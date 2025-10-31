【旅行・観光特化】無料プロモーション相談開催！女子旅メディアとSNSを掛け合わせた送客設計を提供

観光事業者様向け「SNS×記事×イベント」一気通貫ソリューションを正式展開。毎月3社限定で、無料プロモーション相談会を開催。

総フォロワー130万人、国内最大級の女子旅SNSネットワークと、女子旅・ひとり旅メディア「土曜日の小旅行」を運営する株式会社Voyageston(本社：東京都新宿区、代表取締役：武井美樹）は、インフルエンサーPR／SNS運用／SEO記事制作／イベント企画までを一気通貫で支援。観光事業者様（自治体・DMO・政府観光局・ホテル・航空・旅行会社・飲食・商業施設）の認知から実来訪・予約までをプロデュースします。

■サービス展開の背景：検索とSNSのハイブリッド化

旅行検討の情報源は、従来の検索行動とSNSが組み合わさる「ハイブリッド型」へ移行しています。旅先を決定する際にミレニアル世代の98％がデジタル経由で情報収集し、88％がSNSを見て旅行した経験がある（※）という調査結果もあり、観光・旅行業界において、SNSやWebサイトの企画力・運用力と、検索で“残る”記事資産の両立が成果の鍵となっています。

■Voyagestonの強み：130万フォロワーのノウハウと発信力

旅行・観光向けインフルエンサー活用やSNS運用サービスのニーズが高まる中、Voyagestonは自社で総フォロワー130万人の女子旅アカウントを運用する中で蓄積されたノウハウと、SNSと自社メディアを連携させた強い発信力を持ちます。

Instagram、Youtube、TikTokを活用し、認知獲得から実需（予約・来訪）に直結させるソリューションを提供します。

■サービスの特徴：「見つける→深める→体験」の導線設計

Voyagestonは、「SNSで見つける → 記事で深める → 現地で体験を後押し」という一連のユーザー行動を設計。以下のサービスモジュールを目的に応じて組み合わせ、最適なプランを構築します。

■実績ハイライト（抜粋）

- インフルエンサーPR／キャスティング総フォロワー数600万人超の旅行おでかけ、グルメ領域に強いトラベルクリエイターを目的・ターゲットに合わせて選定し、運用まで伴走。効果的なマーケティングを伴走サポートします。- SNS運用代行、アドバイザー自治体様や企業様のSNS運用を支援。現役クリエイターによる企画、撮影、編集を一貫して行い、ブランディングをサポートします。- SEO設計の特集記事、LP制作（自社メディア／貴社サイト）女子旅・ひとり旅メディア「土曜日の小旅行」を運営。旅行専門フォトライターの写真と女子旅目線の編集で、旅行検討期に刺さるテーマで検索流入を拡大し、保存・来訪へつなげます。- コラボプラン企画、プロデュース国内外500社以上のPRノウハウを活かし、宿泊プランやキャンペーンの共同設計、販促設計、観光プロデュースを行います。- イベント（セミナー／展示会／現地体験会）事業者向けのSNSセミナー及び、旅好きをターゲットにオンライン・オフライン施策を連携し、来場・商談・購買に接続します。- ホテル × コラボ宿泊プラン： 予約数500件を突破（NEWS掲載実績より）- 政府観光局 × デジタル施策： 総再生数百万回規模のショート動画＋記事で想起を拡大- 自治体 × セミナー・プロモーション：地方創生を目的に、自治体様と協力し周辺の観光事業社へ向けたSNSセミナーを実施

【無料プロモーション相談開催（毎月3社様限定）】

株式会社Voyagestonでは、人と地域、体験をつなぐ新たな送客ソリューションとして、地方創生を目指す自治体様から、海外政府観光局様、ホテル・旅館、旅行会社様、観光スポットや飲食店様の観光プロモーションを支援しています。

「SNSを活用したいが、何から手をつければよいか分からない」

「認知度を上げて、実来訪につなげたい」

このようにお困りの事業者様へ、オンラインで30分、毎月3社様限定で無料のプロモーション相談会を実施します。

▼無料相談のお問い合わせは下記へ

「土曜日の小旅行」について

「土曜日の小旅行」は、“週末ひとり旅”の魅力を発信する女子旅メディア。総フォロワー数130万人超のユーザーをInstagramやTikTok、YoutubeなどSNSを中心に、実体験をもとにしたリアルな旅の提案で人気を集め、ミレニアル世代の旅好き女性を中心に共感を得ています。

株式会社Voyagestonについて

「行ってよかった」を、あたらしい旅へ。をビジョンに掲げ、国内最大級の女子旅SNSと女子旅メディア「土曜日の小旅行」の発信を通じて旅の魅力を多くの人に届けている企業です。女子旅SNS総フォロワー130万人という発信力を活かし、地方自治体、海外政府観光局、宿泊施設、観光に携わる企業様へコンサルティング、インフルエンサーマーケティング支援、コラボレーションを行っております。

