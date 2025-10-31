株式会社CCH、DMMグループが提供する「住宅ローン1分診断サービス」の営業支援を開始

株式会社CCH

株式会社CCH（本社：東京都板橋区、代表取締役社長：高鍬 仁一）は、このたび、DMMグループの住宅ローン診断カンパニー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：前田一人）が展開する「住宅ローン1分診断サービス」の取扱い・営業支援を開始いたしました。本取り組みを通じて、住宅購入を検討しているユーザーに対し、金融機関に申し込む前の借入可否をスピーディに把握できる環境の提供を推進します。

■提携の背景と目的

「住宅ローン1分診断サービス」は、信用情報機関CICと金融機関の審査基準データをもとに、ユーザーの借入可能性をわずか1分で診断可能なクラウドサービスです。

住宅購入を検討するユーザーが、申し込み前に自身の借入可能性を手軽に確認できる仕組みとして活用されており、こうしたサービスの提供を通じて、住宅・金融領域における利便性向上やデジタル化推進への貢献が期待されます。

CCHは、住宅ローン診断カンパニーが提供する当サービスの拡大を支援することで、住宅・金融領域におけるデジタル化推進に貢献し、より多くのユーザーがスムーズに住宅購入を検討できる環境整備を目指します。

■今後の展望

CCHはこれまで培ってきた営業力を活かし、住宅ローン診断カンパニーの「住宅ローン1分診断サービス」を幅広いユーザーや事業者に届けることで、住宅・金融領域の利便性向上を後押ししてまいります。今後も両社の強みを掛け合わせ、デジタル技術を活用した新たなソリューションの提供に取り組んでまいります。

■「住宅ローン1分診断サービス」について

「住宅ローン1分診断サービス」は、信用情報機関のCICと金融機関の審査基準データベースをもとにした精度の高い診断により、借入可否をスピーディに表示するクラウドサービスです。

住宅販売の現場において、借入上限を素早く、正確に診断することで、来場者へ迅速かつ精度の高い資金計画提案を実現します。

■株式会社CCHについて

株式会社CCHは、子会社の経営管理を行う純粋持株会社で、タクシー事業や太陽光事業など幅広い事業に加え、新規事業立ち上げや事業再生等のM&A実績があります。スポーツ事業として、シント＝トロイデンVV（ベルギー1部リーグ）やMLBロサンゼルス・ドジャースのスポンサー・広告活動も行っています。

■会社概要

会社名（商号）：住宅ローン診断カンパニー株式会社

代表者: 代表取締役 前田一人

所在地: 東京都港区新橋6-13-12 VORT新橋II 9F

URL: https://1day.home-loan.jp/company

会社名（商号）： 株式会社CCH

代表者: 代表取締役社長 高鍬 仁一

所在地: 東京都板橋区中丸町11-2 ワコーレ要町ビル8F

事業内容: 子会社等の経営管理およびそれに付帯または関連する事業

URL: http://c-creation.co.jp/