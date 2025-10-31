デザイナーの急増や「速さ」や「低コスト」の重視により、デザインの質が“揺らぐ”時代へ　便利な時代にカギを握るのは「ヒアリング力」

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）はこのたび、『デザインはヒアリングからはじまる』を2025年11月21日に発売します。デザインプロジェクトの円滑な進行においてカギを握る「ヒアリング力」を実践的に磨ける一冊です。

ヒアリングが上手くできなかった結果、制作物の品質低下につながる課題を解決したい

コロナ禍を機に、未経験でデザイナーに挑戦したりフリーランスでデザイナーをはじめたりする人が増えています。

フリーランスやインハウスのデザイナーとして働く場合は、デザイナー本人がクライアントとコミュニケーションを取らなければなりません。しかし、適切なヒアリングをできておらず、制作に着手してしまうケースがあります。その結果、「イメージと違う」「何度もやり直しになる」「追加コストが発生してしまう」などの問題が発生し、結果的にデザインの品質低下につながってしまいます。

このような問題を引き起こさないためにも、デザイナーの「ヒアリング力」を磨くことが重要なのです。

デザインの質が揺らぐ時代 ―“便利さ”の裏側で起きていること

デザインがビジネスに根付きはじめた一方、「速さ」や「低コスト」が重視されるように

ここ十数年で、オンラインツールやテンプレートは驚くほど進化し、ロゴやウェブサイトも、ほんの数クリックで簡単に作れる時代になりました。最近はコンサルティング会社やIT企業も「ブランド支援」を掲げることが増えています。このような流れは、デザインがビジネスの現場にしっかり根付き、価値が広がってきた証拠だと言えるでしょう。それ自体は、とても前向きなことです。

しかし一方で、「速さ」や「低コスト」が重視されるあまり、じっくり話し合う時間や丁寧にコミュニケーションを取る機会が減ってきたように感じます。確かに、テンプレートを使えば手軽に“形を整える”ことはできますが、その会社らしさやお客様の思いまで伝えるためには、やはり対話が欠かせません。

だからこそ、便利な時代になった今こそ、「きちんと話を聞く」という姿勢が一段と大切になっているのです。

ヒアリングは“余分なコスト”ではなく“未来への投資”

AIなどの技術が進化し、デザインも短時間かつ低コストで形にできるようになりました。「とりあえず形にはできる」時代になったことにより、ヒアリングを省略したり、形式的なシートに頼ったりしがちです。しかし、その会社らしさやお客様の思いを伝えるためには、やはり対話が欠かせません。「背景」や「目的」など大切な部分を確認せずに進めてしまうと、後から手直しが重なり、結局は時間もお金も余計にかかってしまいます。

だからこそ、人と人との丁寧なやりとりが必要です。最初の30分間の対話が、あとの30 時間分の迷いをなくす場合さえあります。デザインがビジネスの現場に根付き、多くの人がデザインを形にできる便利な時代になった今こそ、「きちんと話を聞く」という姿勢が一段と大切になっています。

ヒアリングは「余計なコスト」ではなく、未来の無駄を減らすための“ 投資” なのです。

（『デザインはヒアリングからはじまる』序章より）

デザイナーを含むビジネスパーソンのすべては“聞くこと”から

デザイナーだけでなく、ビジネスパーソンにとっても、ヒアリングは重要なスキルです。

一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会（JUAS）が発表した「企業IT動向調査報告書 2025」によると、プロジェクトの工期や予算が予定通りにならなかった要因として、50％近くの企業が、「計画時の考慮不足」を挙げています（*）。プロジェクトの円滑な進行にあたっては、計画や要件定義の段階の「ヒアリング力」が大きなカギを握っていると言えます。

*一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会（JUAS）の「企業IT動向調査報告書 2025」 （2025年4月24日発表）

https://juas.or.jp/cms/media/2025/04/JUAS_IT2025.pdf

2026年1月に発売記念イベントを開催！

『デザインはヒアリングからはじまる』の発売を記念して、イベントを開催します。

詳細は、マイナビBOOKSをご確認ください。

https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=148883

＜概要＞

日時：2026年1月24日(土) 14:00開場／14:30開演／16:30終演予定

場所：株式会社マイナビ大阪支社 マイナビルーム（〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4番20号 グランフロント大阪 タワーＡ 31階）

参加費：

書籍+チケット 5,000円（税込）

チケットのみ 3,000円 （税込）

定員：80名 ※先着順

＜内容＞

・ヒアリングテクニックが学べるデザイン姉さん特別セミナー

・佐野さんが考える「ヒアリング」の力とは（宮田シロクさんとのお仕事事例）

・Q&Aコーナー

＜出演者プロフィール＞

佐野五月

アートディレクター・ブランディングデザイナー

宮田シロク

仕事運専門占い師。副業から独立した経験をもとに、西洋占星術で個々に合った働き方を設計。がんばり方のズレを整え、「好き」を仕事にする方法を提唱。モットーは「ヘルシーに働く」。

著者情報

佐野 五月（さの・さつき）

アートディレクター・ブランディングデザイナー

長崎県佐世保市出身。福岡市在住。デザイン事務所irohazum代表。 デザイナー歴25年目。印刷会社を中心にデザイナー、ディレクターを兼任し、受注から納品に至るまでトータルに幅広く経験。グラフィック・エディトリアル・DTP・製版・企画・編集など様々なクリエイティブに携わる。

会社員時代よりクライアントの声を直接聞いてデザインし納品してきた経験から、二人三脚で進め、クライアントとユーザーにとってベストなものを納品することをモットーとしている。独立後はデザイン業の傍ら講師や登壇、デザイナーが在籍するオンラインコミュニティ「ONLINE上司」でデザインフィードバックや若手デザイナーからの相談を受けている。

デザインはヒアリングからはじまる

著者名：佐野五月

書籍：2,497円（税込）

電子：2,497円（税込）

判型：A5

ページ数：272ページ

発売日：2025年11月21日

ISBN：978-4839988067

マイナビBOOKS：https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=148883

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4839988064



目次

序章 ヒアリングが未来を切り拓く

Chapter 1 ヒアリングはなぜ大切？

Chapter 2 ヒアリングの基本

Chapter 3 姉さん流ヒアリングの実践

Chapter 4 働き方・役割別のヒアリング術

Chapter 5 デザイン別ヒアリングの実践

Chapter 6 ヒアリング実践ゲームブック

マイナビ出版について

株式会社マイナビ出版は、経営理念「知と学び、体験、ビジネスを通じて、あなたの明日をともに描く」を掲げ、従来の書籍や情報発信にとどまらず、学びを実践できる体験や、読者同士のコミュニケーションの場の提供など、みなさま一人ひとりの仕事とプライベートをともに支えるパブリッシャーです。

【会社概要】

2015年10月に、株式会社毎日コミュニケーションズの出版事業部門を分社化し、株式会社マイナビ出版として出発しました。45年続けてきた出版事業で培ったノウハウを核に、IT、将棋、世界遺産、ライフスタイルなどのジャンルで、みなさまの仕事と生活の充実と課題解決に寄り添える会社を目指します。

本社：東京都千代田区一ツ橋二丁目６番３号

代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀

公式HP：https://pub.mynavi.jp/