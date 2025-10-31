毎週土曜あさ10時放送【乙武洋匡氏らと直接議論！】YouTube番組『日本未来会議』特設サイトがオープン！
株式会社CBTソリューションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：野口 功司）が運営する、YouTube番組『日本未来会議』は、本日特設サイトをオープンしました。
■YouTube番組『日本未来会議』特設サイト
https://cbt-s.com/lp/nihon-miraikaigi/
本番組は、番組の主宰であるCBTソリューションズ代表の野口、作家の乙武洋匡氏、グローバルパートナーズ株式会社代表の山本康二氏といったコメンテーターを迎え、毎週土曜に日本の社会課題を議論しています。
特設サイトのオープンに合わせ、「日本の未来をより良くしたい」という熱意ある学生・若手社会人を中心としたプレゼンターを大募集します。
『日本未来会議』はこちら :
https://www.youtube.com/@CBTS-mch/featured
■『日本未来会議』とは？
『日本未来会議』は、「土曜の朝は未来を語ろう」をキャッチコピーに、日本が直面する政治、経済、教育、社会制度などの課題に対し、一般公募のプレゼンターが提言を行い、メインキャストと共に議論を交わす番組です。知的好奇心旺盛な20～30代のビジネスパーソン層に向けて、未来を考えるきっかけを提供しています。
視聴者の皆さま、特にこれからの日本を背負う20～30代の若手ビジネスパーソンや学生の方々が、日本の未来や現在の社会問題について考えるきっかけとなるような番組を目指してまいります。
直近の番組では、元参議院議員・日本維新の会 元政調会長のおときた駿氏をプレゼンターに迎え、医療費削減等の提言や、高市総理就任後の与野党連立の動きについて、踏み込んだ議論を交わしました。
■『日本未来会議』番組概要
・放送日時：毎週土曜 あさ10時～（約60分間）
・放送チャンネル：「野口功司の日本未来会議」YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@CBTS-mch/featured)
・メインキャスト
株式会社CBTソリューションズ 代表：野口功司
作家：乙武洋匡
グローバルパートナーズ株式会社 代表：山本康二
メイン司会：DJ Nobby
学生代表：今田 愛美
YouTube番組「就活NEO ～アレスの証明～」で活躍中
https://www.youtube.com/watch?v=bSkBhpCO4aU
■プレゼンター、スポンサー企業を同時募集！
『日本未来会議』では、番組を通じて自身の声を発信したいプレゼンターと、番組を応援してくださるスポンサー企業を募集しています。
【プレゼンター募集】
日本の未来をより良くしたいと考える学生や若手社会人 を中心にプレゼンターを募集しています。
「政治・経済・金融・ビジネス」など、社会が抱える課題について、自分の意見や提言を発表し、番組内で討論することができます。
・応募資格: 日本の未来に関する諸問題を提起できる学生や専門家、その他の方
・テーマ例: 政治、少子高齢化、教育、年金など
・応募方法：
まずは、以下のフォームよりお気軽にご連絡ください。
出演応募フォーム：https://forms.gle/XWCvtEcFGiuvt6e39
※顔出しNGの場合は、 声だけの出演も相談可能です
プレゼンター応募フォーム :
【スポンサー企業募集】
番組を通じて自社のPRをしませんか？
視聴者である20～30代の知的好奇心旺盛なビジネスパーソンに向けて、貴社のメッセージを届けることができます 。
・応募方法：
ご興味のある企業様は、以下のフォームよりお気軽にご連絡ください。
応募フォーム：https://forms.gle/AMbAaeEaDMuCeZuu5
スポンサー応募フォーム :
【最新情報】11月1日（土）の放送予定
今後の放送では、日本の未来を考える上で重要な視点を持つゲストを続々とお迎えし、激論を繰り広げます。
・能戸 洋輔 氏： 起業家育成リアリティー番組「Nontitle Season5」に出演し、若者を中心に高い注目を集めた能登氏が出演し、熱い提言を行います。
・稲葉 太郎 氏： 試験運営の専門会社 株式会社NieV（ニーヴ）の代表取締役。政治家経験もある稲葉氏を迎え、政治・政策に関する提言に対し、鋭い議論を展開します。
【会社情報】
株式会社CBTソリューションズ
試験業界を牽引するITベンチャー企業として、試験の申込から受験料決済、受験、採点、合否判定処理等の全てをIT化するCBTサービスを提供。
全国47都道府県にテストセンターを展開し、CBT市場では、国内80%以上のシェアを誇ります。また、資格を世の中に正しく伝える学びのメディア『日本の資格・検定』の運営等、様々なサービスで業界を牽引しています。
代表者 ：代表取締役社長 野口功司 設立年月：2009年5月
所在地 ：東京都千代田区神田練塀町3 AKSビル6階
企業ホームページ： https://cbt-s.com
主要事業
・試験運営総合委託サービス(CBT ・ PBT ・ IBT) 、受験サポートシステム構築サービス、
事務委託・印刷・データ処理・分析サービス
・学びのメディア「日本の資格・検定(https://jpsk.jp/)」の運営、
・直営テストセンター（銀座（歌舞伎座）・横浜・岡山・神戸・仙台・札幌）の運営
(https://cbt-s.com/professional-tc/ ) 他
【お問い合わせ】
株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ 新規事業企画室
TEL：03-5209-0551 ／ E-mail：biz_admin@cbt-s.com