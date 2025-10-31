ベランダ発電をもっと楽しく！エコロジーオンライン25周年を記念して2チャネル同時測定可能な直流電力計が新登場！

ベランダ発電がもっと楽しく！「電気を作る」と「使う」が一目でわかる！

特定非営利活動法人エコロジーオンライン

2チャネル同時測定可能な直流電力計が新登場！

200Wクラスのソーラーパネルにも対応した、太陽光発電バッテリーシステムの見える化に最適！

ベランダから「じぶん発電所」へ――。

電気を“つくる”喜びと“つかう”実感を、もっと身近に。

地域の自然資源を活かし、自ら発電・自ら使うという新しいライフスタイルを提唱する里山エネルギーの精神を受け継ぎつつ、システムトークスが最新の２チャネル直流電力計をお届けします。

発電量も消費量も、ひと目で、リアルタイムに。

あなたの発電・使用の“見える化”が、持続可能な暮らしへの第一歩となります。

近年、太陽光パネルをベランダに導入したり、小規模な蓄電・発電システムを自作したりする「じぶん発電所」スタイルが注目を集めています。

エコロジーオンラインが主導する「じぶん発電所」は、ベランダや窓辺など限られたスペースでも、身近な資材で発電を始められることをコンセプトにしています。

そのような個人発電の潮流と、地域資源を活用して自然エネルギーを創出・循環させる里山エネルギーの活動が融合し、私たちひとりひとりが「つくる・つかう」の両面を担う時代へと進んでいます。

そこで、株式会社システムトークス（東京都中央区、代表取締役 板坂太郎）と協働して2チャネル同時測定可能な電力計「SM-DMDCST」を新発売します。

従来、多チャネルの電力計は大型で数十万円以上の高額製品ばかりでしたが、本製品は手のひらサイズ、外部電源不要で簡単に設置でき、データ保存機能や米TI製の高精度センサーを搭載しながら、一般家庭でも購入しやすい7,980円という価格を実現しました。

株式会社システムトークスは1995年の創業以来30年間、コンピュータ関連からエネルギー関連製品まで幅広い製品を、自社設計開発により生み出して発売してまいりました。

数あるヒット製品の中でも、環境NPO法人エコロジーオンラインと協働した「ナノ発電所」は簡単さとコンパクトさからベランダ発電の草分け的存在となりました。

エコロジーオンラインはさらにDIYできる「じぶん発電所」も展開しており、本製品はこのユーザー様からの要望をきっかけに作られました。

従来の電力計では太陽光発電ソーラーパネルの発電量しか把握できませんでしたが、バッテリーからどれくらい電気を使っているのかも知りたいという要望があり、2系統（チャネル）に対応した電力計を開発しました。

しかもデータが積算され保存されますので、累計発電量や使用量を見ることができ、継続していく楽しみにつながります。

手のひらサイズで電源コンセントも不要なため簡単に設置でき、屋外での発電量計測にも活用できます。

性能面では、センサーに米TI社のICを採用するなど信頼性を高め、データ保存機能内蔵という高機能でありながら、ベランダ発電のユーザー様が手軽に購入できるように、7,980円（税込）という低価格で販売することにしました。

【販売開始と流通チャネル】

本製品は10月31日に発売開始、11月中旬より出荷開始予定です。ネット販売、Amazon、ヨドバシカメラなどの量販店でお求めいただけます。

https://www.system-talks.co.jp/sm-dmdcst_pr/