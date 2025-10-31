クリスマスを先取り！皆さまにご参加いただくぬり絵によりイルミネーションが完成します　１１月２９日 「Candle Night 2025 @Shinjuku Central Park」を開催

小田急電鉄株式会社

小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：鈴木 滋）は、２０２５年１１月２９日（土）に、新宿中央公園にて第８回「Candle Night 2025 @Shinjuku Central Park -まちとともに灯す未来-」を開催します。約３，０００個のキャンドルに、皆さまにぬり絵で装飾いただいたキャンドルが順次加わることで灯りの数はさらに増え、新宿のまちを温かく幻想的に彩ります。キャンドル一つひとつに想いを込めて装飾いただくことで完成するイルミネーションは一夜限りの特別な光景となります。ひと足早くクリスマスのワクワクやぬくもりを肌で感じていただきながら、街と人がともに創り上げる灯りに包まれるひとときをお楽しみいただけます。

昨年の様子

本イベントは、新宿とゆかりのある学校、地域団体、企業等と連携し、クリスマスをはじめ、これからの新宿を一層盛り上げることを目的とした取り組みとなります。皆さまに参加いただくぬり絵のデザインは、目白大学短期大学部の学生の皆さんに、心を込めて企画・制作していただきました。こちらのぬり絵は全５種類のデザインから選んで色付けしていただき、完成したぬり絵はキャンドルホルダーに入れて、会場を彩るキャンドルの一つとしてお好きな場所に飾っていただけます。ぬり絵は特設サイトよりオンラインでも参加が可能です。

昨年の様子

また、企業連携企画では、スポーツ用品メーカーのヴィクトリアがＣＨＵＭＳと手を組み、アウトドアロープを使ったオリジナルのブレスレット編みを体験できるブースを出展します（有料）。クリスマスカラーを取り入れたデザインも作成することができ、ご家族やご友人と一緒に楽しくご参加いただけます。完成したブレスレットは思い出のお土産としてお持ち帰りいただけ、クリスマス当日を待つ時間を一層彩ってくれます。さらに、飲料メーカーの伊藤園が、電車型のペーパークラフトを組み立てて遊べるブースを出展します。ペーパークラフトは飲料製造時に出る茶殻を再利用した素材を使用しており、楽しみながらエコについて学べるブースとなっています。

当社では、地域のみなさまとの連携を大切にしながら、イベント開催を通じて新宿中央公園に季節感あふれるにぎわいと交流の場の創出を目指しています。新宿の街全体の活性化を図るとともに、地域のさらなる魅力向上に貢献してまいります。

「Candle Night 2025 @Shinjuku Central Park -まちとともに灯す未来-」の詳細は下記のとおりです。

記

１ 開催日時

２０２５年１１月２９日（土）

１７時００分～２０時００分 ※雨天・荒天中止

２ 開催場所

新宿中央公園 「ファンモアタイムひろば」

【住 所】 東京都新宿区西新宿２-１１

【アクセス】 都営大江戸線都庁前駅から徒歩１分（Ａ５出口直結）

新宿駅西口から徒歩約１０分

３ 参加費

無料 ※一部有料のブースあり

４ 内容

（1）ぬり絵シートによるキャンドルの装飾体験

目白大学短期大学部の学生が制作した全５種類の可愛らしいぬり絵シートの中からお好きなデザインを選んで色付けをしていただけます。

完成したぬり絵はキャンドルを包むキャンドルホルダーに入れてイルミネーションの一つとして会場に飾ります。

※先着順。ぬり絵シートがなくなり次第終了。

ぬり絵シートの一例（イメージ）昨年のぬり絵の様子

（2）オンラインでのぬり絵への参加

ご自宅やイベント会場以外からも、特設サイトでオンラインぬり絵にご参加いただけます。投稿したぬり絵は、特設サイトや当日の会場に設置されたモニターで、キャンドルに飾られた形でお楽しみいただけます。

