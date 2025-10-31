ShoPro MallにTVアニメ『モブサイコ100 III』グッズが初登場！　“パステル秋冬コーデ”描きおろしシリーズ

株式会社小学館集英社プロダクション※画像はイメージです。

株式会社小学館集英社プロダクション（ShoPro）は、キャラクター通販サイト「ShoPro Mall（ https://mall.shopro.co.jp ）」にて、TVアニメ『モブサイコ100 III』新作アイテムの販売を2025年10月31日（金）より開始いたします。

また、有楽町マルイ8階イベントスペースにて、「『モブサイコ100 III』POP UP SHOP in OIOI ShoPro Mall出張所」を開催。キャラクターの等身大パネルや場面写等の展示も予定しています。

■商品通販ページ（ShoPro Mall）はこちら

https://mall.shopro.co.jp/c/item/mobpsycho100

■商品ラインアップ

今回の新商品は、秋冬らしい長袖コーデにやわらかなパステルカラーを取り入れた、新鮮な『モブサイコ100 III』描きおろしシリーズ。キャラクターたちが自撮りポーズを決める姿はトレンド感満載です。

注目のラインアップには、思わず飾りたくなるアクリルスタンドや、バッグにつけてお出かけしたくなるキーホルダー、さらに、ふわふわ感がたまらない刺繍ポーチや、日常で活躍するミニタオルまで。「一緒に自撮りしたい！」と思わせる親しさと、ここでしか手に入らない特別感を兼ね備えたアイテムたちは、まさに必見です。

アクリルスタンド（4種）／各1,980円（税込）アクリルキーホルダーコレクション（全5種）／880円（税込）ミニタオル（4種）／各1,100円（税込）トートバッグ／3,850円（税込）サガラ刺繡丸型ポーチ（2種）／各1,980円（税込）ふわふわブランケット／3,850円（税込）

※こちらは一部のアイテムです。

※画像はイメージです。

※商品の詳しい仕様や商品取り扱いに関する注意事項は、通販サイト「ShoPro Mall」に記載をいたします。

■POP UP SHOPも同時開催！

『モブサイコ100 III』POP UP SHOP in OIOI ShoPro Mall出張所

開催期間：2025年10月31日(金)～11月16日(日)

開催場所：有楽町マルイ8Ｆ イベントスペース「SPACE3」

営業時間：11:00～19:00

※施設の営業時間等の詳細は有楽町マルイ公式HPよりご確認ください。

※開催内容は予告なく変更になる場合がございます。

※催事情報はこちら https://www.0101.co.jp/086/event/detail.html?article_seq=138356&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/086/event/detail.html?article_seq=138356&article_type=sto)

■購入特典

『モブサイコ100 III』POP UP SHOP in OIOI ShoPro Mall出張所の開催を記念し、以下の期間中にグッズをお買い上げいただいたお客様へ、特典イラストカードをランダムで1枚プレゼントいたします。

【会場配布】

10月31日（金）～11月16日（日）

有楽町マルイ8階イベントスペースにて開催の『モブサイコ100 III』POP UP SHOP in OIOI ShoPro Mall出張所で、2,200円（税込）お買い上げごとに特典イラストカード（全4種）をランダムで1枚プレゼント。

※うち1種は会場限定デザインとなります。

【オンライン配布】

10月31日（金）～11月30日（日）

ShoPro Mallで、2,200円（税込）お買い上げごとに特典イラストカード（全4種）をランダムで1枚プレゼント。

※うち1種はShoPro Mall限定デザインとなります。

※オンラインでは会場より長い期間での配布となります。

※画像はイメージです。

※特典はランダムでのお渡しとなりますため、絵柄をお選びいただくことはできません。

※特典は数量限定のため、期間中であってもなくなり次第終了となります。

※特典は1会計ごとのお渡しとなります。レシートの合算はできませんのでご注意ください。

■SNS情報

・TVアニメ『モブサイコ100 III』公式HP：https://mobpsycho100.com/

・TVアニメ『モブサイコ100 III』公式X：https://x.com/mobpsycho_anime

・「ShoPro Mall」公式X：https://x.com/shopromall

(C)ONE・小学館／「モブサイコ100 III」製作委員会