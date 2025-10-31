ShoPro MallにTVアニメ『モブサイコ100 III』グッズが初登場！　“パステル秋冬コーデ”描きおろしシリーズ

株式会社小学館集英社プロダクション（ShoPro）は、キャラクター通販サイト「ShoPro Mall（ https://mall.shopro.co.jp ）」にて、TVアニメ『モブサイコ100 III』新作アイテムの販売を2025年10月31日（金）より開始いたします。


また、有楽町マルイ8階イベントスペースにて、「『モブサイコ100 III』POP UP SHOP in OIOI　ShoPro Mall出張所」を開催。キャラクターの等身大パネルや場面写等の展示も予定しています。




■商品ラインアップ


今回の新商品は、秋冬らしい長袖コーデにやわらかなパステルカラーを取り入れた、新鮮な『モブサイコ100 III』描きおろしシリーズ。キャラクターたちが自撮りポーズを決める姿はトレンド感満載です。


注目のラインアップには、思わず飾りたくなるアクリルスタンドや、バッグにつけてお出かけしたくなるキーホルダー、さらに、ふわふわ感がたまらない刺繍ポーチや、日常で活躍するミニタオルまで。「一緒に自撮りしたい！」と思わせる親しさと、ここでしか手に入らない特別感を兼ね備えたアイテムたちは、まさに必見です。




アクリルスタンド（4種）／各1,980円（税込）

アクリルキーホルダーコレクション（全5種）／880円（税込）

ミニタオル（4種）／各1,100円（税込）


トートバッグ／3,850円（税込）

サガラ刺繡丸型ポーチ（2種）／各1,980円（税込）

ふわふわブランケット／3,850円（税込）

■POP UP SHOPも同時開催！




『モブサイコ100 III』POP UP SHOP in OIOI　ShoPro Mall出張所


開催期間：2025年10月31日(金)～11月16日(日)


開催場所：有楽町マルイ8Ｆ イベントスペース「SPACE3」


営業時間：11:00～19:00


※施設の営業時間等の詳細は有楽町マルイ公式HPよりご確認ください。


※開催内容は予告なく変更になる場合がございます。


※催事情報はこちら　https://www.0101.co.jp/086/event/detail.html?article_seq=138356&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/086/event/detail.html?article_seq=138356&article_type=sto)




■購入特典


『モブサイコ100 III』POP UP SHOP in OIOI　ShoPro Mall出張所の開催を記念し、以下の期間中にグッズをお買い上げいただいたお客様へ、特典イラストカードをランダムで1枚プレゼントいたします。



【会場配布】


10月31日（金）～11月16日（日）


有楽町マルイ8階イベントスペースにて開催の『モブサイコ100 III』POP UP SHOP in OIOI　ShoPro Mall出張所で、2,200円（税込）お買い上げごとに特典イラストカード（全4種）をランダムで1枚プレゼント。


※うち1種は会場限定デザインとなります。




【オンライン配布】


10月31日（金）～11月30日（日）


ShoPro Mallで、2,200円（税込）お買い上げごとに特典イラストカード（全4種）をランダムで1枚プレゼント。


※うち1種はShoPro Mall限定デザインとなります。


※オンラインでは会場より長い期間での配布となります。




■SNS情報


・TVアニメ『モブサイコ100 III』公式HP：https://mobpsycho100.com/


・TVアニメ『モブサイコ100 III』公式X：https://x.com/mobpsycho_anime


・「ShoPro Mall」公式X：https://x.com/shopromall






