大好評コラボ第2弾！原液美容100マスク×サンリオの人気キャラクターと限定パッケージに「ポチャッコ」が初登場！

stand by株式会社

美容ブランド『ONE STONE TWO BIRDS』が展開する大人気美容マスクシリーズ「原液美容100マスク×サンリオキャラクターズ」の限定コラボパッケージ第2弾が登場！

前回、店頭完売が続出した話題のコラボに株式会社サンリオの「ポチャッコ」が初登場。「クロミ」「ハンギョドン」と並び、肌悩みに寄り添う“推し成分”をまとった3キャラクターが、あなたの毛穴ケア*1を応援します。

◼️溺れちゃうほど美容液たっぷり！「ONE STONE TWO BIRDS 原液美容100マスク」とは

シリーズ累計1000万枚*2突破、本音で評価するコスメ誌『LDK』でもA評価を獲得した「原液美容100マスク」は、美容液1本分を惜しみなく染み込ませた厚手シートと、肌悩みに応じた成分設計が人気の実力派マスク。「溺れちゃうほど美容液たっぷり」な使い心地で、毎日のケアを贅沢なご褒美時間に変えてくれます。

◼️コラボ商品ラインナップ

・原液美容100マスク ＶＣ＆レチノール × ポチャッコ

～毛穴の目立たない*3透明感*4のある肌へ～

原液美容100マスク ＶＣ＆レチノール × ポチャッコ

・原液美容100マスク レチノール＆コラーゲン × クロミ

～毛穴の目立たない*3もっちりハリ肌へ～

原液美容100マスク レチノール＆コラーゲン × クロミ



・原液美容100マスク アゼライン酸＆ＶＣ × ハンギョドン

～皮脂トラブルを防ぎ、べたつきのない肌へ～

原液美容100マスク アゼライン酸＆ＶＣ × ハンギョドン

◼️商品概要

- ブランド名：ONE STONE TWO BIRDS- 商品名：原液美容100マスク ＶＣ＆レチノール ポチャッコ 25AW- 商品名：原液美容100マスク レチノール＆コラーゲン クロミ 25AW- 商品名：原液美容100マスク アゼライン酸＆ＶＣ ハンギョドン 25AW- 種別 ：シートマスク・パック- 内容量：7枚入り（190mL）- 価格：税込698円- 発売日：2025年11月1日（土）より順次- 販売場所：全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ（※一部店舗を除く）- 公式サイト：https://onestone-twobirds.jp/sheetmask- 発売元：b&w株式会社

*1うるおいを与えること

*2 2024.1～2025.8 累計出荷数（当社調べ）

*3 うるおって毛穴の目立ちにくいつるりとした肌のこと

*4 うるおいによる

■「ONE STONE TWO BIRDS」が提供する未来

本当にスペシャルケアは週一でいい？ 手の届く価格で、“毎日”スペシャルケアが出来たら・・・。

そこで誕生したのが、「洗顔だけじゃない＋パックもできる洗顔料」です。

この商品は、洗顔、毛穴パック、導入美容と1本3役で毛穴汚れをクリアにします。肌にジェルをのせると“自己発泡”し、発泡した泡が肌に密着。毛穴パックのように毛穴汚れを落とし、デイリーにスペシャルケアを叶えるNEWタイプの洗顔です。

ONE STONE TWO BIRDSは、1つのものから2つ、それ以上のものを手に入れることを目指し、賢く欲張るあなたを応援します。

◼️会社概要

会社名 ：stand by株式会社

代表取締役 ：藤巻洋介

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4-20-3

事業内容 ：化粧品、日用雑貨等の企画/販売

＜お問い合わせ先＞

stand by株式会社

E-mail：contact_company@stand-by.co.jp