11月1日(土)、原宿・竹下通りに「CAPSULE LAB（カプセルラボ）」2号店・3号店がNEW OPEN！　全店舗あわせて2,900台以上のカプセルトイがお出迎え♪

株式会社カプコン

株式会社カプコンは、原宿竹下通りにおいて、最新のキャラクターグッズやファンシー雑貨を多数取り揃えたカプセルトイスポット「CAPSULE LAB（カプセルラボ）」（※以下、カプセルラボ）の2号店・3号店を、2025年11月1日(土)にオープンいたします。




2023年12月にオープンした「カプセルラボ 原宿竹下通り」本館、2025年9月にオープンした別館に加え、今回新たに2号店・3号店を原宿・竹下通りに新規オープンいたしました。


合計2,900台以上のカプセルトイをラインナップし、皆さまをお待ちしております！　


カプセルラボでしか手に入らない限定商品も多数展開しておりますので、この機会にぜひご来店くださいませ！　



■店舗概要■


【カプセルラボ 原宿竹下通り 2号店】


・住所　　　：〒150-0001　東京都渋谷区神宮前1-6-12　ITO BLDG 1階


・営業時間　：10：00～20：30


・オープン日：2025年11月1日(土)



【カプセルラボ 原宿竹下通り 3号店】


・住所　　　：〒150-0001　東京都渋谷区神宮前1-16-11　五三九ビル 1階


・営業時間　：10：00～20：30


・オープン日：2025年11月1日(土)




■オープン記念イベントも開催！　




・実施内容　：カプセルラボ 原宿竹下通り店公式Xアカウント（@Capcomharajuku）のフォロー画面


　　　　　　　ご提示で先着100名様に「カプコンロゴ入りトートバッグ」をプレゼント！　


　　　　　　　※お一人様1回までご利用いただけます。


　　　　　　　※無くなり次第終了となります。


・配布場所　：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目19-24 ビレッジ107 1階・B1階


　　　　　　　カプセルラボ 原宿竹下通り店


・アカウント：カプセルラボ 原宿竹下通り店（@Capcomharajuku）


　　　　　　　https://x.com/Capcomharajuku




(C)CAPCOM