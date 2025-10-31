¡Ø¤¦¤µ¤Þ¤ë¥­¥Ã¥Á¥ó¡Ù11·îÁ°È¾¸ÂÄê¿·µ¬Ãå¤»ÂØ¤¨¤¬ÅÐ¾ì¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥²ー¥à¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò

¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¯¥Ã¥­¥ó¥°¥²ー¥à¡Ö¤¦¤µ¤Þ¤ë¥­¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê11·îÁ°È¾¸ÂÄê¥¹¥Æー¥¸¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¢£11·îÁ°È¾¸ÂÄê¥¹¥Æー¥¸


³«ºÅ´ü´Ö: 2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¥á¥ó¥Æ¸å¡¡-¡¡2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë 14:00


ÂÐ¾Ý¥¹¥Æー¥¸¥¯¥ê¥¢¤Ç¡¢[Éü¹ï]¤«¤Þ¤Ã¤Æ¥ß¥¤¥é¡¢[¿·µ¬]¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ê¤ê¤­¤ê¤¦¤µ¤³¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤¹¡ª



¢£¿·µ¬¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤â³«ºÅ¡ª


¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·µ¬¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤¬³«ºÅ¡ª11·îÁ°È¾¸ÂÄê¥¹¥Æー¥¸¤ÇÌòÎ©¤Ä¶ñºà¤Ê¤É¤â¥²¥Ã¥È¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯¥í¥°¥¤¥ó¤·¤è¤¦¡ª



¡Ú½Ü¤Î¶ñºà¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡Ê11·îÁ°È¾¡Ë¡Û


11·îÁ°È¾¸ÂÄê¥¹¥Æー¥¸¤Î½Ü¤Î¶ñºà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ªº£²ó¤Î½Ü¤Î¶ñºà¤Ï¡¢¥´¥Ü¥¦¥µ¥é¥À¡¢´³¤·³Á¤Ç¤¹¡£11·îÁ°È¾¸ÂÄê¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤ÎÇäÃÍ¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª



¼Â»Ü´ü´Ö:


10·î31Æü (¶â) ¥á¥ó¥Æ¸å - 11·î14Æü (¶â) 14:00



¢¨´ü´ÖÃæ¤ÏÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë7ÆüÊ¬¤Î¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹Á´¤Æ³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È1ÆüÌÜ¤«¤éºÆÅÙ³ÍÆÀ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£






¡Ú11·îÁ°È¾ CP·ô¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡Û


½Ü¤Î¶ñºà¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë11·îÁ°È¾CP¥»¥Ã¥È¤Ç»È¤¨¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó·ô¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤Ç¤¹¡£



¼Â»Ü´ü´Ö:


10·î31Æü (¶â) ¥á¥ó¥Æ¸å - 11·î14Æü (¶â) 14:00



¢¨´ü´ÖÃæ¤ÏÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë7ÆüÊ¬¤Î¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹Á´¤Æ³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È1ÆüÌÜ¤«¤éºÆÅÙ³ÍÆÀ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£






¢£À½ÉÊ³µÍ×


¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§¤¦¤µ¤Þ¤ë¥­¥Ã¥Á¥ó


¥ê¥êー¥¹Æü¡¡¡¡¡§2024Ç¯8·î13Æü


¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¯¥Ã¥­¥ó¥°¥²ー¥à


¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§App Store / Google Play


ËÜÂÎ²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ(¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê)


Ãøºî¸¢É½µ­¡¡¡¡¡¡¡§(C) sakumaru¡¡(C)RABBIT TAIL STUDIO Co.,Ltd.


¸ø¼°¥µ¥¤¥È


https://usamaru.rabbittail.studio/



¢£Rabbi Tail Studio³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¥²ー¥à¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¡£2024Ç¯8·î13Æü¤Ë¡¢¡Ö¤¦¤µ¤Þ¤ë¥­¥Ã¥Á¥ó¡×¤òÇÛ¿®


ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«4-16-6¡¡¥¨¥Õ¥ï¥óËÌ»²Æ»301


ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ã«¸ý Í´°ìÏº


²ñ¼ÒHP¡§https://rabbittail.studio/



¢£¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥²ー¥à¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ëÆÈÎ©·Ï¤Î¥²ー¥à¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¡£


ÂåÉ½ºî¤Ë¡ÖDr.STONE ¥Ð¥È¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¡×¡¢¡ÖÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº ¥à¥²¥ó¤Î¥Ä¥ÜÂçË½Áö¤ÎÃÊ¡×¡¢¡Ö¥àー¥ß¥ó～¤è¤¦¤³¤½¡ª¥àー¥ß¥óÃ«¤Ø～¡×¡¢¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó °ìÃ×ÃÄ¥±¥Ä¡ª ¤«¤¹¤«¤Ù¥·¥Æ¥£Âç³«È¯¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£


ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶3-11-8¡¡¥ªー¥¤¥º¥ß¿·¶¶Âè2¥Ó¥ë¡¡802¹æ¼¼


ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Ã«¸ý Í´°ìÏº


²ñ¼Ò£È£Ð¡§https://poppin-games.com/



¢£¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥»¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¥²ー¥à¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¡£ ¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥²ー¥à³«È¯¤òÃæ¿´¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ VR¡¢AR¤È¸À¤Ã¤¿XR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«4-16-6¡¡¥¨¥Õ¥ï¥óËÌ»²Æ»301


ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®ÎÓ½ÓÉ×


²ñ¼ÒHP¡§https://spiralsense.jp/



¢¨¡ÖGoogle Play¡×¡ÖAndroid¡×¤Ï¡¢Google Inc.¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£


¢¨¡ÖiOS¡×¤Ï¡¢Cisco¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤­»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨iPhone¡¢iPad¡¢iPad mini¡¢iPod touch¤ª¤è¤ÓApp Store¤ÏÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£