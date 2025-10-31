「ロタンダ 風ヶ丘」が11月1日リニューアルオープン（ジブリパークのある愛・地球博記念公園内）

株式会社ジブリパーク▲「サボイアS-21」を新たに設置した「ロタンダ 風ヶ丘」内覧会に登壇したジブリパークの宮崎吾朗監督

ジブリパークのある愛・地球博記念公園・北口広場（愛知県長久手市）に位置するカフェテリア「ロタンダ 風ヶ丘（かぜがおか）」は2025年11月1日(土)にリニューアルオープンいたします。『紅の豚』に登場する飛行艇「サボイアS-21」を新たに設置し、それを鑑賞しながら、ナポリタンやサンドイッチなどをお楽しみいただけます。

10月31日(金)に開催した内覧会にはジブリパークの宮崎吾朗監督が登壇しました。「サボイアS-21」設置までの経緯を紹介した上で、「これまでのロタンダ 風ヶ丘はおにぎり屋さんでしたが、赤い飛行艇を見ながらおにぎりを食べるよりも、せっかくなら内装も赤くしてナポリタンが楽しめるお店にしようとなりました」とリニューアルに至った裏側を明かしました。ジブリ作品の世界を新たに感じられる公園施設の誕生に「ロタンダ 風ヶ丘はジブリパークに入園しなくても入れるお店なので、公園に遊びに来たついでに気軽に立ち寄ってください」と呼びかけました。

■宮崎吾朗監督 あいさつ（抜粋）

今年の夏、東京で開催された「ジブリの立体造型物展」の目玉として「サボイアS-21」が作られました。すべて木造というがんばりすぎた飛行機です。

「会期終了後、どうするんだ？」という話になったのですが、行き場がなくて、廃棄になるとあまりにもったいない。本来、そうしたものを引き受けるのがジブリパークの役割です。ジブリパークにはジブリが作ってきたいろんなものを集約して収蔵するジブリの大倉庫というエリアもあります。「サボイアS-21」を展示する新しい建物を造ることはできなかったのですが、どこか場所がないかなと探していたところ、ここロタンダ 風ヶ丘に入れることになりました。

これまでのロタンダ 風ヶ丘はおにぎり屋さんでしたが、赤い飛行艇を見ながらおにぎりを食べるよりも、せっかくなら内装も赤くしてナポリタンが楽しめるお店にしようとなりました。

■メディアの皆様からの質問に対する宮崎吾朗監督の回答（一部）

Ｑ：「サボイアS-21」の見どころを教えてください。

Ａ：“特撮造形の神様”と言われている伊原弘さんに手がけていただきました。普通に木を張ると角が出てしまうので曲面を出すのが本当に大変だったと思います。よく見ると、斜めに筋が入っているんですよ。細く切った板を何本も斜めに貼ることで飛行機のきれいな曲線が出るようになり、実物を見た宮崎駿もかなり喜んでいました。

Ｑ：お客さんにどのように楽しんでもらいたいですか？

Ａ：「サボイアS-21」を見ながらナポリタンを食べるのはとても楽しい体験になると思います。ロタンダ 風ヶ丘はジブリパークに入園しなくても利用できるお店なので、公園に遊びに来たついでに、ぜひ気軽に立ち寄ってください。

Ｑ：ミートボールナポリタンなどメニューの着想は『紅の豚』から来ていますか？

Ａ：『紅の豚』に登場したパスタはトマトソースかもしれませんが、日本人や特に子どもたちは赤い色やケチャップがかかったパスタを見ると、ナポリタンを思い浮かべると思います。正確かどうかはさておき、「ポルコたちが食べていたものと同じものを食べられる！」「飛行艇クラブでこういうクラブハウスサンドを食べていたんじゃないかな？」と妄想して楽しんでもらえたらと思います。

■ロタンダ 風ヶ丘 リニューアルオープン

▲「サボイアS-21」が目を引く「ロタンダ 風ヶ丘」

木製アート作品の「サボイアS-21」は2025年5月27日(火)～9月23日(火・祝)に東京で開かれた「ジブリの立体造型物展」で展示されていました。会期の終了に伴い、ロタンダ 風ヶ丘に移設することになりました。

ロタンダ 風ヶ丘は2022年11月のオープン以来、おにぎりや甘味など提供する和をテーマにしたカフェテリアでしたが、今年11月1日(土)に「サボイアS-21」のイメージに合わせたメニューを提供するカフェテリアに一新いたします。

愛・地球博記念公園の一施設として、ジブリパークのチケットをお持ちでない方もご利用いただけます。

※ロタンダ 風ヶ丘の営業日はジブリパークと同じ。営業時間は10:00～18:00、ラストオーダーは17:00です。

主な新メニューを紹介いたします。

ミートボールナポリタン（1,900円）

大きなミートボール4個が目を引くナポリタンがこの店のおすすめメニューです。

こだわりのある麺はもっちりとした食感で、ミートボールとソースとも相性抜群です。

クラブハウスサンド（1,850円）

「サボイアS-21」をイメージした赤色のサンドイッチです。

ビーツとラズベリーで着色し、ほんのり甘く、耳もソフトに味わえる特製の食パンを使用しています。

プリンアラモード（1,800円）

どこか懐かしさを感じるプリンアラモードはナポリタンやドリアと同じく、日本発祥の洋風メニューです。

お好みで別添えのシロップとお楽しみいただけます。

■ジブリパーク 概要

スタジオジブリ作品の世界を表現した公園施設です。ジブリの大倉庫、青春の丘、どんどこ森、もののけの里、魔女の谷の5エリアがあります。2022年11月1日に開園いたしました。

＜所在地＞愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1 愛・地球博記念公園内

＜営業時間＞平日10:00～17:00、土・日・休9:00～17:00

＜休園日＞火曜（休日の場合は翌平日）のほか、メンテナンス休園（12月2日(火)～16日(火)）、年末年始（12月29日(月)～2026年1月3日(土)）

＜チケット＞

予約制、入場2カ月前の10日14:00発売です。2026年1月入場分は11月10日(月)14:00より販売いたします。

販売場所はBoo-Wooチケット（https://l-tike.com/bw-ticket/ghibli/ghibli-park/）ほか。

＜ウェブサイト＞https://ghibli-park.jp/

＜X＞@ghibliparkjp：https://twitter.com/ghibliparkjp

(C) Studio Ghibli