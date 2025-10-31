ＡＬＤＩＯＵＳラストライブ「Ｔｈｅ　Ｄｏｍｉｎａｔｏｒｓ　Ｌａｓｔ　Ｓｔａｎｄｉｎｇ　２０２５」Ｂｌｕ-ｒａｙ／ＤＶＤ／ＣＤ　２０２５／１２／２４（水）発売フォトブックビジュアル＆各種特典解禁！！！

日本コロムビア株式会社

今年、8月に無期限活動休止前ラストライブを行ったALDIOUS。この東京・豊洲PITの8/13(水)最終公演の模様はBlu-ray、DVD、CDで12/24(水)に発売されることになっている。メンバーのYoshi、トキ、サワに加え、ALDIOUSの元メンバーとして長い歴史を共に歩んだRe:NO、Arutoを迎えた特別な布陣で敢行された同ライブは東名阪で2,000名以上を動員。メンバーの魂のこもったパフォーマンスが展開されるメモリアルなライブとなった。





そしてこの度、コロムビアミュージックショップ限定販売のフォトブックのメインビジュアルが解禁となった。こちらもセンターに立つRe:NOがオーディエンスとともにこぶしを高くつき上げるシルエットが印象的な躍動感のあるビジュアルとなっている。フルカラー24ページのフォトブックはほかにもメンバーそれぞれの瞬間をとらえたエモーショナルなショットが満載で見応え十分となっており、ファンにとっては保存版となること間違いなしだ。そしてこのライブ盤の発売に合わせ、リリース記念イベントが開催されることが決定した。東名阪にてそれぞれALDIOUSのメンバーを迎え、トーク&サイン会が行われる。活動休止後、あらためてこのライブをそれぞれのメンバーに振り返ってもらう貴重な機会となる。大阪会場はサワ、名古屋会場はトキ、東京会場はYoshiがそれぞれこのイベントに参加する。【Yoshi コメント】Yoshiです！久々にインストアイベントで会えるのがとっても楽しみ！2025年の締めを一緒に過ごしましょう【トキ コメント】名古屋の皆さん！なんと今年のクリスマス。名古屋にトキが舞い降りるイベントが決定致しました！賑やかでハッピーなクリスマスを一緒に過ごしたいので、たくさん会いに来てくれたら嬉しいです！ちゅんぱ！！【サワ コメント】発売日前夜！大阪・Joshin日本橋店さんにてインストアイベントをやらせていただきます。皆さまにお会いできるのを楽しみにしています！ぜひ遊びにいらしてください！『ALDIOUS -The Dominators Last Standing 2025-』発売記念イベントトーク＆私物サイン会12月23日(火)【大阪会場】出演メンバー:サワ18:00～ 大阪・Joshin日本橋店 7Fイベントホール 大阪府大阪市浪速区 日本橋5-9-512月25日(木)【名古屋会場】出演メンバー:トキ18:00～ タワーレコード名古屋パルコ店 店内イベントスペース 名古屋市中区栄3-29-1 名古屋PARCO 東館 6F12月26日(金)【東京会場】出演メンバー:Yoshi19:00～ タワーレコード新宿店新宿店 9階イベントスペース 新宿区新宿3-37-1 フラッグス 9F【ALDIOUSインストアイベントページ】https://columbia.jp/artist-info/aldious/info/91952.htmlさらには各ストア別の特典詳細も解禁。さまざまな特典がそれぞれ展開される。そちらも要チェックだ。【購入者特典】HMV ジャケット絵柄缶バッジ（CD絵柄）TOWER ジャケット絵柄缶バッジ（Blu-ray絵柄）ディスクユニオン：マウスパット(Blu-ray絵柄）ネオウィング：A4クリアポスター(Blu-ray絵柄)Amazon（CD）：メガジャケAmazon（Blu-ray、DVD）：ロゴ入ポーチ※Amazon以外は、「Blu-ray」「DVD」「CD」3形態共通特典

【Blu-ray】COXA-1387 \8,800(税込)【DVD】COBA-7478 \7,700(税込)【CD2枚組】COCP-42528~9 \4,400(税込)

ALDIOUSの活動休止前最後のワンマンライブ 「The Dominators Last Standing 2025」

2025年8月13日に開催されたツアーファイナル豊洲PITでのステージの映像と音源をそれぞれBlu-ray、DVD、CD2枚組に完全収録。バンド活動17年間の集大成となるライブをメモリアルな形でパッケージ化。



ALDIOUS 「The Dominators Last Standing 2025」



【収録内容】

01.We Are

02.Ground Angel

03.胡蝶ノ夢

04.die for you

05.Absolute

06.Sweet Temptation

07.Instrumental 2025

08.Wish Song

09.Luft

10.Ultimate Melodious

11.Re:fire

12.IN THIS WORLD

13.夜桜

14.Dominator

15.I Don't Like Me

16.Dearly

17.Red strings

18.White Crow

ALDIOUSコロムビアHP：https://columbia.jp/artist-info/aldious/

ALDIOUS-Dominators Last Standing 2025-

2025年12月24日(水)発売



【Blu-ray】COXA-1387 \8,800(税込)【DVD】COBA-7478 \7,700(税込)【CD2枚組】COCP-42528~9 \4,400(税込)



コロムビアミュージックショップ限定/数量限定生産



コロムビアミュージックショップでは、今回のツアーをモチーフに作成するオリジナルTシャツ(2絵柄)と、豊洲PIT公演の模様を収め

たフォトブックを加えた各形態のバンドル商品を限定発売！



フォトブック：フルカラー24ページ Tシャツ：2種・各3サイズ(M/L/XL)



※商品は数量限定のため、予約期間内であっても販売を終了する可能性がございます。

※Tシャツサイズ(M:着丈69cm/身幅52cm/袖丈20cm L:着丈73cm/身幅55cm/袖丈22cm XL:着丈77cm/身幅58cm/袖丈24cm)



【数量限定生産商品のご予約】

コロムビアミュージックショップ https://ALDIOUS.lnk.to/shop2025