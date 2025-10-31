AI同時通訳サービス「Live Translation」2025 APEC CEO SummitFuture Tech Forumへ導入！

フリットジャパン株式会社

韓国で20年ぶりに開催されたアジア太平洋地域最大の多国間外交イベント

APEC（アジア太平洋経済協力会議）2025

韓国で20年ぶりに開催されたアジア太平洋地域における最も重要な多国間外交イベント「APEC（アジア太平洋経済協力会議）2025」において、フリット（Flitto）は特別プログラム「Future Tech Forum AI」にて、AI同時通訳 を通じ登壇内容をリアルタイムに多言語翻訳しました。。

QRを撮影することで、手元スマートフォンにて38言語から翻訳を選択可能

■本サービスの特徴

AIを活用したリアルタイム通訳機能：即時に翻訳・発話を行うことで、海外スピーカーの公演を聴き逃す事なく視聴可能。

視覚で補完できる安心感：プレゼンの内容を見逃しても字幕で確認でき、集中力を維持しやすい環境に。バリアフリー対応としても。

多言語対応：英語をはじめとする主要言語に対応し、イベント運営と来場者双方において利便性を高める

サポート体制：当社オペレーターによる現場監視・設営・運営サポートを実施

辞書登録が可能 : 翻訳が難しい業界専門用語も対応可能

Live Translation ★ 公式サイト(https://flitto.jp/live-translation/)

お問い合わせ :https://flitto.jp/contact/

■Flitto

Flittoは言語データ構築プラットフォームを運営する言語データ企業。 2012年にオープンしたクラウドソーシング翻訳をはじめ専門翻訳、 AI翻訳にサービスを拡大しており、 2019年7月に国内初の「ビジネスモデル特例上場」に成功、 KOSDAQ市場に名前を上げました。 173カ国で1,400万人以上のユーザーがFlitto翻訳サービスを利用しており、 プラットフォーム上で構築された25カ国の言語データに基づいて、 グローバルクライアントとの関係を強化しています。

会社名：Flitto Inc.

代表者：Simon Lee

所在地：大韓民国（ソウル）

URL ： https://www.flitto.com/portal/ja(https://www.flitto.com/portal/ja)

■フリットジャパン株式会社

フリットジャパン株式会社は、 多様なオンライン翻訳サービス提供するFlitto, Inc.（本社韓国、 KOSDAQ上場）の日本法人。 FlittoはWebブラウザ、 アプリを通じてサービスを提供しており、 世界173カ国1,400万人のユーザーと約300万人の翻訳家が登録されています。 世界の言語の壁を壊す事で、 世界中の人が平等な機会を得る事ができる世界を目指します。

会社名： フリットジャパン株式会社（英文名：Flitto Japan, Inc.）

代表者： 代表取締役 冨山 亮太

所在地： 〒150-0022東京都渋谷区恵比寿４丁目11番9号クオーレエビス

URL ： https://www.flitto.jp/(https://www.flitto.jp/)