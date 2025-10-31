九州地方4店舗目、熊本県に初出店！「ORIHICA イオンモール熊本店」をオープン！

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』は、2025年11月7日(金)に熊本県下で最大級の規模を誇るショッピングモール「イオンモール熊本」の2階に、「ORIHICA イオンモール熊本店」を出店いたします。九州地方では4店舗目、熊本県には念願の初出店となり、ORIHICAの全国200店舗達成へ向け、さらなるブランド認知とマーケットシェア拡大を図ります。

■熊本県に初出店！新規客層の開拓とブランド認知拡大を目指す

この度ORIHICAが出店させていただく「イオンモール熊本」は熊本県最大級の敷地面積を持ち、駐車台数約5,000台を擁するリージョナルショッピングセンターです。お客様のニーズにお応えする約200店舗の専門店で構成され、地域の交流拠点・情報発信の場として、地域住民の方々の生活をサポートする、魅力ある空間を目指しています。年間来場者数は約810万人を超え、子育てファミリー層が主な顧客層となっておりますが、2024年のリニューアルを経て若年層への訴求力も高まっています。広域集客力を持つショッピングモールへの出店を起点とし、九州地方や熊本県内におけるORIHICAブランド認知拡大につながると考えております。

本店舗では「オリヒカブルー」 を基調とした優しいカラースキームを採用し、懐かしさと新しさを演出。ビジカジ・ビジネス・レディースを横並びに配置することにより、目的のアイテムを見つけやすい区分けとしたことに加え、間口が広く横長の区画に対して高さを抑えた什器を配置し、開放感のある空間となっております。また、オンラインショップ上で取り置き予約や購入後の店舗での受け取り、店舗でウェブオーダー後ご自宅へお届けする「イージーウェブショップ」サービスもご利用いただけます。本システムにより、商品陳列スペースを十分に確保。オープン特別セールも開催し、お客様により多くの商品をご覧いただける環境を整えております。

ORIHICAは今後も200店舗達成へ向け積極的な出店を行い、マーケットシェアとブランド認知の拡大に注力してまいります。

【店舗情報】

店舗名： ORIHICA イオンモール熊本店

住所： 熊本県上益城郡嘉島町上島字長池2232

イオンモール熊本 2階

電話番号：096-243-9988

店舗面積：約91坪

営業時間：10:00～21:00

