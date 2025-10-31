１１月にオレンジ＆パープルリボンキャンペーン、豊橋市は１４日に児童虐待防止講演会開催

豊橋市

令和７年１１月、愛知県豊橋市では「オレンジリボン（児童虐待防止）」と「パープルリボン（女性に対する暴力根絶）」のキャンペーンを展開します。豊橋総合動植物公園（のんほいパーク）や豊橋総合スポーツ公園、豊橋駅では啓発グッズを配布、児童虐待防止講演会なども開催予定です。こどもも女性も安心して暮らせる社会をつくるために、あなたの「気づき」や「声かけ」が大きな力になります。

オレンジリボンは、こどもへの虐待防止のシンボルマーク。「秋のこどもまんなか月間」である１１月に、こども家庭庁は毎年「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」を行い、児童虐待防止のための広報・啓発活動に集中的に取り組んでいます。また、１１月１２日から２５日までの２週間は 「女性に対する暴力をなくす運動（パープルリボン）」の実施期間でもあります。パープルリボンは、女性に対する暴力根絶の国際的なシンボルマークです。

オレンジリボンキャンペーンのイベント・講演会一覧

■１１月１日（土） 午前９時～正午 ※予定数を配布次第終了 豊橋総合動植物公園内 （のんほいパーク）中央門、東門

「まけんグミ」やオリジナル啓発グッズの配布（数量限定）

※例年、豊橋駅前で実施している啓発活動を今年度はのんほいパークで実施

■１１月２日（日） 豊橋総合スポーツ公園 みなとシティマラソン

「ブラックサンダー」にオレンジリボンを付けて配布、 啓発のぼりの掲示

■１１月１４日（金） 午後１時半～午後３時 公会堂

児童虐待防止講演会 テーマ「どう守る？デジタルネイティブの子どもの脳 小さい時が勝負 早ければ早いほどよい」

申し込みはこちら（https://ttzk.graffer.jp/city-toyohashi/smart-apply/apply-procedure-alias/r7gyakutaiboushikouenkai/door）から。

■１１月１１日（火）１８日（火）２５日（火） 男女共同参画センターパルモ

怒鳴らん子育て講座

詳しくはこちら（https://www.city.toyohashi.lg.jp/48370.htm）から。

その他、１１月１７日（月）～３０日（日）は市のシンボルである公会堂、吉田城鉄櫓をオレンジ色にライトアップし、児童虐待防止のメッセージを発信します。

県内の児童虐待相談対応件数は過去最多を更新

愛知県は名古屋市を除く県内１０カ所に児童相談センター（７カ所の児童・障害者相談センターを含む）を設置しています。２０２４年度の児童虐待相談対応件数は７２８９件と、前年度からさらに増加して過去最多を更新しました。

相談窓口はこちら

あなたのその行動が、今まさに苦しんでいるこどもを救うきっかけになります。少しでも虐待の可能性を感じたら、迷わずお電話ください。

こども若者支援センター ０５３２-５４-７８３０（なやみゼロ）

東三河児童・障害者相談センター ０５３２-５４-６４６５

児童相談所全国共通ダイヤル １８９（いちはやく）

「パープルリボン運動」で暴力のない社会へ

「女性に対する暴力をなくす運動」期間中の１１月１９日（水）午後４時～午後５時には、豊橋駅東口ペデストリアンデッキで豊橋女性団体連絡会や国際ソロプチミスト豊橋、豊橋人権擁護委員協議会らと協力して、ＤＶ相談窓口案内が入ったポケットティッシュを配布する街頭啓発活動を実施。市役所東館では横断幕を掲示し、女性に対するあらゆる暴力の根絶を広く呼びかけていきます。

１１月中は市役所東館１階に、オレンジリボンとパープルリボンのダブルリボンツリーを飾ります。中央図書館では、ＤＶや児童虐待に関連する図書を集約して展示します。

相談窓口はこちら

１１月２５日は「女性に対する暴力撤廃の国際デー」でもあります。パートナーとの関係で悩んでいる方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。

■豊橋市ＤＶ相談窓口

電話相談：０５３２-３３-９９８０（月～金曜日 午前９時～午後３時）

面接相談：０５３２-３３-９９８０（要予約、火・水・木曜 午前９時半～午後３時半）

※電話相談、面接相談ともに祝日、年末年始を除く

■女性のつながりサポート事業

メール、ＳＮＳ（LINE、Instagram）等による相談もあります。

詳細は市ホームページ（https://www.city.toyohashi.lg.jp/49326.htm）をご覧ください。

問い合わせ先

<オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーンについて>

豊橋市こども若者支援センター

愛知県豊橋市松葉町3丁目1番地

電話：0532-54-7830

<女性に対する暴力をなくす運動（パープルリボン）について>

豊橋市役所市民協働推進課

愛知県豊橋市今橋町1番地 （豊橋市役所 西館4階）

電話：0532-51-2482