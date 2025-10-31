「にゃんこ大戦争」新キャラクター追加のお知らせ

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）は、スマートフォン向けゲームアプリ「にゃんこ大戦争」にて、新キャラクターを追加したレアガチャイベントを2025年10月31日（金）11:00から開始いたしました。

「にゃんこ大戦争」アプリ内でのレアガチャイベント開催期間（予定）

2025年10月31日（金）11:00 ～ 11月3日（月）10:59

期間限定レアガチャ「絶命美少女ギャルズモンスターズ」に新キャラクター「炎の大魔導師シドミ」が登場！

短命で尽きたモンスター美少女たちが集結する「絶命美少女ギャルズモンスターズ」に、新キャラクター「炎の大魔導師シドミ」が参戦します。

さらに今なら期間限定で超激レア確定キャンペーンも開催！「11回連続ガチャ」を回せば超激レアキャラクターが必ず1体以上ゲットできます。

この機会にぜひ、新たな美少女をゲットしてくださいね。

『にゃんこ大戦争』概要

『にゃんこ大戦争』は、iOS・Android向けタワーディフェンスゲームです。プレイヤーは様々な能力を持つ「にゃんこ」たちを編成して、各地を侵略していきます。2012年のリリース以来、個性的なキャラクターや独特の世界観が、日本のみならず世界中の多くのお客様にご支持をいただいています。今後も多様なメディア展開やコラボレーションを積極的に行ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/652_1_5eab5ba0920ee81fd4c66e089a16c5db.jpg?v=202511010627 ]

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL数1億1000万回（2025年9月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

※ 引用・転載される場合は、引用元がわかるようにURLのリンクを設置・掲載してください。

※ 画像のみを引用・転載する際は、権利表記「(C)PONOS Corp.」の記載をお願い致します。