【推しのカップリング専用お祝い！】推し活アプリOshibana、ふたりの推し色でカスタムできる「推しカプケーキ」を販売開始！

株式会社ブックリスタ（本社：東京都港区、代表取締役社長：村田茂、以下「ブックリスタ」）が提供する - 推し活アプリ Oshibana -（https://apps.apple.com/jp/app/id1581399897(https://apps.apple.com/jp/app/id1581399897) 、以下文中、推し活アプリOshibana）は、ファンが愛する”ふたり”のカップリングの特別な日をお祝いするためのセミオーダー商品「推しカプケーキ」の販売を開始しました。

・「推しカプケーキ」とは

「推しカプケーキ」は、推し活アプリOshibanaが提案する、推しと推しの関係性（カップリング）の記念日をお祝いするための特別なデコレーションケーキです。「推しカップリング」と「ケーキ」を組み合わせた造語であり、ふたりの推し色やメッセージを自由に組み合わせて、世界にひとつだけのお祝いケーキを作ることができます。

「推しカプケーキ」が生まれた背景

このケーキは、キャラクター同士の誕生日、ふたりが出会った記念日、ふたりの関係性が変化した日など、ファンにとって大切な”ふたり”にまつわる多様なお祝いシーンを彩るために生まれました。

「ひとりの推しだけでなく、大好きなふたりを一緒にお祝いしたい」「ふたりの関係性を表現したスイーツで感動を分かち合いたい」というユーザーの声に応え、企画・開発しました。従来のケーキでは表現しきれなかった「ふたりであること」に特化したデザイン性と、推し活グッズ（アクリルスタンドやぬいぐるみなど）と一緒に写真映えする可愛さを両立させ、手軽に特別感を演出できるスイーツとして誕生しました。

「推しカプケーキ」をおすすめしたいシーン- 自分だけのこだわりのカップリングをお祝いをしたい- 特別なデザインのケーキでお祝いしたい- カップリングが好きな友人と一緒に、思い出に残るお祝いがしたい- ふたりだけの特別な祭壇（飾り付けスペース）を作りたい- 写真映えはもちろん、美味しく楽しめるスイーツを探している「推しカプケーキ」の選べるカラー

ふたりの「推し色」を組み合わせ、推しカプの概念をケーキで表現可能なこのケーキ。クリームの色も、中央のハートの色も半分ずつにして、カップリング感を表すことができます。それぞれ11色のカラーバリエーションから自由な組み合わせで色を指定し、自分だけの記念ケーキを作れます。

購入方法

「推しカプケーキ」の購入は、下記の販売ページをご確認ください。

https://oshibana.official.ec/

・数量限定！「応援団うちわケーキ」とは

推し活のマストアイテム「応援うちわ」が、そのまま食べられるかわいい「応援団うちわケーキ」になりました。推しの名前はもちろん、「ファンサして」「バーンして」といったファンサービスをお願いするメッセージや、オリジナルの短いメッセージを入れることができます。コンサート前後やイベントの際の本人不在の誕生日会に、写真映え抜群のケーキで盛り上がりましょう！

購入方法

「応援団うちわケーキ」の購入は、下記販売ページをご確認ください。

https://oshibana.official.ec/categories/6970319

・推し活アプリOshibanaのTikTok Shopも開設！

より身近な場所からも購入いただけるよう、TikTok Shopも開設しています。

推しのTikTokを見ながら、気軽に購入できるショップとなっています。

https://www.tiktok.com/@oshibana0487

・お祝いの企画コラボに興味のある推しや事務所の方へ

活躍されているジャンルを問わず、コラボ先や企画を随時募集しています。

■推し活アプリOshibanaとのコラボのメリット

・iPhone向け、約1.2万レビューがある知名度の高いアプリです。

・10代の利用率が高いアプリです。

・1日のApp Storeの閲覧数で最高100万imp（PV）の実績があります。

・アプリ内やXにてアンケートを定期的に実施しており、推し活に熱量の高いユーザーとコミュニケーションが可能です。

コラボ企画に興味のある方はこちらまでご連絡ください。

support@oshibana.fun

公式X：https://x.com/Oshibana0487

・100万DL超の推し活アプリOshibana、協業パートナー募集！

推し活アプリOshibanaとの協業にご興味のある事業者様はこちらまでご連絡ください。

■協業に関するプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000569.000006388.html

support@oshibana.fun

公式X：https://x.com/Oshibana0487

・推し活に関するアンケートを募集中

推し活アプリOshibanaが運営する「推し活研究部（おしけん！）」では、皆さまからの“推し活”に関するご意見・エピソードを随時募集しています。

現在募集中のアンケートはこちらから。ぜひお気軽にご参加ください。

https://note.com/oshibana0487/n/n1353fc3c54a4

・推し活アプリOshibana とは

App Store URL：https://apps.apple.com/jp/app/id1581399897

対応端末：iOS ※iOS16.0以降

HP：https://oshibana.fun

公式X：https://x.com/Oshibana0487

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@oshibana0487

イラスト：三浦ポパ（https://ｘ.com/miurapopa(https://%EF%BD%98.com/miurapopa)）藍川蓮（https://ｘ.com/aikwarendbiryut(https://%EF%BD%98.com/aikwarendbiryut)）

推し活アプリOshibanaは、推し活を通して「今日も生きてて幸せ」と思える時間を増やすアプリです。推す側の立場から推し活について考え、ユーザーと一緒にサービス開発を行っています。

推しができた際にアプリを利用していただくことが多く、学生や特定の推し活コミュニティを中心に、学校の口コミやSNSで広がっており、App Storeの評価4.8を維持したままレビュー数1.2万人を突破しました。

推しのゲームを自分で作って遊べ、友達にもシェアできるweb版の新機能「推しゲーム」を好評リリース中です。

推しのゲームを作って遊べる「推しゲーム」：https://games.oshibana.fun

推し活用プロフが公開できる「推し活リンク」：https://oshikatsu.link

「推し活研究部（おしけん！）」：https://note.com/oshibana0487/m/m5e0f3cd0273e

推し活アプリOshibana発の部活動「おしけん！」は、皆様の推し活をより楽しく、サポートできるような記事を配信しています。

・本リリースに関するお問い合わせ

[お問い合わせ先]

推し活アプリOshibana開発責任者 本澤友行

nbo@booklista.co.jp

本リリースに記載された商品に関するお問い合わせは、下記URLの「お問い合わせ」よりご連絡ください。

https://oshibana.official.ec/

推し活アプリOshibanaの不具合や要望は、アプリ内の連絡フォーム、または公式Xへお願いします。

公式X：https://x.com/Oshibana0487

・ブックリスタについて

ブックリスタは、「エンタメ×テック（知的好奇心×感動体験）」のビジョンのもと、推し活アプリOshibanaやショートマンガ創作支援サービス「YOMcoma」、ポートフォリオEC 「ENRAI」など、新規事業の創造に取り組んでいます。また、電子書籍に関する各種事業を基幹事業として展開し、電子書籍ストアの総合的な運営をトータルにサポートしています。あらゆるエンタテインメントに対象を広げ、デジタルテクノロジーを駆使しながら、新しい価値の創出を実現していきます。

https://www.booklista.co.jp

※「- 推し活アプリ Oshibana -」は、株式会社ブックリスタの登録商標です。