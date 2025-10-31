【YMFGキャピタル】一般社団法人日本サーチファンド協会のアドバイザー就任について
株式会社YMFGキャピタル
（株）YMFGキャピタル 藤本 孝
弊社は、2019年に日本で初めてサーチファンド事業に取組み、これまで多くのサーチャー（経営者候補）や事業承継に悩む地域企業の皆様とともに事業承継課題の解決に取組んでまいりました。
■日本サーチファンド協会について
■協会概要
一般社団法人日本サーチファンド協会（代表理事：小林 靖、小林 英輔）に、アドバイザーとして弊社取締役の藤本が参画することとなりました。
今後は同協会と連携し、中小企業経営に挑戦したい方や事業承継課題を抱える地域企業の皆様への支援により積極的に取組むことで、日本国内におけるサーチファンド事業の発展や地域経済の活性化に貢献できる様、尽力してまいります。
日本サーチファンド協会は、志ある起業家がサーチファンドを通じて中小企業の承継と成長に挑戦できる環境を育み、起業家・投資家・支援者がつながり、学び合えるエコシステムの発展を目指しています。
こうした取り組みを通じて、事業承継に悩む企業に新たな選択肢を届けるとともに、次世代の経営者が地域や社会に新しい価値を生み出していくことを後押しします。
詳しくは、公式HPにてチェックをお願いします。
https://searchfund.jp/
名称 ： 一般社団法人日本サーチファンド協会
所在地 ： 東京都文京区本駒込６丁目
活動内容 ： サーチファンドの啓蒙と推進
サーチファンド起業家の支援
サーチファンドエコシステムの構築
設立 ： 2025年3月
代表理事 ： 小林 靖
小林 英輔
理事 ： 松本 竜馬
渡邊 謙次
高田 愛美
三輪 勇太郎
アドバイザー： 嶋津 紀子
伊藤 公健
藤本 孝