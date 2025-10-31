アステナホールディングス株式会社

スペラファーマ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：岩城 慶太郎）の製薬研究所 山野 光久、中井 啓陽、三木 邦力が寄稿した記事が『PHARM TECH JAPAN』2025年9月号に掲載されました。

掲 載 誌 ：PHARM TECH JAPAN 2025年9月号（Vol.41 No.12）

タイトル：医薬品錠剤のなかに含まれる有効成分の3D ED/MicroEDを用いた直接的な構造解析

ペ ー ジ ：95(1985)~102(1992)

U R L：https://www.jiho.co.jp/products/92529

概要

スペラファーマ株式会社の基礎研究成果が、米国化学会誌『Molecular Pharmaceutics』（2025年、22巻、2613-2622）に掲載されました。本論文では、3D電子回折（3D ED/MicroED）を用いた結晶構造解析に関する新たな知見を報告しています。

この研究を基盤とした解説記事が、製薬業界専門誌『PHARM TECH JAPAN』2025年9月号に掲載されました。記事では、従来困難とされてきた「医薬品錠剤中に含まれる有効成分の直接的な3D ED/MicroED構造決定」について詳しく紹介しています。さらに、原薬として用いた結晶多形が、製剤化プロセスを経ても変化していないかを検証する手法についても解説しています。

本技術は、製剤開発における構造解析の可能性を大きく広げ、医薬品の品質保証や安定性評価に貢献することが期待されます。

【参考】

スペラファーマ株式会社 ニュースリリース(https://www.spera-pharma.co.jp/news/p12422/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=PTJ2509)

スペラファーマ株式会社 会社概要

会社名：スペラファーマ株式会社

所在地：大阪府大阪市淀川区十三本町二丁目17番85号

（武田薬品工業 大阪工場内）

代表者：代表取締役社長 岩城 慶太郎

設 立：2017年（平成29年）4月20日

U R L ：https://www.spera-pharma.co.jp/

事業内容：医薬品のCMC研究開発及び製造受託事業



