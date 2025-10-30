【アグレコジャパン】　炭素排出量を最小限に抑えた中型バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）を開発

Aggreko Japan株式会社

Aggrekoが開発した新しい500kWバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）は、オンサイト電力のあり方を一新します。この革新的なシステムは、比類のない柔軟性と信頼性、そして高効率な運用を実現しながら、炭素排出量と運用コストの両方を大幅に削減します。

完全統合型のプラグ・アンド・プレイ設計により、接続するだけで即稼働が可能。過酷な環境下でも安定した電力を供給します。単体での「アイランドモード」運転に加え、発電機とのハイブリッド構成、さらには他のBESSユニットとの並列運転も可能で、再生可能エネルギーを活用した幅広い用途に最適です。

この新型BESSは、環境負荷の低減と事業者のカーボン規制対応を支援しながら、迅速な設置と稼働を実現。発電機の稼働時間と燃料使用量を削減し、コスト効率と自立性を大幅に高めます。また、Aggrekoの遠隔モニタリング技術と専門チームによるサポートにより、常に高い稼働率と信頼性を維持します。

お問い合わせ先

アグレコジャパン（Aggreko Japan株式会社）

代表 加藤慎章

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目6番5号 丸の内北口ビル9階

https://www.aggreko.com/ja-jp/contact-us