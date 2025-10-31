第5回オールKADOKAWAによるタテスクコミック大賞 最終選考結果発表
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）が主催する「第5回オールKADOKAWAによるタテスクコミック大賞」は、今年3月3日より8月31日まで、作品募集を行いました。
この度、受賞作が決定いたしましたのでお知らせいたします。
「第5回オールKADOKAWAによるタテスクコミック大賞」については大賞1作品をはじめ、全14作品が受賞となりました。あわせて、最終候補作として16作品が選出されました。
大賞受賞者には賞金300万円、部門銀賞受賞者には賞金30万円を授与し、カドコミにて受賞作を掲載いたします。
受賞者の皆様には今後、編集担当と一緒に連載デビューを目指していただきます。
ますます発展する縦スクロールマンガ市場のなかで、KADOKAWAは描き手のみなさんと一緒に今後も素晴らしい作品を生み出すことに邁進してまいります。各賞受賞者の今後の連載作品ならびにKADOKAWAのタテスクコミックを今後ともよろしくお願いいたします。
■第5回オールKADOKAWAによる「タテスクコミック大賞」受賞作一覧●大賞（賞金300万円＋連載デビュー確約+CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン3年版）
『推しアイドルは最強の婚約者がお守りします』 有馬いち
会社員として働く吉野新奈は、大人気アイドルグループ「Riot」のルカの大ファン。社畜生活に疲れ切っているものの、大好きなルカの推し活を満喫していた。ある日、ルカが突然失踪したというニュースが飛び込んでくる。推しの安否を不安に思う中、一方の新奈も不慮の事故に遭ってしまって……!?
＜受賞者コメント＞
この度はタテスク大賞に選んでいただきありがとうございます。まさか大賞受賞するとは思わず、まだあまり実感がわきません。"推しと一緒に転生する"という夢のようなストーリーですが、実際推しと恋愛する夢ってなかなか見ないなぁと思いながら描きました。
＜講評＞
人それぞれの「推し」がいるこの時代、異世界での夢のようなシチュエーションにワクワクしました。冒頭のシーンのキラキラと多幸感を感じる構図と演出、親しみやすく美しいキャラクター造形、画力の高さなど、ロマンスファンタジーとしての満足度がとても高い作品でした。この後主人公の運命はどうなってしまうのか、続きがとても気になります！
●部門金賞（賞金50万円＋カドコミ掲載）
該当作なし
●部門銀賞（賞金30万円＋カドコミ掲載+CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン1年版）
・女性向け作品部門 部門銀賞
『皇太子と大神官』 リネン
各国に人間と魔物の均衡を保つ「守護樹」が存在し、その均衡が崩れると「汚染」が酷くなる。「汚染」を浄化できるのは神聖な力をもっている神官のみ！ 大神官候補である少女セラフィは未来の崩壊と愛する皇太子の死を回避するため、初めて教皇庁の外に足を踏み出す。
・女性向け作品部門 部門銀賞
『北部大公はなぜ傭兵大将の服を脱いだのか』 Caffeine/taeka
冷徹沈着なエリートの傭兵隊長エイナール・ヴァルターと、天真爛漫で少し抜けた所のある北部大公テオドール・フォン・ノルベルト。立場も性格も正反対の二人は、「下着」を介して奇妙な関係を築き始める。真面目な傭兵の戸惑いと大公の無邪気な好意が、すれ違いながらも近づいていくが…。温かくもじれったいファンタジーBLロマンス。
・女性向け作品部門 部門銀賞
『曖昧な輪郭』 山下カルボナーラ
大学生の亮輔は、同じサークルの先輩・華恋にずっと片思いをしていた。飲み会の帰り、酔った勢いで思い切って告白するが、「恋人にはなれない」と告げられてしまう。ところがその夜、なぜか華恋は亮輔を受け入れ、一夜を共にすることに――。
・男性向け作品部門 部門銀賞
『ボストンアイビー』 手のゐ
20XX年 都市ロックダウンで陸の孤島となった新宿は終末世界と化していた。ビルの合間をぬって生活するヘルメスと天照は、ある日 特急の依頼を受ける…
