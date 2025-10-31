『パチトモ』キャンペーンアンバサダー第三弾に人気女性インフルエンサー「かとゆり」が就任！

株式会社サミーネットワークス

2025年10月から開始している『パチトモ』キャンペーンに新たなアンバサダーとして、男女問わず人気のインフルエンサー「かとゆり」さんが就任！新たなアンバサダーが、更に『パチトモ』を盛り上げます！

▼アンバサダーについて▼

■かとゆり

第3弾アンバサダーには、YouTubeやInstagram、TikTokなどのSNSで話題になりSNS総フォロワー数が150万人を超える人気インフルエンサーの「かとゆり」さんが就任！

2000年5月10日生まれ。“美人過ぎる上智大学生”として注目を集めた後、「美しすぎるアイドルマネージャー」としても話題に！TikTok・YouTubeのみならず、グラビアアイドル・タレント等幅広く活躍！

YouTube：https://www.youtube.com/@katoyuridayo

Instagram：https://www.instagram.com/katoyuridayo/?hl=ja

TikTok：https://www.tiktok.com/@katoyuridayo

X：https://x.com/katoyuridayo

『パチトモ』は、“つながり”を楽しむ新しいパチンコのカタチをテーマにした参加型キャンペーンです。友人や仲間とパチンコ・パチスロ店に行き、写真を撮影して専用応募フォームから応募するだけで、毎月77名様に豪華景品が当たります。

本キャンペーンを通じて、参加者の皆さまに「ひとりじゃない楽しさ」を感じていただき、パチンコ・パチスロをより身近で楽しい時間として体験していただくことを目指しています。

また、キャンペーン期間中は、毎月アンバサダーが動画にてキャンペーンの魅力を紹介。参加方法や景品情報などをわかりやすくお届けしますので、ぜひご注目ください。

▼キャンペーン概要▼

『パチトモ』キャンペーン

特設サイト：https://p-gabu.jp/sc/1109/pachitomo/

期間：2025年10月1日（水）～2025年12月31日（水）

第二弾：11月1日（土）～11月30日（日）

第三弾：12月1日（月）～12月31日（水）

対象店舗：全国のパチンコ/パチスロ店

▼参加方法▼

1. 友人や仲間とパチンコ・パチスロ店へ行く

2. 一緒に写真を撮影

3. 専用応募フォームから応募

※本キャンペーンはサミーネットワークス主催となります。パチンコ/パチスロ店へのお問い合わせはお控えください。

▼豪華景品▼

毎月77名に豪華景品があたるチャンス！イベントペア招待券の詳細は後日発表いたします。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。