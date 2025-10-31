梅雨だけじゃない、秋冬も！？部屋干しによる「生乾き臭」トラブルが深刻化…約4人に1人が“職場で恥ずかしい思い”を経験

goodbody株式会社

梅雨だけじゃない！？ 実は気温が下がってからが注意！

goodbody株式会社（熊本県熊本市）は、部屋干しによる「生乾き臭」に関する意識調査を実施し、約4人に1人が「職場で生乾き臭の服を着て恥ずかしい思いをした」と回答するなど、生活者の間で“においトラブル”が深刻化している実態を明らかにしました。

本調査では、部屋干しの頻度や不快感、対策方法などを幅広く調査し、臭いの原因と効果的な防止策を探りました。

調査の背景・目的

梅雨時期など、外干しが難しい季節に多くの家庭で行われる「部屋干し」。

しかし、十分に乾かないままの洗濯物から発生する“生乾き臭”は、衣類だけでなく対人関係にも影響を与えかねません。

近年は、秋から冬にかけても大雨や台風などの影響で外干しがしづらい日が増えており、部屋干しの機会は一年を通して多くなっています。

その分、衣類の湿気や生乾き臭への注意がこれまで以上に求められています。

goodbody株式会社は、においに関する衛生意識の実態を明らかにするため、働く男女1,000人を対象に「部屋干しと生乾き臭に関するアンケート」を実施しました。

調査概要

調査結果

[表: https://prtimes.jp/data/corp/69414/table/21_1_a5aae64be5748a233f69fe09b841d3f1.jpg?v=202511010627 ]■約22％が「生乾き臭の服で職場に行き恥ずかしい思いをした」

職場での印象を左右する「におい」。調査では、22.4％が「生乾き臭の服で職場に行き恥ずかしい思いをしたことがある」と回答しました。

清潔感の維持は、「社会人としてのマナー」ということもあり、例えば同僚や上司から「ちょっと生乾きっぽい」と注意されたり、ニオイ対策を勧められると結構恥ずかしいですよね。

■職場に“生乾き臭の人”がいると、8割が「不快に感じる」

「職場に生乾き臭の人がいる場合、どのくらい不快に感じますか？」という質問では、

「不快」「かなり不快」「少し気になる程度」と回答した人が合わせて86.8％に達しました。

特に「かなり不快」と答えた人は27.9％と3割近くに上り、

においが職場内での人間関係や印象形成に大きな影響を与えていることがわかります。

■半数以上が「部屋干しで生乾き臭を感じたことがある」

部屋干し経験者のうち、62.3％が「部屋干しで生乾き臭を感じたことがある」と回答しました。一方で「感じたことはない」は37.7％にとどまり、部屋干し時のにおいが多くの人にとって身近な課題であることがうかがえます。

生乾き臭の原因と対策

臭いの原因は「菌の繁殖」と「乾燥不足」によるものです。

特に、洗濯後の衣類が長時間湿った状態になると雑菌が繁殖し、特有の“あの臭い”が発生します。

効率的な対策としては、風通しの良い環境での乾燥や専用洗剤・除湿機の活用が有効です。

調査結果のまとめ

今回の調査結果は、においトラブルが日常生活や職場環境に与える心理的影響を示すものであり、

「清潔感」の価値がますます高まる現代社会において、正しい洗濯・乾燥方法の普及が急務であることを示唆しています。

goodbody株式会社では、今後も生活者の衛生意識向上を目的とした調査を継続し、商品開発に努めてまいります。

サービス・商品概要

goodbody株式会社は、ご家庭の衛生課題を解決するために、調査・情報発信と並行して、家庭内で手軽に導入できるニオイ・菌対策グッズを提供しています。

主力製品である「部屋干しメイド」は、洗濯時に“入れるだけ”で生乾きのイヤなニオイを防ぐ、手軽な洗濯サポートアイテムです。「部屋干し執事」という別パッケージでも販売しております。

■「部屋干しメイド」の紹介

部屋干しメイドは、洗濯物と一緒に洗濯機へ入れるだけで使える簡単アイテムです。自然由来成分である“ヨウ素”の力により、洗濯機内や洗濯槽を清潔に保ち、ニオイの原因となる菌をわずか40分で99.9%抑制します（※製造元調べ）。

特別な工程や道具は不要で、普段の洗濯に取り入れるだけ。部屋干しが増える季節や悪天候の日でも、清潔で快適な洗濯環境をサポートします。

【公式サイト】部屋干しメイド(https://ec.fantasyhouseguild.jp/lp?u=hm_af_dk_se_se_001_251020)

【公式サイト】部屋干し執事(https://ec.fantasyhouseguild.jp/lp?u=hb_af_dk_se_se_001_251020)

※すべての菌を除菌するわけではありません。試験結果は特定環境下でのデータです。