特設サイトＵＲＬ：https://dcn-s.gxp.jp/#/

※オンラインのぬり絵デザインはイベント会場とはデザインが異なります。

【ステップ１】ぬり絵デザインを選ぶ

キャンドルナイト特設サイトにアクセスし、「ぬり絵サイトへ」ボタンを選択します。ぬり絵サイトが表示されたら、「ぬり絵に参加する」ボタンを選択し、全３種類のデザインの中からお好きなものを一つ選びます。

【ステップ２】色を塗る

好きな色を選び、塗りたい部分をタップして自由にぬり絵を楽しみます。

【ステップ３】ぬり絵を投稿する

「ぬり絵を投稿する」ボタンを選択すると投稿が完了します。

投稿されたぬり絵は、特設サイトや当日の会場モニターに映し出され、キャンドルの装飾としてご覧いただけます。

（3）新宿地縁企業によるワークショップ

・エルブレス×ＣＨＵＭＳクリスマスブレスレット編み

クリスマスにぴったりなカラーのロープを組み合わせてオリジナルのブレスレット作成の体験

参加費：税込５５０円

対象年齢：小学生以上

受付終了：１９時３０分

提 供：(株)ヴィクトリア

ブレスレットイメージ

・伊藤園 茶殻リサイクルペーパークラフト体験

クリスマス×おだきゅうのもころん柄の電車のペーパークラフト体験

ペーパークラフトには、飲料製造時に出る茶殻を再利用した素材を使用しています。

参加費：無料

対象年齢：なし

受付終了：１９時４５分

提 供：(株)伊藤園

ペーパークラフトイメージ

５ 主催・協力等

主催：新宿中央公園パークアップ共同体

共催：（株）伊藤園、（株）ヴィクトリア、グロースエクスパートナーズ（株）、目白大学短期大学部 ビジネス社会学科

ぬり絵協力：（特非）あそびと文化のＮＰＯ新宿子ども劇場、（株）ウェルハーツ小田急、笑がおの園 新宿、（株）小田急ＳＣディベロップメント、（株）小田急百貨店、帰還者たちの記憶ミュージアム、クリアソン新宿、グローバルキッズ西新宿園、十二社商店親睦会、ＮＰＯ法人新宿環境活動ネット、新宿区内郵便局、（福）新宿区社会福祉協議会、（一社）新宿副都心エリア環境改善委員会、認定こども園 新宿ベアーズ、新宿区立新宿養護学校、角筈特別出張所、新宿区立角筈図書館、東京医科大学病院、（公財）東京都道路整備保全公社、西新宿一丁目商店街振興組合、新宿区立西新宿子ども園、新宿区立西新宿小学校、西新宿児童館、新宿区立西新宿シニア活動館、西新宿町会連合会、（公社）日本芸能実演家団体協議会

後援：（一社）新宿観光振興協会、新宿区教育委員会

６ お問い合わせ

小田急お客さまセンター

電話 ０４４-２９９-８２００（９：００～１７：００）

【参 考】関連イベントのご紹介

ＴＷＩＮＫＬＥ ＰＡＲＫ

１ 開催日時

２０２５年１１月２９日（土）～２０２６年１月１２日（月・祝）

１６時３０分～２２時００分

２ 開催場所

新宿中央公園「ファンモアタイムひろば」「眺望のもり」

※ファンモアタイムひろばは本リリースでお知らせするイベントと同会場に

なりますのでご来園の際は一緒にお楽しみいただけます。

昨年の様子

３ 内 容

公園の木々や滝を光で飾り、光の「動き」と幻想的な「音」が融合したイルミネーションイベントになります。昼間の新宿中央公園とは異なった、夜に光で彩られた幻想的で美しい公園の景色をお楽しみいただけます。眺望のもりエリアでは、光り輝く動物たちも出迎えてくれます。

４ 主 催

新宿中央公園パークアップ共同体

５ ＵＲＬ

https://shinjukuchuo-park.jp/events/event/2025/10/27/%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%9f%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%80%80twinkl-palk/

以 上