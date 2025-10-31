CFD販売は、PCパーツメーカーの「ID-COOLING」と代理店契約を締結し、2025年11月1日よりID-COOLING製品の取り扱いを開始します
シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)はID-COOLING社(本社:中国)と代理店契約を締結し、2025年11月1日よりID-COOLINGブランドPCパーツのお取り扱いを開始いたします。
取扱い開始日：2025年11月1日
サポートについて：前代理店「株式会社アイネックス」様の代理店シールが貼られた製品と、CFD販売の代理店シールが貼られた製品を2025年11月1日よりサポート対応いたします。(Webフォームによる受付)
※代理店シールが貼られていない製品はサポート対象外になります。
取扱い製品：ID-COOLINGブランドの水冷CPUクーラー、空冷CPUクーラー、ケースファン、M.2 SSDヒートシンク、CPU保護カバー
新製品
SE-214-XT V2 BLACK
IS-53-XT BLACK
AS-120-K
ABF-AM5
※価格は全てオープン価格、発売は11月1日～11月上旬にかけて順次行われます。
空冷CPUクーラー
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1012_1_5d7aad9f5627d4f6c4edfc325b05ee19.jpg?v=202511010557 ]
PCケースファン
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1012_2_a01c1e8c1b323e64e5c335c81e5fb2d2.jpg?v=202511010557 ]
CPUアクセサリー
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1012_3_5a4f25efa44c9f190e4e9e190dfb1962.jpg?v=202511010557 ]
発売済み製品
※価格は全てオープン価格、CFD販売からの出荷は順次行われます。
水冷CPUクーラー
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1012_4_4de63afaeefc79ef3e3e9f0f2b86b566.jpg?v=202511010557 ]
空冷CPUクーラー
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1012_5_de54efbfe766b261b22402faa84e73bc.jpg?v=202511010557 ]
PCケースファン
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1012_6_4e0329622b6342356ef3d88d8da6cfb4.jpg?v=202511010557 ]
M.2 SSD用ヒートシンク
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1012_7_6352c2ac5f72e54cb5270c37bf3fa193.jpg?v=202511010557 ]