田崎さくらが、美術館に興味津々！「展覧会だけじゃない、建物も庭園もアートだ！」

フリーアナウンサーの田崎さくらがパーソナリティを務める『SBI FX トレード presents田崎さくらのStep Up！My LIFE』（毎週月曜21時～21時30分）。10月27日（月）の放送には、先週に引き続き、番組パートナーを務める文筆・情報キュレーターの佐々木俊尚、ゲストに美術ライターの浦島茂世が出演。「芸術の秋に出掛けたい都内の美術館」や「海外の美術館」について話した。

美術品の魅力や美術館の楽しみ方を伝える美術ライターとして活動している浦島。田崎から「東京近郊でおすすめの美術館を教えて欲しい」とリクエストされると、東京都港区白金台にある「東京都庭園美術館」を挙げ、「フランスのアール・デコに影響を受けて建てられた、旧皇族の朝香宮家の邸宅を美術館にした場所で、建物はもちろん、周囲の森も美しいです」とその魅力を解説した。「東京都庭園美術館」を訪れたことがあるという田崎は、「庭園のみの入場もできて、都心とは思えないくらい、のんびりできる場所ですよね」と共感。浦島からほかにも様々な美術館を薦められると、田崎は「せっかくの芸術の秋なので、私もいろいろと出掛けてみたいです」と、美術館巡りに興味津々になっていた。

続けて、田崎は、フランスに滞在経験のある浦島に「ルーブル美術館は１日で回り切れないと聞いたんですが、本当ですか？」と質問。浦島が「モナリザなどの定番の作品を観るだけなら回れますが、ニッチな作品まで満喫しようとすると、１日では足りないですね」と答えると、田崎は「モナリザは一度でいいから観てみたい」と、関心を示していた。また、浦島は「パリの美術館は日本とは違う尺度で建物を造っているので、建物を観ているだけですぐに時間が経ってしまいます」と、“建物としての”美術館の魅力も紹介。これを受けて、番組パートナーの佐々木は「フランスやイギリスは帝国主義時代に世界中から様々なものを集めているので、美術館の規模も大きいですよね」と歴史的背景にも言及していた。

最後に、田崎は美術ライターとして活動する浦島の仕事について「絵画などの美術品を文章で表現する時に心掛けていることは何ですか？」と尋ねると、浦島は「雑誌などの場合、作品の写真とともに文章を書くケースが多いんですが、文章だけの場合には、読者が作品を想像できる文章を書くように心掛けています」と工夫しているポイントを説明した。

また、開幕前の展覧会の場合には、学芸員の方などに取材をして、想像を膨らませて執筆するケースもあるそうで、佐々木は「文芸的な仕事でもありますね」と美術ライターの仕事に関心を示していた。

