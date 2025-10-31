おやさいクレヨン・おこめのクレヨン リニューアル発売

mizuiro株式会社

mizuiro株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：木村尚子、以下「mizuiro」）は、廃棄される野菜や果物を活用してつくられた「おやさいクレヨン(R)」と、お米から作られた明るい色合いの「おこめのクレヨン(R)︎」を、新色のおやさいを携えて、パッケージや巻紙の装いも新たにリニューアル発売いたしました。

おやさいクレヨン(R)︎

「おやさいクレヨン(R)」は、農家や食品メーカーと連携しながら、さまざまな素材をアップサイクルして作られています。

たとえば、

「りんご」：ドライチップス加工時に排出される皮

「きゃべつ」：収穫時に排出される外葉の部分や規格外品。

「パプリカ」：収穫時に廃棄される規格外品

といったように、本来捨てられてしまう素材がクレヨンとして生まれ変わります。

こうして完成した「おやさいクレヨン(R)」は、野菜や果物の淡く自然な色合いが特長です。描くときに少しざらっとした質感を感じるのは、実際に野菜や果物の粉末が入っている証。紙やクレヨンから、ほんのりと自然の香りを感じることもあります。

安心・安全へのこだわり

小さなお子さまにも安心して使っていただけるよう、野菜の色を補う顔料は、欧州玩具安全規格「EN71-Part3」の試験を実施して適合している、食品着色と同等成分の安全な顔料のみを採用しています。万が一、口に入ってしまっても安全な素材だけでつくられています。

製造からセットアップまで、すべて日本国内で行い、品質管理を徹底しています。

開発のきっかけ

「おやさいクレヨン(R)」は、青森出身の母親でありデザイナーでもある代表・木村尚子が、2013年に娘との時間を彩るために開発をはじめました。

廃棄される野菜や果物から生まれるこのクレヨンは、“遊びながら自然を学ぶ”ことを目指しています。

娘との体験を通じて、ものを大切にする心や優しさを育むことができたことから、その想いをより多くの人に届けたいという願いのもと、現在の「おやさいクレヨン(R)」へとつながっています。

mizuiroはこれからも、「社会の新規格をデザインする」という理念のもと、素材の循環と人のこころをつなぐものづくりを続けてまいります。

おこめのクレヨン(R)︎

お米から生まれた「おこめのクレヨン(R)︎」は、明るく鮮やかな発色が特長の植物性クレヨンです。

なめらかな描き心地と豊かな色彩を楽しめる16色セットに仕上げました。

玄米を精米する際に発生する「米ぬか」から抽出した米油とライスワックスを主原料に使用。

本来であれば廃棄される素材をアップサイクルし、新たな価値を生み出しています。

使用する顔料は欧州玩具安全規格「EN71 Part3」に適合しており、小さなお子さまにも安心してお使いいただけます。

発色の良さとなめらかな質感が、子どもから大人まで幅広く楽しめるクレヨンです。

商品概要

おやさいクレヨン(R)︎ 10色

販売価格：2,000円（税別）

内容色：たまねぎ／パプリカ／にんじん／りんご／トマト／きゃべつ／ねぎ／ほうれんそう／むらさきいも／たけすみ

原料：米油、ライスワックス、野菜粉末、果物粉末、竹炭粉末、顔料

品番：ST-VEGI011

JANコード：4562408080924

おこめのクレヨン(R)︎ 16色

販売価格：2,500円（税別）

内容色：しろ／はいいろ／みずいろ／あお／むらさき／みどり／きみどり／きいろ／うすだいだい／だいだいいろ／あか／ももいろ／おうどいろ／ちゃいろ／こげちゃ／くろ

原料：米油、ライスワックス、顔料

品番：ST-RICE04

JANコード：4562408086025

「おやさいクレヨン(R)」と「おこめのクレヨン(R)︎」は、素材を大切にする気持ちとともに、親子の創造力を育むアップサイクルプロダクトです。

mizuiroは、これからも“やさしい循環”をデザインし、次世代につながるものづくりを続けてまいります。

更に今後は、プラスチック・繊維・木材など多様な素材を活用し、アップサイクルのパイオニア企業として事業の幅をさらに広げてまいります。

【会社概要】

会社名：mizuiro株式会社

所在地：東京都中央区新川2-13-11 内田ビル3F

代表者：代表取締役 木村尚子

設立：2014年



事業内容：アップサイクルプロダクトの企画・開発・販売

公式サイト：https://mizuiroinc.com

【本件に関するお問い合わせ先】

mizuiro株式会社 広報担当

E-mail：info@mizuiroinc.com

URL：https://mizuiroinc.com