¤òÏ¢Â³´©¹ÔÃæ¡ª¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ë¥Óー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーBL¾®ÀâÂç¾Þ¡×½é¤Î¼õ¾Þºî¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
10·îÈ¯Çä¡Ø¹Ó¤¯¤ìÎµ¤¬¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢11·î´©¡¢12·î´©¡¢¤½¤·¤Æ1·î´©¤È¡¢
4¤«·îÏ¢Â³¤Ç4ºîÉÊ¤òÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ËÜÆü¡¢Ï¢Â³´©¹ÔÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ø°ÌòÎáÂ©¤Î¸î±ÒÌò¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
10·î1ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¹Ó¤¯¤ìÎµ¤¬¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Âè1²ó¥ë¥Óー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーBL¾®ÀâÂç¾Þ¼õ¾ÞºîÏ¢Â³´©¹ÔÆÃ½¸¥Úー¥¸¡§https://ruby.kadokawa.co.jp/news/special/entry-13481.html
¡Ú11·î´©¡Û¡ÔÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡Õ¡Ø°ÌòÎáÂ©¤Î¸î±ÒÌò¡Ù
·øÊªµ³»Î¡ß°ÌòÎáÂ©¡£·ù¤ï¤ì¤«¤é¤ÎÇ®°¦¡£°¦¤¬´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹ÄË²÷µÕÅ¾BL¡ª
¡Öµ®Êý¤ò¡¢·ÚÊÎ¤·¤Þ¤¹¡×――¸ø¼ßÎáÂ©¥¢¥Ù
¥¤¥ë¤Î¸î±ÒÇ¤Ì³¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿Âè»°µ³»ÎÃÄ¤Î
µ³»Î¥«¥¤¥ó¤Ï¡¢ÃåÇ¤Áá¡¹¥¢¥Ù¥¤¥ë¤Ë¤½¤¦¹ð
¤²¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÈà¤Ï¡¢²¦½÷¤Îº§Ìó¼Ô¤Ê¤¬¤é¡¢
Èà½÷¤ò³²¤½¤¦¤È¤·¤¿ºá¤Çº§ÌóÇË´þ¤µ¤ì¡¢ÊÕ
¶ÃÏ¤ØÄÉÊü¤µ¤ì¤ë¡Ö°ÌòÎáÂ©¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¸î±ÒÃæ¡¢Éã¿Æ¤ÎºËÁê¤«¤é¤Î»ÉµÒ¤ËÌ¿¤òÁÀ¤ï
¤ì¤ëÉÔ²º¤µ¤ÏÍ¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢ÊÕ¶¤Ç¤Ï°É¾¤È
¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¿¿·õ¤ËÎÎÃÏ·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¢¥Ù¥¤
¥ë¤Ë¹â·é¤Ê¿Í´ÖÀ¤ò´¶¤¸¡¢¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ
¤¤¤¯¥«¥¤¥ó¡£Èà¤Î¼«¿È¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¤À¤¼Î¤Æ¿Í
¤Î¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤¬Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤º¡¢¥«¥¤¥ó¤Ï¥¢
¥Ù¥¤¥ë¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¥¢¥Ù¥¤¥ë¤ÎÌ¿¤ò
ÁÀ¤¦ËÅÎ¬¤¬¡¢ÈÝ±þ¤â¤Ê¤¯Èà¤é¤ò½±¤¤――!?
