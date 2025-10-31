『異世界の沙汰は社畜次第』コミックス最新7巻発売記念！ 池袋で交通広告を掲出

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、コミックス『異世界の沙汰は社畜次第 7』を、10月31日（金）に発売しました。

コミックス『異世界の沙汰は社畜次第』最新第7巻が発売中！

シリーズ累計200万部（※2025年10月現在。小説とコミックス、紙と電子の合算数字）突破の大人気 異世界BL『異世界の沙汰は社畜次第』コミックス最新7巻が2025年10月31日（金）に発売されました。

2026年1月よりTVアニメも放送される本作の最新巻をぜひご覧ください！

『異世界の沙汰は社畜次第 7』

【著者】

漫画：采 和輝

原作：八月 八 キャラクター原案：大橋 キッカ

【発売日】2025年10月31日

【定価】814円 （本体740円＋税）

【7巻あらすじ】

異世界転移したサラリーマン 近藤誠一郎が教会への出向で掴んだのは、人々の祈りを利用した魔力の横領だった。騎士団長アレシュをはじめ第一王子や聖女、司祭らが見守る中、ついに誠一郎が全てを白日の下に晒す！

描き下ろし番外編「癒しの眠りは社畜次第」も収録!!

▶️コミックス1巻 お試し読みはこちら

https://comic-walker.com/viewer/?tw=2&dlcl=ja&cid=KDCW_EB03201522010001_68(https://comic-walker.com/viewer/?tw=2&dlcl=ja&cid=KDCW_EB03201522010001_68)

▶️コミックス7巻 ご購入はこちら

https://amzn.asia/d/cOjlacB

▶️小説1巻 ご購入はこちら

https://www.amazon.co.jp/dp/4047355380?tag=kadoofce-22

コミックス7巻 購入特典情報

◇紙書籍ご購入の先着特典

・アニメイト

描き下ろし入り両面イラストカード

▼詳細はこちら

https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3169042/

・とらのあな

描き下ろし入り両面イラストカード

▼詳細はこちら

https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/200012720728/

◇紙書籍ご購入の有償特典

・アニメイト限定セット

描きおろしアクリルスタンド付き

▼詳細はこちら

https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3169044/

・とらのあな

8P小冊子

▼詳細はこちら

https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/200012720729/

◇電子ストア特典

コミックシーモアでは1ページ、Renta！ では2ページ、ストア限定の描き下ろしが追加された限定版が配信されます。詳細は各ストアの作品ページをご確認ください。

・コミックシーモア電子特典

・Renta！ 電子特典

TVアニメは4名の追加キャスト情報も本日解禁

コミックス新刊発売にあわせ、本作のTVアニメの4名の追加キャスト情報も解禁となりました。

シーグヴォルド役に小野友樹、ユーリウス役に山口智広、白石優愛役に鎌倉有那、イスト役に虎島貴明が発表されました。

詳しくはTVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』ホームページをご確認ください。

2026年1月よりTVアニメ放送開始！

＜CAST＞

近藤誠一郎：伊東健人

アレシュ・インドラーク：前野智昭

ノルベルト：山下誠一郎

カミル：東地宏樹

ユーリウス：山口智広

白石優愛：鎌倉有那

イスト：虎島貴明

シーグヴォルド：小野友樹

・アニメ公式サイト：https://iseshachi.com/

・アニメ公式X：https://x.com/iseshachi_anime

(C)2026 八月八・大橋キッカ／KADOKAWA／「異世界の沙汰は社畜次第」製作委員会

