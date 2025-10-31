【新刊】キンキンに輝く明るい性格のパンダのヤンの右往左往の漫遊記。ワクワク楽しくなる、切り絵・貼り絵の絵本『きんきんパンダのしゃぼんだま』発売！

■パレードブックス新刊

株式会社パレード『きんきんパンダのしゃぼんだま』著：長谷川稜華

キンキンに輝く明るい性格のパンダのヤンが友達探しの旅へ！

パンダのヤンが赤トンボのサンタにまたがり街へ繰り出す。その際忘れたしゃぼんだまストローが、新たな物語の鍵となり、色々な問題を解決してくれることになるとは夢にも思わないのであった――。

■本の概要

・あらすじ

夏休み、おじいちゃんの家に遊びに来ていたパンダのヤン。周りには家も少なくこどもも見当たらず、友達と遊びたいヤンはおじいさんにもらったしゃぼんだまストローを片手に友達探しに出かけました。そして初めて会ったのが赤トンボのサンタでした。

赤トンボのサンタにまたがり旅を再開しましたが、しゃぼんだまストローを忘れてきてしまいます。

しゃぼんだまによって不思議な出来事が次々と起こるヤンの漫遊記。

・本について（著者の想い）

やんちゃで愛嬌があり、いつまで見ていても飽きないパンダを主人公にしようと思いました。久々に行った上野動物園でパンダを見たときに中断していたパンダの絵本を完成させようと思い、3年越しについに完成しました。

絵本を読んで少しでも絵に興味を持ってもらえたら物凄く嬉しく思います。この絵本の一番のこだわりは切り絵、貼り絵の特徴を最大限に引き出したところです。切り絵・貼り絵の技法でか出せない味わい深さを表現することが出来て大変嬉しく思っています。

■著者プロフィール

長谷川稜華（はせがわ・りょうか）

無類の熊猫（パンダ）好き。熊猫を主に題材として絵本・絵画を制作。幼稚園時代、物心つき始めの頃には絵に興味を持ち始め様々な絵本を読み、絵本のキャラクターを描いていた。

2023年12月に中野のあるワインバーにて初の個展開催。

2024年「熊猫の夏休み」を第34回全日本アートサロン絵画大賞展出品、入選、国立新美術館に展示される。

趣味：プロ野球観戦、草野球、食べ歩き

■書籍情報

書籍：きんきんパンダのしゃぼんだま

著者：長谷川稜華（はせがわ・りょうか）

出版社：パレード

発売日：2025年11月1日

ISBN：978-4-86522-445-0

仕様：B5判横型/並製/34ページ

定価1,320円（本体価格1,200円＋税10％）

Paradebooks：https://books.parade.co.jp/category/genre06/978-4-86522-445-0.html

Amazon：https://amzn.asia/d/72kmghY

