NVIDIA と SK Group、韓国の製造業とデジタル トランスフォーメーションを推進するための AI ファクトリーを構築

NVIDIA

ニュース概要:

- SK Group と NVIDIA がパートナーシップを深め、NVIDIA GPU、半導体製造、通信向けの SK hynix の HBM と将来のメモリ ソリューションを推進- SK Group が、5 万基の NVIDIA GPU を搭載した NVIDIA AI ファクトリーを構築- SK hynix が、NVIDIA PhysicsNeMo フレームワークを含む、NVIDIA CUDA-X 技術を活用した半導体製造を推進し、AI 物理学を活用して技術コンピューター支援設計シミュレーションを大幅に高速化- SK hynix が、NVIDIA Omniverse プラットフォームと NVIDIA RTX PRO サーバーを活用して半導体製造工場のデジタル ツインを開発し、生産環境の立ち上げの加速と効率の向上、ロボットによる自己最適化工場の実現を目指す- SK hynix が、NVIDIA NIM マイクロサービスと NVIDIA AI Enterprise ソフトウェアを活用した AI エージェントを展開し、4 万人を超える従業員の生産性を向上- SK Telecom が、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU を基盤に構築された産業用クラウドをアジアで展開し、スタートアップ企業、企業、政府機関によるデジタル ツインとロボティクス イノベーションの加速を支援

韓国、慶州 - APEC Summit - 2025 年 10 月 31 日 - NVIDIA は本日、SK Group と協力して半導体の研究、開発、生産を推進する AI ファクトリーを構築し、デジタル ツインと AI エージェント開発を支援するクラウド インフラを構築することを発表しました。

SK Group は、5 万基以上の NVIDIA GPU を搭載した AI ファクトリーを構築しています。第 1 フェーズは、2027 年後半までに完了する予定です。完成すれば、このシステムは韓国最大の AI ファクトリーの 1 つになる予定です。

新しいファクトリーは、GPU-as-a-service モデルを通じて SK hynix や SK Telecom (SKT) を含む SK 子会社や外部組織向けにサービスを提供し、韓国産業界のデジタル トランスフォーメーションと産業イノベーションを加速します。

NVIDIA と SK Group のパートナーシップをさらに拡大し、両社は SK hynix の高帯域幅メモリ (HBM) と、NVIDIA GPU、半導体製造、通信インフラ向けの次世代の先進的なメモリ ソリューションの開発で協力しています。

NVIDIA の創業者/CEO であるジェンスン フアン (Jensen Huang) は次のように述べています。「AI の時代には、AI ファクトリーという新しい種類の製造プラントが登場しました。SK Group は重要なメモリ技術のパートナーであり、NVIDIA が世界的な AI の進歩を推進するための最も先進的なグローバル GPU コンピューティング プラットフォームの構築を支えています。SK と提携し、NVIDIA アクセラレーテッド コンピューティングとソフトウェア上に AI 基盤を構築し、SK を変革して韓国の AI エコシステムを活性化する AI ファクトリーを構築できることを大変嬉しく思います」

SK グループ の会長である Chey Tae-Won 氏は次のように述べています。「SK グループ は NVIDIA と協力して、AI を大きな変革のエンジンとして活用し、韓国の産業全体が規模、スピード、精度において従来の限界を超越できるようにしています。NVIDIA AI ファクトリーを基盤として活用することで、SK グループ は次世代のメモリ、ロボティクス、デジタル ツイン、インテリジェント AI エージェントを強化するインフラを構築します」

SK Group の AI ファクトリー インフラは、韓国政府の Sovereign AI Foundation Models プロジェクトに参加するソブリン モデル開発者が利用できるようになります。SKT はまた、モデル開発者としてこのプログラムに参加し、AI エージェントとアプリケーション開発に取り組む企業、産業、研究者に基盤モデルを提供します。

SK テレコムが NVIDIA Omniverse を活用してフィジカル AI とロボティクスを推進

NVIDIA クラウド プロバイダーの SKT は、NVIDIA RTX PRO(TM) 6000 Blackwell Server Edition GPU(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/rtx-pro-6000-blackwell-server-edition/) を活用してアジアで産業用 AI クラウドを構築し、国の製造業のリーダーがフィジカル AI とロボティクス開発を推進できるようにします。

初期展開には、2,000 基以上の NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU が見込まれ、NVIDIA Omniverse(https://www.nvidia.com/ja-jp/omniverse/)(TM) でアクセラレーションされたワークロードを実行し、SK hynix の半導体製造、ファブのデジタル ツイン、そして内部 AI エージェントをサポートします。

SK Hynix が AI 物理学、デジタルツイン、ロボティクス、AI エージェントを通じて生産性を向上

SK hynix は、SKT のアクセラレーテッド クラウド インフラを活用して、運用を拡張しています。

SK hynix は、NVIDIA PhysicsNeMo(https://developer.nvidia.com/physicsnemo)(TM) フレームワークを含む NVIDIA CUDA-X(https://www.nvidia.com/ja-jp/technologies/cuda-x/)(TM) ライブラリを活用し、AI 物理学を活用した半導体設計を加速しています。 これにより、技術コンピューター支援設計シミュレーションが高速化され、SK hynix が次世代の半導体製品をより迅速かつ高精度に提供できるようになります。SK hynix はまた、技術コンピューター支援設計と回路シミュレーションのために、NVIDIA Blackwell GPU と組み合わせた現在の Synopsys ソフトウェアの活用を加速するための検証を行っています。

効率性を向上させるために SK hynix は、NVIDIA Omniverse と RTX PRO サーバー(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/products/rtx-pro-server/)を活用して自律したファブのデジタル ツインを構築しています。これらのデジタルツインにより、製造工程のリアルタイム シミュレーション、監視、最適化が可能になります。その結果、生産環境の立ち上げが加速され、運用上の機動力が向上し、完全な自己最適化に向けた製造施設の実現に近づきます。

SKT は、NVIDIA NIM(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai-data-science/products/nim-microservices/)(TM) マイクロサービスと NVIDIA AI Enterprise(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/products/ai-enterprise/) ソフトウェア プラットフォームを活用して構築された SK hynix の AI エージェントを強化する A.X. と呼ばれる基盤モデルを開発しています。 これらのエージェントにより、4 万人以上の従業員、生産スタッフ、オフィス ワーカーがコラボレーションして課題がより迅速に解決され、半導体開発と製造における生産性が向上します。

コラボレーションの詳細については、11 月 3 日～ 4 日に開催される SK AI Summit における NVIDIA の基調講演およびセッション(https://skaisummit.com/keynote)にご参加ください。

※本発表資料は米国時間 2025 年 10 月 30 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/sk-group-ai-factory)の抄訳です。

NVIDIA について

NVIDIA(https://www.nvidia.com/ja-jp/) (NASDAQ: NVDA) はアクセラレーテッド コンピューティングの世界的なリーダーです。