・男性向け作品部門 部門銀賞
『夜見ノ国』 木目ナナ
生と死の狭間の世界で、この世界を脱する一筋の糸となり得るものを奪いあう者達の物語。
・その他オールジャンル部門 部門銀賞
『ローエ設計事務所』 なじみヨータ
建築家を目指す少年ルコルは、憧れの天才建築家ローエの設計事務所に入ることになった。しかし、ローエはすでに事務所をたたんでおり、荒れた部屋を片付け酒を買ってくる使用人として働くことになってしまう。そんなある日、コビト族の村長が来て「村を建て直したい」と依頼され…建築が心を繋ぐヒューマンドラマ。
・その他オールジャンル部門 部門銀賞
『ヘイローステップ』 Uyi
天使と人間の間に生まれたセオディアが、愛の神エクタリアに拾われ、修行のために人間界へ。ある月夜、セオディアは偶然冒険者のユリスと出会い、共に旅を始めることに。旅の途中で彼らは、信仰を悪用する教会の不正事件に巻き込まれる。不正の裏には、「愛」を歪ませて人々の心を弄ぶ堕天使の関与が…。
●奨励賞（賞金10万円）
『トラック運転手の俺が転生した』ぽたと
『料理男子、極道に弟子入りされる』蒼瀬
『あたし以外と死なないで』秋好ミゲル
『レイリョウダン』ぷんゆうぎ
『特別な魔法を君だけに』鰻歯
『セレスタイトの最高傑作』つづきがみたい
●最終候補（賞金1万円）
『吸血清掃員は処女の血が飲みたい！』わらびモチモチ
『Monoculus 闇の扉 繋がる魂』TAKA
『彩やかな青春を』七田あむ
『元ホス狂い、今世は最高の男を王にします』泉紗紗
『悪狐は君に執着する』日下部
『大正浪漫ミステリー 訝しき芳香は断罪の香水瓶』血崎ゆに
『半神のアルゴス』MÂ10
『青い夜の魔女』Choi Hyeon Gyun
『DR. BEAK』Joyamu
『かくれんぼ』せと つきこ/ちゅっこママのママ
『世紀末スターズ』傷みらら
『弦と心がふれるとき』みらん
『あにみどーる あんな』Melhico
『この初恋をもう一度』もえぎ
『誰にでもできるお仕事です。』岩田 季々
『あひるの庭』ハシビロコウ
さらに多くの受賞者コメント・講評など、受賞作品の詳細は特設サイトにてご覧いただけます。
https://promo.kadokawa.co.jp/tatesc/
■KADOKAWAタテスクコミックについて
「タテスクコミック」とは、スマホで気軽に読める縦スクロール型のコミックレーベルです。KADOKAWAの人気タイトルから、オリジナル連載まで、色鮮やかなフルカラーによる日本発の縦スクロール型コミックを国内・海外に向けて多数配信しています。
公式サイト：
https://comic-walker.com/label/tatesc-comic
公式X：
https://x.com/tatesc_kadokawa
公式Instagram：
https://www.instagram.com/tatesc0811/
公式TikTok：
https://www.tiktok.com/@tatesc_comic0811
■作品持ち込み募集中！
「タテスクコミック」はKADOKAWAが立ち上げたwebで読めるタテスクロールのフルカラーコミックです。タテスクコミック編集部では、一緒に新しい表現の創造に挑戦してくれる漫画家を募集します！
作品投稿は2つの方法で応募できます。
●いつでもどこでもできるWEB応募
WEB応募フォーム：https://t.co/AeKVxpQ3f5
●毎年開催KADOKAWA全編集部参加のタテスクコミック大賞
オールKADOKAWAによるタテスクコミック大賞公式サイト：
https://promo.kadokawa.co.jp/tatesc/
ご年齢や受賞歴・執筆歴による制限はありません。デビューを目指す新人も、新しいステージを求める経験者も、今までにない表現方法でどんどんご応募ください。
■株式会社KADOKAWAについて
出版、映像、ゲーム、Webサービス、教育、ところざわサクラタウンを中心としたIP体験施設の運営など、幅広い事業を展開する総合エンターテインメント企業です。優れたIP（Intellectual Property）を安定的に創出し、さまざまな形で世界に届ける「グローバル・メディアミックス」戦略を、テクノロジーの活用により実践しております。
https://group.kadokawa.co.jp/