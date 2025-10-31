【福岡大学】理学部創立55周年記念講演会を開催（11/22）
- 日時2025年11月22日（土）11：00 ～ 12：30
- 場所福岡大学 中央図書館 多目的ホール ※キャンパスマップはこちら(https://www.fukuoka-u.ac.jp/aboutus/facilities/map.html)
- 内容「最近の幾何学の話」 佐野 友二 氏（理学部応用数学科 教授）「AI×物理で考える宇宙の話」 政田 洋平 氏（理学部物理科学科 准教授）「極微の世界で分子を創造する話」 林田 修 氏 （理学部化学科 教授） 「生物多様性と生態系の話」 菱 拓雄 氏 （理学部地球圏科学科 教授）
- お問い合わせ先福岡大学理学部化学科 教授 吉田 亨次（よしだ こうじ）電話 ：092-871-6631（代）（内線：6241）Email：kyoshida*fukuoka-u.ac.jp※ メールを送る時は、*を＠に変えてください。
福岡大学理学部は、2025年4月に創立55周年を迎えました。本学部は1970年4月に発足し、これまでに輩出した9,000人以上の卒業生は、さまざまな分野で活躍しています。
11月22日（土）には、創立55周年を記念した講演会を開催し、各学科の教授4人が「理学部で行われている最新研究」について一般の方を対象にわかりやすく紹介します。司会は、2011年に理学部地球圏科学科を卒業したタレントの原直子氏に務めていただきます。
講演会はどなたでも参加可能（事前申込不要、参加費無料）です。
※詳細はこちら(https://www.fukuoka-u.ac.jp/press/upload/6264e4530da03dfa3265e290f7138329_1.pdf)
