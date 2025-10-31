「限定グッズが当たる！『すみっコぐらし』×ミツカン鍋・ぽん酢キャンペーン実施」
株式会社Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼CEO：吉永 智征、以下ミツカン）は、2025年10月31日より人気キャラクター「すみっコぐらし」とのコラボレーション企画を期間限定で展開します。店頭やSNSを通じたキャンペーンやノベルティ企画を実施し、鍋を囲むひとときをより楽しく彩ります。
キャンペーン概要
「お鍋のおいしさ、すみからすみまで味わおう」お鍋をたべて、すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン
■キャンペーン概要
キャンペーン期間中、対象商品を購入したレシートをLINEでアップロードし、ポイントを貯めて応募すると、オリジナルQUOカードPay500円分やオリジナルデザインのトートバッグ、すみっコぐらし特大ぬいぐるみなどが合計1,003名様に抽選で当たります。
※応募条件、対象商品、注意事項等の詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。
▼キャンペーンサイトはこちら
https://attamaro-sumikkocp-lp.stamp.iridgeapp.com/
【キャンペーン期間】
■レシート有効期限 ： 2025年10月31日（金）10:00～2026年1月5日（月）23:59
■応募締切 ： 2026年1月9日（金）23：59
【景品コース】
獲得ポイントに応じて以下お好きなコースにご応募いただけます。
■2ポイント：お鍋をたべて、すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン
オリジナルデザイン QUOカードPay 500円分 500名様
■5ポイント：お鍋をたべて、すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン
オリジナルデザイン トートバッグ 500名様
■10ポイント：すみっコぐらし 特大ぬいぐるみ（ねこ）3名様
【対象商品】
ミツカン 鍋つゆ商品全品・ぽん酢商品全品
〆まで美味しい(TM)鍋つゆシリーズを3種類以上購入で当選確率が2倍に上がります。
※ぽん酢・味ぽん(R)・ゆずぽん(R)の150ml、鶏のさっぱり煮の素、さっぱり鶏チャーシューの素を除く
※店舗によっては一部取り扱いのない商品もございます。
【応募方法】
１. ミツカン LINE公式アカウント（@mizkan）を友だち追加。
２. 対象商品を購入し、購入レシートとバーコードを写真に撮ってマイページからアップロード。
３. レシートを判定し認証されるとポイントがもらえます。
（判定結果はLINEのトーク画面に届きます。判定に5～10営業日かかる場合がございます）
４. 獲得ポイント数に応じてマイページからお好きなコースを選んで応募。
※キャンペーン参加にはLINEアカウントが必要となります。
※ミツカンLINE公式アカウントの友だち登録を解除されている場合、抽選対象外となります。
※オンラインショップでご購入の場合は、レシートの代わりに「領収書もしくは納品書」の画像を投稿してください。
※1枚のレシートで1ポイント付与となります。
※同じ日のレシートは1日1枚のみ応募可能です。
※「お鍋をたべて、すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン オリジナルデザイン トートバッグ」は非売品です。
店頭ノベルティ企画
キャンペーンに合わせて、〆まで美味しい鍋つゆシリーズに「すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン オリジナルデザイン ステッカー」がついてくる企画を、一部店舗で2025年10月末より順次実施いたします。
※「すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン オリジナルデザイン ステッカー」は非売品です。
※貼り付けされる対象品は店舗により異なる場合があります。
※店舗ごとの予定数量に達した時点で終了となります。
コラボメニュー
今回のコラボレーションに際し、レシピもご用意しました。
他のキャラクターレシピは、右記リンクから「すみっコぐらし」と検索↓
https://www.mizkan.co.jp/ouchirecipe/
担当者コメント
大人気キャラクター『すみっコぐらし』とのコラボレーションを心より嬉しく思います。
『すみっコぐらし』の持つほっこりとした温かみは、ミツカンの鍋商材がもたらす温もりと共通する魅力があり、今回のコラボレーションは非常に意義深いものとなりました。
この冬は、『すみっコぐらし』とミツカンが贈るほっと温まる鍋の時間を、ぜひご家族やご友人と一緒にお楽しみください。心も体も満たされる素敵なひとときになれば嬉しく思います。
すみっコぐらしとは？
電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。
すみっこにいるとなぜか“おちつく”ということがありませんか？
さむがりの“しろくま”や、自信がない“ぺんぎん？”、食べ残し(?!)の“とんかつ”、はずかしがりやの“ねこ”、正体をかくしている“とかげ”など、ちょっぴりネガティブだけど個性的な“すみっコ”たちがいっぱい。
すみっこが好きな方、すみっこが気になる方、あなたもすみっコなかまになりませんか？
ミツカンは、企業理念である「買う身になって まごころこめて よい品を」に基づき、商品やメニューを通じて、お客様へ「おいしさと健康」を提供してまいります。
