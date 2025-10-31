株式会社リビングライフ　富山県射水市立新湊南部中学校に液晶ディスプレイを寄贈

株式会社リビングライフ

10月30日(木)、株式会社リビングライフ(代表取締役：炭谷久雄)が『社会貢献型私募債「ともに、羽ばたく。」』を活用し、代表の母校と同じく富山県射水市にある富山県射水市立新湊南部中学校(校長：加藤 豊氏)に、株式会社三十三銀行と協同で液晶ディスプレイを寄贈しました。

写真左側が射水市立新湊南部中学校 校長 加藤氏、右側がリビングライフ 代表 炭谷



『社会貢献型私募債「ともに、羽ばたく。」』は、法人の資金調達手段の一つである私募債の発行に際し、発行に係る手数料の一部を利用して、発行企業が寄贈を希望するSDGsの目標に向けて取り組む組織・団体等に寄贈することで、地域貢献をはかるものです。

リビングライフホールディングスは、今後も次世代の育成や地域の発展に貢献できる取り組みを続けてまいります。

発行企業 株式会社リビングライフ

企業住所 東京都世田谷区等々力5-4-15リビングライフ本社ビル

代表取締役 炭谷久雄

寄贈先 射水市立新湊南部中学校(校長：加藤 豊氏)

寄贈日 2025年10月30日（木）

■株式会社リビングライフ公式HP

https://www.living-life.co.jp/index.php