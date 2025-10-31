ＡＬＤＩＯＵＳラストライブ「Ｔｈｅ Ｄｏｍｉｎａｔｏｒｓ Ｌａｓｔ Ｓｔａｎｄｉｎｇ ２０２５」Ｂｌｕ-ｒａｙ／ＤＶＤ／ＣＤ ２０２５／１２／２４（水）発売フォトブックビジュアル＆各種特典解禁！！！
今年、8月に無期限活動休止前ラストライブを行ったALDIOUS。この東京・豊洲PITの8/13(水)最終公演の模様はBlu-ray、DVD、CDで12/24(水)に発売されることになっている。メンバーのYoshi、トキ、サワに加え、ALDIOUSの元メンバーとして長い歴史を共に歩んだRe:NO、Arutoを迎えた特別な布陣で敢行された同ライブは東名阪で2,000名以上を動員。メンバーの魂のこもったパフォーマンスが展開されるメモリアルなライブとなった。
ラー24ページのフォトブックはほかにもメンバーそれぞれの瞬間をとらえたエモーショナルなショットが満載で見応え十分となっており、ファンにとっては保存版となること間違いなしだ。
そしてこのライブ盤の発売に合わせ、リリース記念イベントが開催されることが決定した。
東名阪にてそれぞれALDIOUSのメンバーを迎え、トーク&サイン会が行われる。活動休止後、あらためてこのライブをそれぞれのメンバーに振り返ってもらう貴重な機会となる。大阪会場はサワ、名古屋会場はトキ、東京会場はYoshiがそれぞれこのイベントに参加する。
【Yoshi コメント】
Yoshiです！久々にインストアイベントで会えるのがとっても楽しみ！2025年の締めを一緒に過ごしましょう
【トキ コメント】
名古屋の皆さん！なんと今年のクリスマス。名古屋にトキが舞い降りるイベントが決定致しました！賑やかでハッピーなクリスマスを一緒に過ごしたいので、たくさん会いに来てくれたら嬉しいです！ちゅんぱ！！
【サワ コメント】
発売日前夜！大阪・Joshin日本橋店さんにてインストアイベントをやらせていただきます。
皆さまにお会いできるのを楽しみにしています！
ぜひ遊びにいらしてください！
『ALDIOUS -The Dominators Last Standing 2025-』発売記念イベント
トーク＆私物サイン会
12月23日(火)【大阪会場】出演メンバー:サワ
18:00～ 大阪・Joshin日本橋店 7Fイベントホール 大阪府大阪市浪速区 日本橋5-9-5
12月25日(木)【名古屋会場】出演メンバー:トキ
18:00～ タワーレコード名古屋パルコ店 店内イベントスペース 名古屋市中区栄3-29-1 名古屋PARCO 東館 6F
12月26日(金)【東京会場】出演メンバー:Yoshi
19:00～ タワーレコード新宿店新宿店 9階イベントスペース 新宿区新宿3-37-1 フラッグス 9F
【ALDIOUSインストアイベントページ】
https://columbia.jp/artist-info/aldious/info/91952.html
さらには各ストア別の特典詳細も解禁。さまざまな特典がそれぞれ展開される。そちらも要チェックだ。
【購入者特典】
HMV ジャケット絵柄缶バッジ（CD絵柄）
TOWER ジャケット絵柄缶バッジ（Blu-ray絵柄）
ディスクユニオン：マウスパット(Blu-ray絵柄）
ネオウィング：A4クリアポスター(Blu-ray絵柄)
Amazon（CD）：メガジャケ
Amazon（Blu-ray、DVD）：ロゴ入ポーチ
※Amazon以外は、「Blu-ray」「DVD」「CD」3形態共通特典
【Blu-ray】COXA-1387 \8,800(税込)
【DVD】COBA-7478 \7,700(税込)
【CD2枚組】COCP-42528~9 \4,400(税込)
ALDIOUSの活動休止前最後のワンマンライブ 「The Dominators Last Standing 2025」
2025年8月13日に開催されたツアーファイナル豊洲PITでのステージの映像と音源をそれぞれBlu-ray、DVD、CD2枚組に完全収録。バンド活動17年間の集大成となるライブをメモリアルな形でパッケージ化。
ALDIOUS 「The Dominators Last Standing 2025」
【収録内容】
01.We Are
02.Ground Angel
03.胡蝶ノ夢
04.die for you
05.Absolute
06.Sweet Temptation
07.Instrumental 2025
08.Wish Song
09.Luft
10.Ultimate Melodious
11.Re:fire
12.IN THIS WORLD
13.夜桜
14.Dominator
15.I Don't Like Me
16.Dearly
17.Red strings
18.White Crow
ALDIOUSコロムビアHP：https://columbia.jp/artist-info/aldious/
ALDIOUS-Dominators Last Standing 2025-
2025年12月24日(水)発売
【Blu-ray】COXA-1387 \8,800(税込)【DVD】COBA-7478 \7,700(税込)【CD2枚組】COCP-42528~9 \4,400(税込)
コロムビアミュージックショップ限定/数量限定生産
コロムビアミュージックショップでは、今回のツアーをモチーフに作成するオリジナルTシャツ(2絵柄)と、豊洲PIT公演の模様を収め
たフォトブックを加えた各形態のバンドル商品を限定発売！
フォトブック：フルカラー24ページ Tシャツ：2種・各3サイズ(M/L/XL)
※商品は数量限定のため、予約期間内であっても販売を終了する可能性がございます。
※Tシャツサイズ(M:着丈69cm/身幅52cm/袖丈20cm L:着丈73cm/身幅55cm/袖丈22cm XL:着丈77cm/身幅58cm/袖丈24cm)
【数量限定生産商品のご予約】
コロムビアミュージックショップ https://ALDIOUS.lnk.to/shop2025