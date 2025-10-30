可搬式フォースプレートで“遊びながら科学する”新しい体力測定を実施

新東工業株式会社

名古屋市に本社を置く新東工業株式会社（代表取締役社長：永井 淳）は、2025年10月5日、株式会社ユーフォリアと共同で自社開発の地面反力計「フォースプレート by ZYXer(R)」（※1）を用いた子供向け体力測定イベントを実施しました。

■ ユーフォリア社と共同で子供向け体力測定イベントを実施

東京都台東区のジュニア育成地域推進事業の一環として開催された体力測定会で、従来の反復横跳びや10m走に加え、フォースプレートを活用した「もも挙げゲーム」を目玉コンテンツとして実施。このゲームは、単に脚を速く上げるだけでなく、「地面反力をいかに効率よく発揮できるか」をスコア化し、科学的な運動評価を体験できる内容となっています。

当日は小学生を中心に約25名が参加し、体重でノーマライズしたスコアにより年齢や性別に関係なく競い合いました。

左右の脚力バランスや持久力もスコアに反映され、“遊びながら科学する”新しい体力測定体験となりました。

共同開催したユーフォリア社からは「過去のイベントの中でも特に盛り上がり、自分の力をリアルタイムで感じられるのは大きな意義がある」とのコメントをいただきました。