ANA JCBカード、新規入会者を対象にスター・ウォーズ モデルプレーンを抽選でプレゼント！
株式会社ジェーシービー
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1281_1_ed5d80390e3e606ed89fa7dc98783576.jpg?v=202511010557 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1281_2_fad56bf7a9eff1f072e3cc3d8a5fdf0d.jpg?v=202511010557 ]
株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、全日本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：井上 慎一、以下：ANA）と、2025年11月1日（土）から11月30日（日）まで、ANA JCBワイドゴールドカード（スター・ウォーズ デザイン）・ANA JCB一般カード（スター・ウォーズ デザイン）限定でスター・ウォーズ モデルプレーン プレゼントキャンペーン※1を実施します。
また、2025年11月1日（土）から2026年2月28日（土）まで、スター・ウォーズ デザインカードを含めたANA JCBカードで最大152,000マイル相当（ANAのマイルとJ-POINTの合算※2）がもらえる新規入会キャンペーンを実施します。
※1：ANA STAR WARS(TM) JETSのうち、R2-D2(TM) ANA JETについては、2025年8月をもって運航を終了しております。
※2：J-POINTをマイルに移行・交換した場合です。ワイドゴールドカード・ソラチカゴールドカードの場合です。
▶ キャンペーンの詳細はこちら(https://www.jcb.co.jp/promotion/jcb_anacard/join_cp2511.html)
キャンペーン概要
スター・ウォーズ モデルプレーン プレゼントキャンペーン
ANA JCBカード新規入会キャンペーン
