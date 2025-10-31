「限定グッズが当たる！『すみっコぐらし』×ミツカン鍋・ぽん酢キャンペーン実施」

株式会社Mizkan Holdings

株式会社Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼CEO：吉永 智征、以下ミツカン）は、2025年10月31日より人気キャラクター「すみっコぐらし」とのコラボレーション企画を期間限定で展開します。店頭やSNSを通じたキャンペーンやノベルティ企画を実施し、鍋を囲むひとときをより楽しく彩ります。

キャンペーン概要

「お鍋のおいしさ、すみからすみまで味わおう」お鍋をたべて、すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン

■キャンペーン概要

キャンペーン期間中、対象商品を購入したレシートをLINEでアップロードし、ポイントを貯めて応募すると、オリジナルQUOカードPay500円分やオリジナルデザインのトートバッグ、すみっコぐらし特大ぬいぐるみなどが合計1,003名様に抽選で当たります。

※応募条件、対象商品、注意事項等の詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

▼キャンペーンサイトはこちら

https://attamaro-sumikkocp-lp.stamp.iridgeapp.com/

【キャンペーン期間】

■レシート有効期限 ： 2025年10月31日（金）10:00～2026年1月5日（月）23:59

■応募締切 ： 2026年1月9日（金）23：59

【景品コース】

獲得ポイントに応じて以下お好きなコースにご応募いただけます。

■2ポイント：お鍋をたべて、すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン

オリジナルデザイン QUOカードPay 500円分 500名様

■5ポイント：お鍋をたべて、すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン

オリジナルデザイン トートバッグ 500名様

■10ポイント：すみっコぐらし 特大ぬいぐるみ（ねこ）3名様

【対象商品】

ミツカン 鍋つゆ商品全品・ぽん酢商品全品

〆まで美味しい(TM)鍋つゆシリーズを3種類以上購入で当選確率が2倍に上がります。

※ぽん酢・味ぽん(R)・ゆずぽん(R)の150ml、鶏のさっぱり煮の素、さっぱり鶏チャーシューの素を除く

※店舗によっては一部取り扱いのない商品もございます。

【応募方法】

１. ミツカン LINE公式アカウント（@mizkan）を友だち追加。

２. 対象商品を購入し、購入レシートとバーコードを写真に撮ってマイページからアップロード。

３. レシートを判定し認証されるとポイントがもらえます。

（判定結果はLINEのトーク画面に届きます。判定に5～10営業日かかる場合がございます）

４. 獲得ポイント数に応じてマイページからお好きなコースを選んで応募。

※キャンペーン参加にはLINEアカウントが必要となります。

※ミツカンLINE公式アカウントの友だち登録を解除されている場合、抽選対象外となります。

※オンラインショップでご購入の場合は、レシートの代わりに「領収書もしくは納品書」の画像を投稿してください。

※1枚のレシートで1ポイント付与となります。

※同じ日のレシートは1日1枚のみ応募可能です。

※「お鍋をたべて、すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン オリジナルデザイン トートバッグ」は非売品です。

店頭ノベルティ企画

キャンペーンに合わせて、〆まで美味しい鍋つゆシリーズに「すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン オリジナルデザイン ステッカー」がついてくる企画を、一部店舗で2025年10月末より順次実施いたします。

※「すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン オリジナルデザイン ステッカー」は非売品です。

※貼り付けされる対象品は店舗により異なる場合があります。

※店舗ごとの予定数量に達した時点で終了となります。

コラボメニュー

今回のコラボレーションに際し、レシピもご用意しました。

他のキャラクターレシピは、右記リンクから「すみっコぐらし」と検索↓

https://www.mizkan.co.jp/ouchirecipe/

担当者コメント

大人気キャラクター『すみっコぐらし』とのコラボレーションを心より嬉しく思います。

『すみっコぐらし』の持つほっこりとした温かみは、ミツカンの鍋商材がもたらす温もりと共通する魅力があり、今回のコラボレーションは非常に意義深いものとなりました。

この冬は、『すみっコぐらし』とミツカンが贈るほっと温まる鍋の時間を、ぜひご家族やご友人と一緒にお楽しみください。心も体も満たされる素敵なひとときになれば嬉しく思います。

すみっコぐらしとは？

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。

すみっこにいるとなぜか“おちつく”ということがありませんか？

さむがりの“しろくま”や、自信がない“ぺんぎん？”、食べ残し(?!)の“とんかつ”、はずかしがりやの“ねこ”、正体をかくしている“とかげ”など、ちょっぴりネガティブだけど個性的な“すみっコ”たちがいっぱい。

すみっこが好きな方、すみっこが気になる方、あなたもすみっコなかまになりませんか？

ミツカンは、企業理念である「買う身になって まごころこめて よい品を」に基づき、商品やメニューを通じて、お客様へ「おいしさと健康」を提供してまいります。

＜商品に関する一般の方のお問い合わせ先＞

ミツカングループお客様相談センターHP：https://faq.mizkan.co.jp/ (https://faq.mizkan.co.jp/)