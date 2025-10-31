雑談ってこんなに深い！　ジェーン・スーさんとのポッドキャスト「となりの雑談」が人気、桜林直子さんの新刊『あなたはなぜ雑談が苦手なのか』が11月17日に発売！

株式会社新潮社

「自分の話がうまくできない」「いつも聞き役ばかり」「もっと仕事以外の話がしたい」……そんな雑談にまつわる悩みを抱えている人が意外と多いようです。マンツーマン雑談サービス「サクちゃん聞いて」を主催、ジェーン・スーさんとのポッドキャスト「となりの雑談」でも人気の桜林直子さんが、その経験を活かして「なぜ雑談が苦手なのか」という問いにこたえます。よい雑談の条件やそのメリット、話が苦手な人の共通点とは？ 雑談を通して考えや思いを相手に伝えることで、「自分がどうしたいか」がわかってくる。さらに「不信メガネ」「プール理論」など独自の思考法を駆使して、そのエッセンスをやさしく伝える雑談入門です。

◼️推薦コメント

「サクちゃんと雑談していると、自分の窓からは決して見えない景色が見えてくる。やがて、その景色は私の内面だったと気づいて仰天する。これが楽しくてやめられない。」

ジェーン・スーさん

◼️著者コメント

人の話を聞き、自分の話をする――。雑談は、簡単なようで難しい。なぜなら自分と他人をどう扱うかが常に問われるからだ。過不足なく自分を知り、他者と関わるにはどうすればいいか。雑談するようにそのヒントとなることを書きました。

◼️書籍内容紹介

◼️著者紹介・桜林直子（さくらばやし・なおこ）

1978年、東京都生まれ。洋菓子業界での勤務を経て、2020年にマンツーマン雑談サービスをスタート。すでに3000回以上のセッションを行っている。著書に『世界は夢組と叶え組でできている』『つまり“生きづらい”ってなんなのさ？』などがある。ジェーン・スーさんとのポッドキャスト「となりの雑談」も好評配信中。

◼️書籍データ

【タイトル】あなたはなぜ雑談が苦手なのか

【著者名】桜林直子

【発売日】2025年11月17日

【造本】三方断ちソフトカバー（新書版）

【定価】990円（税込）

【ISBN】978-410-6111075

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/611107/