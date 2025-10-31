アルマーニ ビューティのエディション クチュール フレグランス＜アルマーニ プリヴェ オートクチュールリュミエール＞

日本ロレアル株式会社*画像はイメージです

ジョルジオ アルマーニのオートクチュール精神が反映されたフレグランスコレクション＜アルマーニ プリヴェ＞のエディション クチュール シリーズより、＜アルマーニ プリヴェ オートクチュールリュミエール＞が、2025年11月7日（金）に数量限定で登場いたします。

＜アルマーニ プリヴェ＞のエディション クチュールは、ジョルジオ アルマーニのオートクチュールコレクションのエッセンスをフレグランスに変換し、2011年より毎年数量限定で発表されている、エクスクルーシブなフレグランスラインです。厳選された原料で構成され、妥協のないこだわりを追求したエディション クチュールのフレグランスは、まるでオートクチュールのドレスのように仕立てられています。

2025年に登場する＜アルマーニ プリヴェ オートクチュールリュミエール＞は、アルマーニ プリヴェの2025年春夏オートクチュールコレクションの光り輝く繊細で軽やかなファブリックと眩い雰囲気にインスピレーションを得て誕生しました。透明感のある好調を巧みに重ねることで光の儚い煌めきを捉えた「リュミエール」は、アルマーニウーマンの輝く一面を際立たせます。

クチュールの美しさを表すように香り立つ艶やかなアルデヒド、上質なファブリックを想起させるパウダリーなイリス、そしてフレッシュでモダンなエッジを効かせた爽やかなベルガモットのノートが、オートクチュールコレクションの煌めくガウンのようなエレガントな輝きを演出するフレグランスです。調香師のモーリス・ルーセルとスージー・ル・ヘリー（シムライズ社）は、このフレグランスについて「アルデヒドの輝きが、イリスのパウダリーなベールとベルガモットの煌めく香りによって繊細に和らげられ、洗練されたエレガンスのコンポジションを照らし出します。肌の上で光が踊るような香りの体験を。」とコメントしています。

半透明のボトルにはクチュールコレクションの繊細な刺繡を彷彿とさせる軽やかな印象の花のモチーフがあしらわれ、＜アルマーニプリヴェ＞のアイコニックなキャップはベルベットのようなゴールド仕上げに、香りの名を刻んだプレートは真珠のように白く輝きます。全世界で2,000個限定のアイテムとして、シリアルナンバーと証明書、オーガンジーポーチ付きで登場いたします。

【製品名】アルマーニ プリヴェ オートクチュールリュミエール

【容量】100mL

【価格】103,400円(税込)※表示価格は、希望小売価格です。

【発売日】2025年11月7日（金）数量限定発売

【取扱店】アルマーニビューティ伊勢丹新宿店、阪急うめだ本店

アルマーニ ビューティ公式ストア 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/armanibeauty

アルマーニ ビューティ LINE公式アカウント アカウントID：＠armanibeauty