¤·¤«¤·¡¢¥«¥¤¥ó¤¬¥¢¥Ù¥¤¥ë¤ò°¦¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢
±¿Ì¿¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ――¡£
¡Ø°ÌòÎáÂ©¤Î¸î±ÒÌò¡Ù
Ãø¡§ÀÖºäÌÀ¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§¤ß¤º¤«¤Í¤ê¤ç¤¦
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î31Æü
²Á³Ê¡§1595±ß¡ÊËÜÂÎ1450±ß¡ÜÀÇ¡Ë
ISBN¡§9784048116770
È¯¹Ô¡§KADOKAWA¡Ê¥ë¥ÓーÊ¸¸Ë¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://ruby.kadokawa.co.jp/product/322507000119.html
¡Ú10·î´©¡Û¡ÔÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡Õ¹Ó¤¯¤ìÎµ¤¬¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤
ÉÔÂ½¤Ê³¤·³¾¯¾¡ß¥Ä¥ó¥Ç¥ì¶õ·³¾¯¾¤Î¥±¥ó¥«¥Ã¥×¥ë
ÈôÎµ¤Î¥ê¥¢¥ó¤È³¤Îµ¤Î¥ô¥¡¥ë¥Ï¥ë¥È¤Ï¡¢¶¦¤Ë²¦¹ñ¤ò¼é¸î¤¹¤ë¶õ·³¤È³¤·³¤ÎÁÐÍã¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¸Ø¤ê¹â¤¤Îµ¤Î°ìÂ²¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥ê¥¢¥ó¤ÈËÛÊü¤Ê¥ô¥¡¥ë¥Ï¥ë¥È¤ÎÁêÀ¤ÏºÇ°¤Ç¡¢²ñ¤¨¤Ð²¥¤ê¹ç¤¤¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Û¤É¸±°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÈôÎµ¤ÎÎÏ¤¬¼å¤Þ¤ë¿··î¤ÎÌë¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ó¤ÏÃÆ¤ß¤Ç¥ô¥¡¥ë¥Ï¥ë¥È¤È°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°ÊÍè¡¢¥ê¥¢¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ô¥¡¥ë¥Ï¥ë¥È¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£
ÉÔ¹¬¤Ê»ö¸Î¤È³ä¤êÀÚ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥ê¥¢¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹çÆ±±é½¬¤Ç³¤·³¤Î·³´Ï¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢»×¤¤¤¬¤±¤º¿¿Ùõ¤Ë»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¥ô¥¡¥ë¥Ï¥ë¥È¤Ë¡¢½ù¡¹¤Ëµ¤»ý¤Á¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤¸¡Ä¡©
¡Ø¹Ó¤¯¤ìÎµ¤¬¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¡Ù
Ãø¡§±ó´ÖÀéÁá¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§½©µÈ¤·¤Þ
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î01Æü
²Á³Ê¡§1595±ß¡ÊËÜÂÎ1450±ß¡ÜÀÇ¡Ë
ISBN¡§9784048116510
È¯¹Ô¡§KADOKAWA¡Ê¥ë¥ÓーÊ¸¸Ë¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://ruby.kadokawa.co.jp/product/322506000122.html
12·î¡¦1·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¼õ¾Þºî¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¡Ú12·î´©¡Û
¡ÔÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡Õ²µ½÷¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥â¥ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë²¦»Ò¤¬¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤·¤¿
Ãø¡§Æ£¸¶¥Á¥ï»Ò¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§ËÓ·î¥à¥ó¥¯
¡Ú1·î´©¡Û
¡ÔÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡ÕÅÄ¼Ë¤ÎÎµµ³»Î¸«½¬¤¤¤ÏÄëÅÔ¤Î¶õ¤Ç°¦¤ò¼í¤ë～Âç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¿¤éÄëÅÔ¤Î³Ø±¡¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿～
Ãø¡§¤Î¤ê¤Î¤ê¤Î¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§±ûÀî¤ß¤Ï¤é
¥ë¥ÓーÊ¸¸Ë¤È¤Ï
¥ë¥Ó―Ê¸¸Ë¡ÊËè·î1Æüº¢È¯Çä¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÁÏ´©33¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Üー¥¤¥º¥é¥Ö¾®Àâ¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¿¥¯¥ß¤¯¤ó¥·¥êー¥º¡Ù¡Ø¶ËÆ»¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¥Ñ¤Ç°¦ºÊ²È¡Ù¡ØÉÙ»Î¸«ÆóÃúÌÜ¸ò¶Á³ÚÃÄ¡Ù¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¥·¥êー¥º¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
