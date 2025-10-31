舞鶴市で初の「患者等搬送事業者」が誕生しました

舞鶴市

舞鶴市消防本部は、緊急性のなく、移動に介助が必要な人の入退院や通院など、市民の搬送ニーズに対応するため、市内の民間事業者「あのんケアタクシー」を患者等搬送事業者として初めて認定しました。

高齢化などの背景に増加する緊急性のない方の搬送ニーズに対応するため、一定基準を満たした民間事業者を患者等搬送事業者に認定し、市民が利用できる搬送手段の選択肢を確保するとともに、まさに緊急を要する傷病者への迅速な救急対応が期待されます。

1. 認定事業者について

事業者名： あのんケアタクシー

所在地： 舞鶴市行永桜通り51番地

連絡先： 080-6543-2025

2. 認定日

日時： 令和7年10月17日(金)

3. 患者等搬送事業とは

救急車を呼ぶほどではないものの、移動に介助が必要な方を対象とした搬送サービスです。医療機関への入退院や通院、福祉施設への送迎などで利用され、ベッドや車椅子を固定できる専用車両で搬送を行います。車両にはサイレンや赤色灯は装備されておらず、緊急走行は行いません。乗務員は応急手当に関する講習を修了しており、車内には応急手当に必要な資機材が積載されています。

