Ｓｋｙ株式会社所属の仲宗根 澄香選手がヒルズレディース 森ビルカップで優勝しました

Ｓｋｙ株式会社（東京本社：東京都港区 / 大阪本社：大阪市淀川区、代表取締役：大浦 淳司）所属の仲宗根 澄香選手が、2025年10月29日（水）～10月31日（金）に開催されたJLPGAステップ・アップ・ツアー2025シーズン第19戦「ヒルズレディース 森ビルカップ」（静ヒルズカントリークラブ）にて、優勝しました。

最終日には、首位スタートの仲宗根 澄香選手が通算7アンダーで逃げ切り、2週前のＥＣＣレディスゴルフトーナメントに続き、出場したステップで2連勝、JLPGAステップ・アップ・ツアー通算6勝目を飾られました。

弊社では、仲宗根選手の優勝に対して心よりお祝いを申し上げるとともに、今後のさらなる飛躍を期待して応援してまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1552/table/1160_1_a83b76b5e40c4a8b3ee19ce0de341e3f.jpg?v=202511010557 ]

JLPGAステップ・アップ・ツアー2025 ヒルズレディース 森ビルカップ

https://www.lpga.or.jp/tournament/stepup/2025/8460/info/3

Ｓｋｙ株式会社 所属選手のご紹介ページ

https://www.skygroup.jp/company/player/

