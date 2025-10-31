¡Ø¤¦¤µ¤Þ¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¡Ù11·îÁ°È¾¸ÂÄê¿·µ¬Ãå¤»ÂØ¤¨¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥²ー¥à¡Ö¤¦¤µ¤Þ¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê11·îÁ°È¾¸ÂÄê¥¹¥Æー¥¸¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£11·îÁ°È¾¸ÂÄê¥¹¥Æー¥¸
³«ºÅ´ü´Ö: 2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¥á¥ó¥Æ¸å¡¡-¡¡2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë 14:00
ÂÐ¾Ý¥¹¥Æー¥¸¥¯¥ê¥¢¤Ç¡¢[Éü¹ï]¤«¤Þ¤Ã¤Æ¥ß¥¤¥é¡¢[¿·µ¬]¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ê¤ê¤¤ê¤¦¤µ¤³¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¢£¿·µ¬¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤â³«ºÅ¡ª
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·µ¬¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤¬³«ºÅ¡ª11·îÁ°È¾¸ÂÄê¥¹¥Æー¥¸¤ÇÌòÎ©¤Ä¶ñºà¤Ê¤É¤â¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯¥í¥°¥¤¥ó¤·¤è¤¦¡ª
¡Ú½Ü¤Î¶ñºà¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡Ê11·îÁ°È¾¡Ë¡Û
11·îÁ°È¾¸ÂÄê¥¹¥Æー¥¸¤Î½Ü¤Î¶ñºà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ªº£²ó¤Î½Ü¤Î¶ñºà¤Ï¡¢¥´¥Ü¥¦¥µ¥é¥À¡¢´³¤·³Á¤Ç¤¹¡£11·îÁ°È¾¸ÂÄê¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤ÎÇäÃÍ¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¼Â»Ü´ü´Ö:
10·î31Æü (¶â) ¥á¥ó¥Æ¸å - 11·î14Æü (¶â) 14:00
¢¨´ü´ÖÃæ¤ÏÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë7ÆüÊ¬¤Î¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹Á´¤Æ³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È1ÆüÌÜ¤«¤éºÆÅÙ³ÍÆÀ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú11·îÁ°È¾ CP·ô¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡Û
½Ü¤Î¶ñºà¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë11·îÁ°È¾CP¥»¥Ã¥È¤Ç»È¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó·ô¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤Ç¤¹¡£
¼Â»Ü´ü´Ö:
10·î31Æü (¶â) ¥á¥ó¥Æ¸å - 11·î14Æü (¶â) 14:00
¢¨´ü´ÖÃæ¤ÏÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë7ÆüÊ¬¤Î¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹Á´¤Æ³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È1ÆüÌÜ¤«¤éºÆÅÙ³ÍÆÀ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§¤¦¤µ¤Þ¤ë¥¥Ã¥Á¥ó
¥ê¥êー¥¹Æü¡¡¡¡¡§2024Ç¯8·î13Æü
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥²ー¥à
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§App Store / Google Play
ËÜÂÎ²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ(¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê)
Ãøºî¸¢É½µ¡¡¡¡¡¡¡§(C) sakumaru¡¡(C)RABBIT TAIL STUDIO Co.,Ltd.
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://usamaru.rabbittail.studio/
¢£Rabbi Tail Studio³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¥²ー¥à¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¡£2024Ç¯8·î13Æü¤Ë¡¢¡Ö¤¦¤µ¤Þ¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤òÇÛ¿®
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«4-16-6¡¡¥¨¥Õ¥ï¥óËÌ»²Æ»301
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ã«¸ý Í´°ìÏº
²ñ¼ÒHP¡§https://rabbittail.studio/
¢£¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥²ー¥à¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ëÆÈÎ©·Ï¤Î¥²ー¥à¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¡£
ÂåÉ½ºî¤Ë¡ÖDr.STONE ¥Ð¥È¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¡×¡¢¡ÖÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº ¥à¥²¥ó¤Î¥Ä¥ÜÂçË½Áö¤ÎÃÊ¡×¡¢¡Ö¥àー¥ß¥ó～¤è¤¦¤³¤½¡ª¥àー¥ß¥óÃ«¤Ø～¡×¡¢¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó °ìÃ×ÃÄ¥±¥Ä¡ª ¤«¤¹¤«¤Ù¥·¥Æ¥£Âç³«È¯¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶3-11-8¡¡¥ªー¥¤¥º¥ß¿·¶¶Âè2¥Ó¥ë¡¡802¹æ¼¼
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Ã«¸ý Í´°ìÏº
²ñ¼Ò£È£Ð¡§https://poppin-games.com/
¢£¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥»¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¥²ー¥à¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¡£ ¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥²ー¥à³«È¯¤òÃæ¿´¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ VR¡¢AR¤È¸À¤Ã¤¿XR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«4-16-6¡¡¥¨¥Õ¥ï¥óËÌ»²Æ»301
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®ÎÓ½ÓÉ×
²ñ¼ÒHP¡§https://spiralsense.jp/
¢¨¡ÖGoogle Play¡×¡ÖAndroid¡×¤Ï¡¢Google Inc.¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÖiOS¡×¤Ï¡¢Cisco¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨iPhone¡¢iPad¡¢iPad mini¡¢iPod touch¤ª¤è¤ÓApp Store¤ÏÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£