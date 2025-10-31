¥¿¥¤¥Èー¤¯¤¸¸ÂÄê¤Î¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡ª¡Ö¥¿¥¤¥Èー¤¯¤¸¡¡SAKAMOTO DAYS¡¡Street Style¡×ËÜÆü10·î31Æü(¶â)¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥Èー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢°Ê²¼¥¿¥¤¥Èー¡Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥Èー¤¯¤¸¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤è¤ê¡Ö¥¿¥¤¥Èー¤¯¤¸¡¡SAKAMOTO DAYS¡¡Street Style¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¥Û¥Óー¥·¥ç¥Ã¥×¡¢½ñÅ¹¤Ê¤É¤Ë¤ÆËÜÆü2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¸ÂÄêÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¯¤¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖºäËÜÂÀÏº¡×¡ÖÄ«ÁÒ¥·¥ó¡×¡ÖÆî±À¡×¡Ö¿À¡¹²ö¡×¡ÖÂçÐÇ¡×¡ÖÀÖÈø¾½¡×¡ÖÀª±©¿¿Åß¡×¤Î7Ì¾¤¬¡¢º£²ó¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢A¾Þ¡¢B¾Þ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¤Æ¤Î¾Þ¤¬¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È°ìÍ÷
¡ü³Æ¾Þ¾ÜºÙ
¡¡A¾Þ¡¦B¾Þ¤Ï¥¿¥¤¥Èー¤¯¤¸¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£A¾Þ¤Ï¸µ¡¦ºÇ¶¯¤Î»¦¤·²°¡¦¼ç¿Í¸ø¤Î¡ÖºäËÜÂÀÏº¡×¡¢B¾Þ¤Ï»¦Ï¢Ä¾Â°¤ÎÆÃÌ³ÉôÂâ¡¢ORDER¤Î°ì°÷¡ÖÆî±À¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÀïÆ®»þ¤ÎÉ½¾ð¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Æü¾ïÅª¤Ê½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃå¤³¤Ê¤¹2¿Í¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éºÙÉô¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
A¾Þ¡¡ºäËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÊÁ´1¼ï¡¿Ìó20cm¡Ë¢¨ÂæºÂ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
B¾Þ¡¡Æî±À¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÊÁ´1¼ï¡¿Ìó20cm¡Ë¢¨ÂæºÂ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ C¾Þ¡¦F¾Þ¤ÏÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤À¤êÆü¾ï¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë»¨²ß¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢D¡¦E¾Þ¤Ï³ó¤ä¥Ýー¥Á¤Ê¤É¤ËÉÕ¤±¤Æ°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥Èー¤¯¤¸¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
C¾Þ¡¡¥¯¥ê¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´7¼ï¡¿Ìó7～14cm¡Ë¢¨¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
D¾Þ¡¡¥á¥¿¥ë¥Á¥ãー¥àÉÕ¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡ÊÁ´7¼ï¡¿Ìó12cm¡Ë
E¾Þ¡¡¥é¥Ðー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡Ê7¼ï¡Ü¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ï¡¿Ìó7cm¡Ë¥¿¥¤¥ÈーÉÁ¤µ¯¤³¤·¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¡ª¢¨¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
F¾Þ¡¡¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡õ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È¡ÊÁ´7¼ï¡¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ëA4¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÌó7cm¡Ë¢¨¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡LH¡Ê¥é¥¹¥È¥Ï¥Ã¥Ôー¡Ë¾Þ¤ÏLH¾Þ¸ÂÄê¥«¥éー¤ÎÆî±À¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Î¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿Êý¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
LH¾Þ¡¡Æî±À¥Õ¥£¥®¥å¥¢(LH¾Þ¥«¥éーver.)¡ÊÁ´1¼ï¡¿Ìó20cm¡Ë¢¨ÂæºÂ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡WH¡Ê¥À¥Ö¥ë¥Ï¥Ã¥Ôー¡Ë¾Þ¤Ë¤Ï¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥«¥éー¤ÎÆî±À¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥Èー¤¯¤¸¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤¯¤¸¤ÎÈ¾·ô¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿IDÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç30Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊç¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥Èー¤¯¤¸¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Î¾å¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
WH¾Þ¡¡Æî±À¥Õ¥£¥®¥å¥¢(WH¾Þ¥«¥éーver.)¡ÊÁ´1¼ï¡¿Ìó20cm¡Ë¢¨ÂæºÂ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö¥¿¥¤¥Èー¤¯¤¸¡¡SAKAMOTO DAYS¡¡Street Style¡×³µÍ×
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥¿¥¤¥Èー¤¯¤¸¡¡SAKAMOTO DAYS¡¡Street Style
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯10·î31Æü(¶â)
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û1²ó800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÅùµé¿ô¡ÛÁ´6Åùµé¡ÜLH¡Ê¥é¥¹¥È¥Ï¥Ã¥Ôー¡Ë¾Þ
¡Ú¼è°·Å¹ÊÞ¡ÛÁ´¹ñ¤Î¥Û¥Óー¥·¥ç¥Ã¥×¡¢½ñÅ¹¤Ê¤É¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÈ¯Çä»þ´ü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¬Ìµ¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¿¥¤¥Èー¤¯¤¸¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.taito.co.jp/taitokuji/item/0000011623
¡¦¼è°·Å¹ÊÞ¸¡º÷¥Úー¥¸¡§ https://www.taito.co.jp/taitokuji/storesearch?p=0000011623
¡ü¥¿¥¤¥Èー¤¯¤¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¿¥¤¥Èー¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡È¤Ï¤º¤ì¤Ê¤·¡É¤Î¤¯¤¸¡£Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ä¥Û¥Óー¥·¥ç¥Ã¥×¡¢½ñÅ¹¡¢°ìÉô¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ë¤Æ¼è°·Ãæ¡£¡È»×¤ï¤ºÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¡É¥¿¥¤¥Èー¤¯¤¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤ËºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¿¥¤¥Èー¤¯¤¸¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.taito.co.jp/taitokuji
¡¦¥¿¥¤¥Èー¤¯¤¸¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/taito_kuji
¡¦¥¿¥¤¥Èー¤¯¤¸¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/taito_kuji
