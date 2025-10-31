世界で唯一のフィッティングツール「SET OPTIMIZER」運用開始

ミズノ株式会社

ミズノは、一人一人のゴルファーに最適なクラブを提供するために、フィッティングビジネスをさらに強化します。世界で唯一の機能を持った新たなフィッティングツール「SET OPTIMIZER（セットオプティマイザー）」を導入し進化したクラブフィッティングサービスを、12月23日から全国のミズノゴルフカスタムフィッティングショップ（以下 MIZUNO GCF SHOP）451店舗※1で開始します。

※1 アイアンフィッティング実施店舗。ドライバーは2026年2月頃より実施予定、ウエッジフィッティングは一部店舗で実施。

ミズノは、“No.1フィッティングカンパニー”を目指し、2001年からクラブフィッティングサービスを行っています。ミズノが認定するフィッティング店「MIZUNO GCF SHOP」を全国に展開し、認定フィッターによるフィッティングを実施してきました。

2017年にフィッティングツール「シャフトオプティマイザー3D（スリーディー）」を導入してからは、日本国内で25万件、全世界では60万件以上のフィッティングデータを蓄積し、精度の向上や、新商品開発のために活用しています。

今回新たに、単一機器で3種類のクラブにおけるシャフトの動きとスイング挙動を計測できる、世界で唯一のフィッティングツール「SET OPTIMIZER」を導入します。ドライバーからアイアン、ウエッジまでそれぞれのクラブを“セット”でフィッティングし、これまで以上に一人一人に最適なクラブを提案することを目指して、日本国内で先行して運用を開始します。

URL：https://jpn.mizuno.com/golf/fitting

「SET OPTIMIZER」の特長

■“3球打てば、ゴルフが変わる”高性能のスイング測定器

新フィッティングツール「SET OPTIMIZER」は、センシングテクノロジーを保有するセイコーエプソン株式会社（長野県諏訪市 代表取締役社長 吉田潤吉）協力のもと製作した、スイングタイプを科学的に測定する専用測定器です。

前作※2同様に3球の試打でスイングの構成要素を測定できます。今作から新たにローテーション率を加えた10要素を測定し、精度の向上した『SWING DNA』を導きだせるようになりました。

※2 「シャフトオプティマイザー3D」

■世界で唯一、ドライバー、アイアン、ウエッジを一つの機器で計測可能

「SET OPTIMIZER」は一つの機器でドライバー、アイアン、ウエッジそれぞれの測定を行えます。単一機器で3種類のクラブにおけるシャフトの動きとスイング挙動を計測できるのは、世界で唯一「SET OPTIMIZER」だけの技術※3です。

それぞれの専用シャフトにセンサーを付け替えることで、3種類のクラブフィッティングを連続して受けることが可能となり、ドライバー※4からアイアン、ウエッジまで“セットで”最適なクラブを提案できます。また、ウエッジはピンまで30ヤードを想定したアプローチショットを測定することで、よりコース上での使用を想定したフィッティングになっています。

※3 特許出願中

※4 ドライバーのフィッティング対応は2026年2月頃から運用開始予定

■センサーの軽量化

前作※2から、センサーを約35g軽量化しました。「フィッティングツールが重くて振り切れない」というゴルファーの声に応え、これまで以上に多くのゴルファーへ、フィッティング体験を届けることを目指しています。

ミズノのフィッティングビジネスについて

■フィッティング哲学「MIZUNO FITTING PHILOSOPHY」

「ゴルファーの数だけスイングが存在し、価値観・プレースタイル・技量・悩みは人それぞれである」という考えの基、独自のフィッティングツールから導き出す科学的根拠と、経験・ノウハウが豊富なフィッターによる診断で、一人一人にベストなクラブを届けることを「MIZUNO FITTING PHILOSOPHY」（ミズノフィッティングフィロソフィー）として掲げています。

フィッティングツールのリニューアルや、ヘッドとシャフトをその場で組み合わせて試打できる「インターチェンジアブルシャフトシステム」の導入など進化を続けながら、25年間にわたりクラブフィッティングサービスを実施してきました。

また、導き出されたベストなクラブを仕上げる技術を国内の生産工場（ミズノテクニクス養老工場）に持っていることもミズノの特長です。

■フィッティングシステムの根幹『SWING DNA』

ミズノでは、それぞれのゴルファーが生まれながらにして備えている各人特有のスイング挙動のことを、『SWING DNA』と定義しています。思い通りにボールが飛ばない原因は『SWING DNA』にクラブが合っていないことであり、ゴルファーにとって自身の『SWING DNA』を知ることは、最適なゴルフクラブを見つける近道です。

ミズノのクラブフィッティングサービス「ミズノパフォーマンスフィッティングシステム」では、専用のフィッティングツールでスイングの特徴を示す『SWING DNA』を測定し、その結果から、それぞれの人に合ったシャフトの重さや硬さ、ライ角、ヘッド形状を導き出します。

一つの機器でシャフトの動きとスイング挙動を同時に測定できることはミズノ独自の強みであり、2017年に「シャフトオプティマイザー3D」を使用開始してからは全世界で60万件以上のフィッティングデータを蓄積してきました。こうしたデータはフィッティング精度の向上や、時代に合わせた新商品開発のためにも活用しています。

（お客様のお問合せ先）ミズノお客様相談センター TEL：0120-320-799